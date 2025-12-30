Nóng Liverpool sa thải trợ lý của Arne Slot vì cơn ác mộng "bóng chết"

Liverpool để thủng lưới 12 bàn từ các tình huống cố định ở Ngoại hạng Anh mùa này, gần đây nhất là từ pha phạt góc trong chiến thắng 2-1 trên sân nhà trước đội cuối bảng Wolves. Theo Sky Sports, ban lãnh đạo Liverpool nhận thấy cần có biện pháp can thiệp ở mảng này, và do đó, cả hai bên đã đồng thuận về việc Briggs rời Anfield. Được biết, trách nhiệm về các tình huống cố định hiện được chuyển giao cho đội ngũ hiện tại của Liverpool.

Liverpool đã sa thải một thành viên trong ban huấn luyện của HLV Arne Slot

Trong thông báo chính thức, Liverpool cho biết: “Liverpool FC xác nhận Aaron Briggs đã rời vai trò HLV tình huống cố định của đội một nam. Gia nhập CLB từ tháng 7/2024 với vai trò ban đầu là HLV phát triển cá nhân, Briggs đã đóng góp vào chức vô địch Premier League mùa trước với tư cách là thành viên trong ban huấn luyện của Arne Slot. Ông ra đi với sự trân trọng và lời chúc tốt đẹp từ toàn bộ CLB”.

Việc Briggs bị sa thải diễn ra chỉ 2 ngày trước trận ra quân đầu tiên của Liverpool trong năm 2026, khi đoàn quân của HLV Slot tiếp đón Leeds United rạng sáng 2/1 (giờ Việt Nam).

Sau chiến thắng 2-1 trước Wolves hôm 27/12, trong đó Liverpool để thủng lưới từ một quả phạt góc, đội trưởng Virgil Van Dijk chia sẻ: “Chúng tôi đã phòng ngự nhiều pha bóng chết rất tốt. Nhưng thực tế là chúng tôi đã để thủng lưới quá nhiều bàn như vậy và điều đó thật khó chịu. Chúng tôi phải cải thiện.

Nó liên quan đến luyện tập, phân tích và thực hành lặp đi lặp lại… ít nhất 75% số bàn thua, nếu không muốn nói là nhiều hơn, không phải từ pha tiếp xúc đầu tiên, mà là những quả bóng hai mới là nguy hiểm thực sự”.

HLV Arne Slot cũng bày tỏ sự lo ngại về vấn đề này, khi Liverpool ghi 3 bàn và để thủng lưới 12 bàn từ các tình huống cố định ở Premier League mùa này.

Ông nói trước trận đấu với Wolves: “Tôi hiểu tầm quan trọng của nó, và càng ngày càng rõ ràng, đó là lý do chúng tôi thất vọng với thành tích hiện tại. Với khả năng tận dụng các tình huống cố định như thế này, việc lọt vào top 4 hay top 5 là điều không thể, chứ đừng nói đến việc vô địch.

Chúng tôi là đội duy nhất trong nhóm dẫn đầu có hiệu số bàn thắng bại cố định âm, hiện đang -8, nhưng vẫn bằng điểm với đội thứ tư. Nếu nhìn sang Chelsea (+8) hay Arsenal, MU (cùng +10), bạn sẽ thấy chúng tôi đạt điểm số hiện tại là điều đặc biệt, bởi trong các cơ hội mở, chúng tôi vẫn là số 1 giải đấu”.

Liverpool có thành tích "bóng chết" tệ nhất châu Âu

Không đội nào trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu để thủng lưới nhiều bàn từ các tình huống cố định hơn Liverpool mùa này (12 bàn). Đây đã trở thành “điểm yếu chí mạng” của thầy trò HLV Arne Slot.

Newcastle, Crystal Palace, MU, Brentford, Man City, Nottingham Forest, Leeds United, Tottenham và gần đây nhất là Wolves đều đã khai thác điểm yếu này, một số đội thậm chí tận dụng nhiều lần trong mùa.

Cả HLV Arne Slot và Van Dijk đều từng lên tiếng về nỗi thất vọng ở các tình huống cố định

Trước trận tiếp Wolves cuối tuần vừa qua, khi Liverpool để thủng lưới từ phạt góc, HLV Slot vẫn miêu tả các tình huống cố định là “phần bổ sung”. Có lẽ ông thuộc số ít HLV vẫn nhìn nhận chúng theo cách này, trong khi Ngoại hạng Anh hiện đại đã biến những pha bóng chết trở thành yếu tố cốt lõi.

Rõ ràng, cân bằng ở các tình huống cố định của Liverpool cả trong tấn công lẫn phòng ngự đang lệch trầm trọng so với yêu cầu để cạnh tranh trong top 4. Nếu chỉ số bàn thắng/thua từ các tình huống cố định được dùng làm thước đo vị trí trên BXH Ngoại hạng Anh, đội của Slot chắc chắn sẽ đứng cuối bảng.

Vậy vấn đề nằm ở đâu?

Chỉ West Ham (10 bàn) để thủng lưới nhiều hơn từ phạt góc so với Liverpool (7 bàn) mùa này, một con số mà HLV Slot từng gọi là “gần như vô lý”.

Tính từ đầu mùa giải, Liverpool đã phải chịu 85 pha phạt góc, xếp giữa bảng, và để thủng lưới trung bình 1 bàn/12 quả phạt góc. Trong khi đó, West Ham phải đối mặt 114 quả và thủng lưới trung bình 1 bàn/11 quả. Để so sánh, đội dẫn đầu Arsenal chỉ phải phòng ngự 55 quả phạt góc.

Tuy nhiên, điều bất ngờ là Liverpool không thường để đối phương tấn công trực tiếp thành bàn. Họ hiếm khi thua trong pha tiếp xúc đầu tiên, mà vấn đề nằm ở những pha bóng hai, giai đoạn bóng bật ra hoặc các tình huống hỗn loạn sau quả phạt góc.