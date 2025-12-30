Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Đội Ngoại hạng Anh tiếp theo sắp có HLV thứ 3, đón tướng tài từng lập kỷ lục

Sự kiện: Premier League 2025-26 West Ham United

Sau Nottingham Forest, dư luận có thể chứng kiến đội bóng Ngoại hạng Anh tiếp theo "trảm tướng" 2 lần chỉ trong mùa giải 2025/26.

   

⚠️ West Ham lún sâu khủng hoảng, HLV Nuno Santo bị sa thải khi nào?

West Ham hiện đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau chuỗi trận thi đấu nhạt nhòa. Thành tích đáng thất vọng khiến chiếc ghế của HLV Nuno Espirito Santo lung lay dữ dội.

Cuối tháng 9, đội bóng thành London từng sa thải Graham Potter để ký hợp đồng 4 năm với Santo với kỳ vọng tìm lại sự ổn định. Tuy nhiên, nhà cầm quân 51 tuổi chưa thể mang đến sự khởi sắc. Sau 13 trận cầm quân, ông chỉ giúp West Ham giành vỏn vẹn 2 chiến thắng.

West Ham sắp mất kiên nhẫn với HLV Nuno Santo

West Ham sắp mất kiên nhẫn với HLV Nuno Santo

Ở vòng đấu gần nhất, "The Hammers" để thua Fulham 0-1, qua đó ngụp lặn ở vị trí thứ 18, kém vị trí an toàn của Nottingham Forest tới 5 điểm và khiến áp lực đè nặng lên Santo.

Trước tình cảnh đó, theo nhà báo Ben Jacobs, West Ham đang cân nhắc sa thải Nuno Santo. Nếu điều này xảy ra, họ sẽ trở thành CLB tiếp theo ở Ngoại hạng Anh mùa này - bên cạnh Nottingham Forest sử dụng tới 3 HLV.

🔍 Slaven Bilic bất ngờ trở thành ứng viên thay thế

Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ sốc hơn cả là danh tính HLV được West Ham nhắm tới thay Santo: Slaven Bilic. Chiến lược gia người Croatia không còn quá xa lạ với đội bóng thành London nhờ quãng thời gian gắn bó trên tư cách cầu thủ (1996-1997) lẫn HLV (2015-2017). 

Mùa 2015/16, West Ham dưới thời Bilic gây ấn tượng mạnh bằng lối chơi máu lửa, khó chịu và xếp hạng 7 chung cuộc, đồng thời phá vỡ nhiều kỷ lục CLB trong một mùa Ngoại hạng Anh về điểm số (62), số bàn thắng (65) hay số trận thua ít nhất (8).

Tháng 11 vừa qua, Bilic chia sẻ với talkSPORT rằng ông đã ở rất gần với việc tái hợp West Ham, trước khi đội bóng quyết định bổ nhiệm Nuno Santo. Cựu HLV trưởng đội tuyển Croatia cũng cho biết ông rất háo hức về viễn cảnh trở lại công  việc huấn luyện tại "Xứ sở sương mù". 

Slaven Bilic có thể trở lại giải cứu West Ham

Slaven Bilic có thể trở lại giải cứu West Ham

🔁 Nuno Santo kỳ vọng vào kỳ chuyển nhượng tháng Giêng

Theo Give Me Sport, HLV Nuno Santo vẫn hy vọng có thể tiếp tục công việc. Cụ thể, ông mong muốn ban lãnh đạo West Ham bổ sung lực lượng ở các vị trí tiền vệ trung tâm, hậu vệ và tiền đạo ở kỳ chuyển nhượng tháng Giêng nhằm cải thiện thành tích. 

Bên cạnh đó, có thông tin cho rằng chiến lược gia người Bồ Đào Nha muốn tái hợp Adama Traore, cầu thủ ông từng làm việc cùng trong 3 mùa giải ở Wolverhampton. Dù vậy, trong bối cảnh áp lực ngày càng gia tăng, chưa có gì đảm bảo rằng Nuno Espirito Santo sẽ tiếp tục ngồi ghế nóng tại sân vận động London.

McTominay thành "hàng hot" chuyển nhượng: Barcelona săn lùng, MU có nên đón về?
McTominay thành "hàng hot" chuyển nhượng: Barcelona săn lùng, MU có nên đón về?

Scott McTominay đang manh nhá ý định rời Napoli và ngay lập tức trở thành "hàng hot" trên thị trường chuyển nhượng.

Bấm xem >>

Theo Đỗ Anh (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-30/12/2025 10:21 AM (GMT+7)
