Arsenal sắp đón tân binh thứ tư, tham vọng chiêu mộ Vinicius ra sao?

Arsenal sắp chiêu mộ tân binh thứ tư

Tính đến thời điểm hiện tại của kỳ chuyển nhượng mùa hè, Arsenal đã chính thức mang về ba tân binh đáng chú ý gồm Piero Hincapie, Illan Meslier và Christos Tzolis. Hiện "Pháo thủ" đang tích cực theo đuổi tiền vệ người Brazil Bruno Guimaraes của Newcastle.

Guimaraes đang trên đường tới Arsenal

Theo talkSPORT, Arsenal và Newcastle đang ở giai đoạn đàm phán nâng cao về thương vụ Guimaraes. Hai CLB được cho là đang hướng tới một thỏa thuận trị giá 75 triệu bảng dành cho ngôi sao người Brazil. Guimaraes cũng đã thống nhất các điều khoản cá nhân với đội chủ sân Emirates.

Tuy nhiên, theo nhà báo Bruno Andrade của ESPN Brazil, Guimaraes sẽ không phải là bản hợp đồng thứ tư của Arsenal trong kỳ chuyển nhượng hè. Andrade tiết lộ ông được biết tân binh tiếp theo của Arsenal sẽ là một trung vệ, trong bối cảnh William Saliba dính chấn thương. Nhà báo này cho biết "Pháo thủ" đang chuẩn bị hoàn tất một thương vụ chiêu mộ trung vệ trong thời gian rất ngắn, dù chưa tiết lộ danh tính cầu thủ.

Saliba được dự báo sẽ phải nghỉ thi đấu trong một thời gian dài sau khi trở lại Arsenal từ đợt tập trung cùng tuyển Pháp tại World Cup.

Phát biểu trên ESPN Brazil, Andrade nói: "Tôi chưa có tên cầu thủ nên chưa thể coi đây là một thông tin độc quyền. Nhưng sau khi trao đổi với một người liên quan đến thương vụ Bruno Guimaraes, tôi được biết Arsenal đang tiến rất gần đến việc ký hợp đồng với một trung vệ nhằm giải quyết, trước mắt, vấn đề do chấn thương của Saliba gây ra.

Họ vẫn chưa cho tôi biết danh tính cầu thủ. Tôi đang cố gắng tìm hiểu để có thể hỗ trợ cả các đồng nghiệp ở Anh, nhưng đây là thương vụ sẽ hoàn tất còn nhanh hơn cả vụ chuyển nhượng Bruno Guimaraes. Mọi chuyện thực sự sắp được hoàn tất".

Arsenal từ bỏ tham vọng chiêu mộ Vinicius

Tờ Marca (Tây Ban Nha) đưa tin, niềm tin về khả năng Arsenal thực hiện thương vụ chiêu mộ Vinicius đang dần biến mất. Theo các nguồn tin thân cận với Arsenal, đội bóng thành London tin rằng sẽ không còn cơ hội chiêu mộ Vinicius. "Cậu ấy sẽ gia hạn hợp đồng", là câu trả lời được đưa ra từ nội bộ Arsenal mỗi khi được hỏi về khả năng gửi đề nghị nhằm thuyết phục cả Real Madrid lẫn Vinicius.

Arsenal tin rằng sẽ không còn cơ hội chiêu mộ Vinicius

Có thể nói, Arsenal đã gần như từ bỏ tham vọng đưa Vinicius về sân Emirates, dù vẫn sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình. Ngôi sao người Brazil, nhân vật chính trong một trong những "vở kịch" gia hạn hợp đồng kéo dài suốt hai mùa hè qua, vẫn chưa đặt bút ký vào thỏa thuận mới với Real Madrid.

Những yêu cầu về mức lương của Vinicius, được cho là vào khoảng 30 triệu euro/mùa, đã khiến quá trình đàm phán rơi vào bế tắc. Tuy nhiên, Real Madrid không còn nhiều thời gian để chờ đợi khi hợp đồng của ngôi sao người Brazil sẽ hết hạn vào mùa giải tới. "Kền kền trắng" buộc phải đưa ra quyết định: gia hạn, bán cầu thủ hoặc đối mặt với kịch bản không ai mong muốn là để anh ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do vào năm sau.

Truyền thông Anh nhấn mạnh rằng Vinicius chưa từng có bất kỳ động thái nào cho thấy anh muốn rời Real Madrid. Không có màn thể hiện công khai mong muốn chia tay đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha như trường hợp của Julian Alvarez tại World Cup khi tiền đạo người Argentina bày tỏ nguyện vọng rời Atletico Madrid. Cũng không có bất kỳ lời phàn nàn hay thông điệp nào được đăng tải trên mạng xã hội.

Trong bối cảnh đó, HLV Arteta và giám đốc thể thao Andrea Berta sẽ chuyển hướng sang mục tiêu chiêu mộ một cầu thủ chạy cánh đẳng cấp hàng đầu trên thị trường. Tương lai của Gabriel Martinelli vẫn chưa được xác định, trong khi Bradley Barcola, cầu thủ cũng đang nằm trong tầm ngắm của Liverpool, là một trong những phương án được Arsenal cân nhắc.