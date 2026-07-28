Tin mới nhất bóng đá sáng 28/7: Ronaldo sản xuất & đóng phim dài tập

Ronaldo sản xuất & đóng phim dài tập

Cristiano Ronaldo hiện đang làm việc với đạo diễn điện ảnh Matthew Vaughn để sản xuất một series dài tập về nghề môi giới cầu thủ. Theo các nguồn tin, Ronaldo sẽ trực tiếp đóng phim nhưng chỉ vào 1 vai nhỏ, còn vai chính sẽ do diễn viên Damian Lewis thủ vai. Có tin Thierry Henry sẽ là một trong những ngôi sao bóng đá xuất hiện trong phim này.

Cristiano Ronaldo

Rodri xuất hiện ở Madrid

Tiền vệ Rodri của Man City đã có mặt ở Madrid để tiến hành cuộc phẫu thuật chữa chấn thương lưng mà anh đã lên lịch tiến hành. Rodri đã dự định phẫu thuật sau World Cup và theo các nguồn tin, anh sẽ không phải nằm lại viện sau phẫu thuật mà có thể trở về Anh luôn.

Maldini và Leonardo từ chức ở LĐBĐ Italia

Báo giới Italia đã xác nhận cả Paolo Maldini và Leonardo đều đã rời khỏi chức vụ của họ tại LĐBĐ Italia. Sau khi mối liên hệ với đường dây cá cược tại Nga của Andrea Pirlo bị tiết lộ, Maldini và Leonardo vẫn kiên quyết muốn chọn Pirlo cho vị trí HLV trưởng ĐT Italia và cả hai đều đã dọa ra đi nếu không được đáp ứng. Giờ họ đã ra đi thật, và ghế HLV trưởng “Azzurri” nhiều khả năng sẽ chuyển về phía Roberto Mancini hoặc Antonio Conte.

Bóng đá Anh ban luận mới chống thủ môn giả vờ chấn thương

Bóng đá Anh từ mùa giải 2026/27 có thể áp đặt quy định mới nhằm chống nạn thủ môn giả vờ chấn thương. Theo đó đội có thủ môn được chăm sóc y tế vẫn phải chịu hình phạt đá thiếu 1 người trong 1 phút. HLV sẽ có 10 giây để chọn một cầu thủ khác ngoài thủ môn để rời sân, và nếu không chọn được ai, đội trưởng sẽ phải rời sân. Luật này đang chờ Ủy ban bóng đá Quốc tế phê chuẩn để đi vào thực hiện.

Rudi Voller nói về phòng ngự ở World Cup

Trong cuộc phỏng vấn cho tờ Bild, Giám đốc kỹ thuật Rudi Voller của ĐT Đức đã lên tiếng cho rằng khâu phòng ngự của đội phải được cải thiện so với World Cup, nhưng ông bày tỏ sự chê bai dành cho kiểu phòng ngự của Argentina. “Tôi đã nghe một số lời khen rằng Argentina phòng ngự hay, nhưng trận knock-out nào cũng để lọt lưới thì tôi không hiểu học theo họ để làm gì. Họ đúng là đội mạnh nhưng về mặt phòng ngự không phải hình mẫu chúng tôi học theo”, Voller bình luận.