Tin mới nhất bóng đá sáng 29/7: Chủ tịch La Liga mỉa mai Real Madrid sau hai năm trắng tay

Chủ tịch La Liga mỉa mai Real Madrid sau hai năm trắng tay

Chủ tịch La Liga - ông Javier Tebas tiếp tục có những phát biểu gây chú ý nhằm vào Real Madrid. Trong buổi lễ chào đón các CLB thăng hạng mùa giải 2026/27, Tebas cho rằng một số đội bóng thường xuyên chỉ trích các quy định tài chính của La Liga, nhưng động thái này đôi khi xuất phát từ tình hình thi đấu của chính họ.

Chủ tịch La Liga - ông Tebas mỉa mai Real Madrid

Phát biểu được xem là nhắm tới Real Madrid, đội đã trải qua hai năm không giành danh hiệu. Tebas đồng thời chỉ trích mô hình tài chính của Premier League và cho rằng tính bền vững phải được đặt lên hàng đầu.

Raphinha đối mặt nguy cơ rời Barcelona vì cạnh tranh khốc liệt

Raphinha chuẩn bị bước vào mùa giải thứ năm cùng Barcelona nhưng tương lai của anh đang bị đặt dấu hỏi. Đội bóng xứ Catalunya đã chi 70 triệu euro để chiêu mộ Anthony Gordon, mức phí có thể tăng lên 80 triệu euro, trong khi Karim Adeyemi cũng là phương án cạnh tranh ở hành lang trái.

Dù nhận được những lời đề nghị hấp dẫn từ các CLB Saudi Arabia, Raphinha đều từ chối và muốn hoàn tất hợp đồng với Barcelona đến tháng 6/2028. Tuy nhiên, một số nhân vật có ảnh hưởng tại CLB cho rằng vị trí của anh đã được đảm bảo và có thể bán anh với giá khoảng 70 triệu euro.

Huyền thoại Ronaldo "béo" chọn Mbappe là tiền đạo hay nhất thế giới

Ronaldo Nazario đã chọn Kylian Mbappe thay vì Harry Kane hay Erling Haaland khi được hỏi về tiền đạo hay nhất thế giới hiện nay. Kane và Haaland đều có mùa giải ấn tượng, lần lượt ghi 73 và 58 bàn cho CLB lẫn đội tuyển. Tuy nhiên, huyền thoại người Brazil cho rằng Mbappe mới là lựa chọn nổi bật nhất.

Tiền đạo người Pháp ghi 10 bàn tại World Cup 2026, giành Chiếc giày Vàng dù ĐT Pháp chỉ đứng thứ tư chung cuộc. Ronaldo nhận xét Mbappe vẫn còn rất trẻ, đang thi đấu trong vai trò số 10 nhưng thực chất là số 9 đẳng cấp.

Thủ môn Mỹ Matt Freese ám ảnh vì sai lầm khiến đội nhà bị loại

Thủ môn Matt Freese vẫn chưa thể nguôi ngoai sau sai lầm nghiêm trọng trong trận Mỹ thua Bỉ 1-4 ở vòng 1/8 World Cup 2026. Phút 57, Freese băng ra khỏi vòng cấm để phá bóng nhưng chần chừ dưới sức ép, tạo cơ hội cho Bỉ ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1 và gần như định đoạt trận đấu.

Sau khi trở lại MLS, thủ thành của New York City FC còn bị CĐV la ó mỗi lần chạm bóng. Dù vậy, Freese khẳng định anh không để những khoảnh khắc tồi tệ định nghĩa sự nghiệp. Đồng đội Tim Ream cũng tin tuyển Mỹ sẽ tiến bộ nhờ nỗ lực không ngừng.

HLV Amorim thừa nhận sai lầm ở MU

HLV Ruben Amorim thừa nhận những thất bại trong thời gian dẫn dắt Manchester United đã góp phần giúp ông nhận được niềm tin từ AC Milan. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cho biết Milan không chỉ đánh giá ông dựa trên thành công, mà còn nhìn vào kinh nghiệm làm việc tại một CLB lớn và những ý tưởng ông trình bày trong các cuộc gặp với Chủ tịch Gerry Cardinale. Amorim cũng nhấn mạnh áp lực đặc biệt khi dẫn dắt Milan, nơi ông phải tôn trọng lịch sử CLB và đại diện cho hình ảnh của thành phố thời trang.