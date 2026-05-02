PVF-CAND vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
PVF-CAND
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Hải Phòng vs Công An Hà Nội
Hải Phòng
-
Công An Hà Nội
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Đông Á Thanh Hóa
Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Đông Á Thanh Hóa
-
Nantes vs Olympique Marseille
Nantes
-
Olympique Marseille
-
Bayern Munich vs Heidenheim
Bayern Munich
-
Heidenheim
-
Brentford vs West Ham United
Brentford
-
West Ham United
-
Newcastle United vs Brighton & Hove Albion
Newcastle United
-
Brighton & Hove Albion
-
Wolverhampton Wanderers vs Sunderland
Wolverhampton Wanderers
-
Sunderland
-
Valencia vs Atlético de Madrid
Valencia
-
Atlético de Madrid
-
Paris Saint-Germain vs Lorient
Paris Saint-Germain
-
Lorient
-
Como vs Napoli
Como
-
Napoli
-
Arsenal vs Fulham
Arsenal
-
Fulham
-
Bayer Leverkusen vs RB Leipzig
Bayer Leverkusen
-
RB Leipzig
-
Metz vs Monaco
Metz
-
Monaco
-
Atalanta vs Genoa
Atalanta
-
Genoa
-
Osasuna vs Barcelona
Osasuna
-
Barcelona
-
Nice vs Lens
Nice
-
Lens
-
Sông Lam Nghệ An vs Hoàng Anh Gia Lai
Sông Lam Nghệ An
-
Hoàng Anh Gia Lai
-
Thể Công - Viettel vs Ninh Bình
Thể Công - Viettel
-
Ninh Bình
-
AFC Bournemouth vs Crystal Palace
AFC Bournemouth
-
Crystal Palace
-
Sassuolo vs Milan
Sassuolo
-
Milan
-
Manchester United vs Liverpool
Manchester United
-
Liverpool
-
Borussia M'gladbach vs Borussia Dortmund
Borussia M'gladbach
-
Borussia Dortmund
-
Juventus vs Hellas Verona
Juventus
-
Hellas Verona
-
Real Betis vs Real Oviedo
Real Betis
-
Real Oviedo
-
Freiburg vs Wolfsburg
Freiburg
-
Wolfsburg
-
Aston Villa vs Tottenham Hotspur
Aston Villa
-
Tottenham Hotspur
-
Inter Milan vs Parma
Inter Milan
-
Parma
-
Olympique Lyonnais vs Rennes
Olympique Lyonnais
-
Rennes
-
Espanyol vs Real Madrid
Espanyol
-
Real Madrid
-
Chelsea vs Nottingham Forest
Chelsea
-
Nottingham Forest
-
Cremonese vs Lazio
Cremonese
-
Lazio
-
Roma vs Fiorentina
Roma
-
Fiorentina
-
Everton vs Manchester City
Everton
-
Manchester City
-

Real Madrid bất ngờ muốn dùng Kroos để chiêu dụ Klopp, sự thật về tin đồn Mourinho

Jurgen Klopp được cho là mục tiêu lớn cho ghế HLV trưởng Real Madrid, lớn hơn cả Jose Mourinho.

  

Real Madrid dùng Kroos để chiêu dụ Klopp?

Trong những ngày qua đã xuất hiện thông tin rằng Real Madrid đến gần với việc chọn HLV Jose Mourinho để dẫn dắt cho mùa 2026/27. Mourinho được xem là ứng cử viên ưa thích của chủ tịch Florentino Perez nhằm “trị” dàn cầu thủ ngôi sao gần đây đã tỏ ra lỏng lẻo về kỷ luật và thi đấu không xứng với tầm vóc đội bóng.

Jose Mourinho được đồn là ứng cử viên hàng đầu cho ghế HLV trưởng của Real Madrid

Jose Mourinho được đồn là ứng cử viên hàng đầu cho ghế HLV trưởng của Real Madrid

Tin từ Bồ Đào Nha thì đang có những thông tin trái chiều về chủ đề này. Có đầu báo khẳng định Mourinho rời Benfica là rất khả thi, rằng Benfica sẽ không cản Mourinho quay về Bernabeu, nhưng báo khác lại nói Mourinho sẽ được Benfica gia hạn. Còn một số cầu thủ cưng được Mourinho tin dùng thì trả lời phỏng vấn và bày tỏ hy vọng thầy mình sẽ không bỏ dở công việc tại sân Da Luz.

Tuy nhiên mới đây nhà báo Ramon Alvarez de Mon, người có nguồn tin ở Real, đã cho biết vì sao gần đây Real Madrid định mời Toni Kroos trở lại trong vai trò cố vấn cho CLB. Việc của Kroos chính là để thuyết phục Jurgen Klopp chuyển đến tiếp quản đội, Kroos thậm chí là hàng xóm với HLV người Đức ở Mallorca nên Real Madrid muốn dùng mối quan hệ giữa họ để mời Klopp về.

Thông tin này cũng được khẳng định bởi một nhà báo người Tây Ban Nha khác là Guillem Balague. Balague cho biết Real Madrid đang săn tìm HLV mới theo một danh sách, trong đó những HLV được ưu tiên nhất sẽ được tiếp cận nhiều nhất. Người đứng đầu danh sách đó thực ra là Didier Deschamps, Florentino Perez hy vọng Deschamps sẽ về điều khiển Mbappe và các cầu thủ Pháp khác để họ tỏa sáng như tại ĐTQG.

Sau Deschamps là Klopp, và Real đang nhờ Kroos cho việc này, tuy nhiên dù Kroos thành công hay không thì từ mùa tới anh sẽ có một vị trí quan trọng trong “nội các” của chủ tịch Perez. Sau Klopp, Max Allegri là HLV kế tiếp được Real Madrid đề cao do đã giàu kinh nghiệm dẫn dắt các đội bóng nhiều sao.

Kroos được mời trở lại Real Madrid với công việc đầu tiên là thuyết phục Klopp

Kroos được mời trở lại Real Madrid với công việc đầu tiên là thuyết phục Klopp

Bất ngờ về Mourinho

Mourinho chỉ là lựa chọn thứ 4 trong danh sách đó và Real Madrid về cơ bản sẽ chỉ tìm đến ông khi những Deschamps, Klopp hay Allegri từ chối. Mới đây đích thân Mourinho đã phải lên tiếng lần nữa về tình hình của mình: “Không ai ở Real Madrid nói gì với tôi, tôi có thể bảo đảm điều đó. Tôi đã có quá nhiều năm làm việc trong ngành này và dù các anh phóng viên có viết gì, tôi cũng chỉ có thể nói rằng tôi chưa nghe bất cứ lời nào từ Real Madrid”.

Khả năng Didier Deschamps nhận ghế ở Real Madrid là khá cao. Bên cạnh việc ông đã dẫn dắt Mbappe gần 10 năm nay ở cấp tuyển và có tư duy thích ứng đấu pháp với ngôi sao trong tay, Deschamps còn có lợi thế là Klopp tỏ ra không hào hứng lắm với bất cứ công việc nào ở Tây Ban Nha, cả vì lý do ngôn ngữ lẫn vì không thích nhận việc ở các “siêu CLB”. Klopp gần như sẽ chỉ để ý tới vị trí dẫn dắt ĐT Đức ở hiện tại.

Theo Q.D (Tổng hợp)

02/05/2026 14:50 PM (GMT+7)
