IFAB thông qua quy định mới, World Cup 2026 tăng án phạt

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Atlético de Madrid vs Arsenal 30/04/26 - Trực tiếp
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
0
Logo Arsenal - ARS Arsenal
1
Sporting Braga vs Freiburg
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Nottingham Forest vs Aston Villa
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Thép Xanh Nam Định vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Leeds United vs Burnley
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
PVF-CAND vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Hải Phòng vs Công An Hà Nội
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Nantes vs Olympique Marseille
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Bayern Munich vs Heidenheim
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Heidenheim - HDH Heidenheim
-
Brentford vs West Ham United
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Newcastle United vs Brighton & Hove Albion
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Wolverhampton Wanderers vs Sunderland
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Valencia vs Atlético de Madrid
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Paris Saint-Germain vs Lorient
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Como vs Napoli
Logo Como - COM Como
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Arsenal vs Fulham
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Bayer Leverkusen vs RB Leipzig
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Metz vs Monaco
Logo Metz - MET Metz
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Atalanta vs Genoa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Osasuna vs Barcelona
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Nice vs Lens
Logo Nice - NIC Nice
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Sông Lam Nghệ An vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Thể Công - Viettel vs Ninh Bình
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
AFC Bournemouth vs Crystal Palace
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Sassuolo vs Milan
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Manchester United vs Liverpool
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Borussia M'gladbach vs Borussia Dortmund
Logo Borussia M&#39;gladbach - BMG Borussia M'gladbach
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Juventus vs Hellas Verona
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Real Betis vs Real Oviedo
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Freiburg vs Wolfsburg
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Wolfsburg - WOB Wolfsburg
-
Aston Villa vs Tottenham Hotspur
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Inter Milan vs Parma
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Olympique Lyonnais vs Rennes
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Rennes - REN Rennes
-
Espanyol vs Real Madrid
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Chelsea vs Nottingham Forest
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Cremonese vs Lazio
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Roma vs Fiorentina
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Everton vs Manchester City
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-

IFAB thông qua quy định mới, World Cup 2026 tăng án phạt

Sự kiện: World Cup 2026

(NLĐO) - FIFA và IFAB đang xúc tiến các biện pháp siết chặt kỷ luật trước thềm World Cup 2026.

Dùng áo che miệng trong lúc nói chuyện

Tâm điểm của động thái này xuất phát từ vụ việc gây nhiều tranh cãi liên quan đến Vinicius Junior và Gianluca Prestianni. Trong trận lượt đi vòng play-off Champions League giữa Real Madrid và Benfica giữa tháng 2 vừa qua, tiền đạo người Argentina đã dùng áo che miệng trong lúc nói chuyện với cầu thủ của "Los Blancos".

Gianluca Prestianni (áo đỏ) che miệng khi tranh cãi với Vinicius Junior trong trận play-off lượt đi hồi tháng 2 (Ảnh: AS)

Cuộc đọ sức sau đó bị gián đoạn khoảng 10 phút vì Vinicius cho rằng anh bị phân biệt chủng tộc. Tuần trước, Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) đã cấm Prestianni thi đấu 6 trận do hành vi trên, trong đó có 3 trận được hoãn thi hành trong thời hạn 2 năm.

Mới đây, Hội đồng Hiệp hội Bóng đá Quốc tế (IFAB) nhất trí thông qua quy định tăng mức xử phạt đối với các hành động tương tự. Cụ thể, bất kỳ cầu thủ nào che miệng khi tranh cãi với đối thủ tại World Cup 2026, đặc biệt nếu có dấu hiệu vi phạm đạo đức hoặc phân biệt đối xử, có thể phải nhận thẻ đỏ và bị đuổi khỏi sân ngay lập tức.

Trước đó, tại cuộc họp thường niên của IFAB tháng 2 vừa qua, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã đề xuất ý tưởng áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với hành vi cầu thủ che miệng ngay sau khi sự việc giữa Vinicius và Prestianni xảy ra. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khẳng định trọng tài "nên rút thẻ đỏ nếu cầu thủ che miệng trong khi tranh cãi với đối phương".

Xử lý các phản ứng tiêu cực trên sân mạnh tay hơn

Ngoài ra, FIFA cũng hướng đến việc xử lý các phản ứng tiêu cực trên sân mạnh tay hơn, bao gồm việc cầu thủ tự ý rời sân để phản đối quyết định của trọng tài. Ở chung kết CAN Cup 2026 hồi tháng 1, một số cầu thủ Senegal đã rời sân sau khi chủ nhà Morocco được hưởng quả phạt đền ở những phút bù giờ cuối cùng.

Ban huấn luyện đội tuyển Senegal kêu gọi các cầu thủ rời sân ở trận chung kết CAN Cup gặp Morocco vừa qua (Ảnh: AP)

Hành động của thầy trò HLV Pape Thiaw đã làm trận đấu bị trì hoãn 17 phút. Senegal sau đó đã giành chức vô địch nhờ việc Brahim Diaz đá hỏng phạt đền và Pape Gueye lập công trong hiệp phụ thứ nhất. 

Tuy nhiên, đến tháng 3, hội đồng phúc thẩm của Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) đã đảo ngược kết quả và trao cúp cho Morocco. Hiện tại, Senegal vẫn đang kháng cáo tại Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

Theo công bố của IFAB, các cầu thủ bỏ trận để phản đối trọng tài, và các quan chức xúi giục cầu thủ rời sân, đều sẽ bị truất quyền thi đấu ngay lập tức. "Về nguyên tắc, đội nào khiến trận đấu bị gián đoạn sẽ bị xử thua" - cơ quan này nhấn mạnh.

Sau khi được IFAB phê duyệt, các quy định mới sẽ được áp dụng ngay lập tức cho World Cup 2026 khởi tranh vào tháng 6 tới thay vì được thử nghiệm ở các cấp độ thấp hơn. 

Dù vậy, IFAB chưa bắt buộc phải áp dụng các quy định này một cách rộng rãi. Ở những giải đấu khác, ban tổ chức có quyền áp dụng hoặc không tùy theo tình hình thực tế.

Nguyễn Tài Lộc nhập tịch thành công, thầy Kim có "siêu tiền đạo" khuynh đảo AFF Cup?

Với sự hỗ trợ đắc lực từ CLB Ninh Bình và những động thái quyết liệt từ VFF, tiền đạo Nguyễn Tài Lộc đã hoàn tất thủ tục nhập tịch và đang chờ đợi màn...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hoàng Hiệp

Nguồn: [Link nguồn]

29/04/2026 13:27 PM (GMT+7)
Tin liên quan
World Cup 2026 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN