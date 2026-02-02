Công Phượng tái phát chấn thương, mất bao lâu để trở lại?

Công Phượng tái phát chấn thương, nghỉ thi đấu khoảng 2 tuần

Nguyễn Công Phượng đã trải qua một ngày thi đấu đầy cảm xúc khi ghi bàn thắng quan trọng giúp Trường Tươi Đồng Nai gỡ hòa trong cuộc đối đầu với CLB Khánh Hòa ở vòng 9 giải Hạng Nhất Quốc gia 2025/2026. Tuy nhiên, niềm vui này sớm bị che mờ bởi chấn thương tái phát khiến anh buộc phải rời sân ngay sau hiệp thi đấu đầu tiên.

Sau trận đấu, HLV Nguyễn Việt Thắng không giấu được sự tiếc nuối cho cậu học trò: "Phượng hôm nay chơi rất tốt. Sự nhạy bén, những pha chạm bóng đầu tiên và kỹ năng dứt điểm của cậu ấy vẫn ở đẳng cấp cao. Rất tiếc khi cậu ấy vừa quay lại thì lại tái phát chấn thương, đây thực sự là một điểm gợn trong chiến thắng của chúng tôi”.

Công Phượng vừa tái xuất và đá khoảng 45 phút đã lại tát phát chấn thương. Ảnh: Trường Tươi Đồng Nai.

Về mức độ nghiêm trọng của chấn thương, bộ phận y tế của CLB Trường Tươi Đồng Nai cho biết cần chờ kết quả kiểm tra chuyên sâu từ bác sĩ. Theo những đánh giá sơ bộ tại sân, vấn đề có thể không quá nặng nhưng cần thời gian nghỉ ngơi khoảng 12 tuần để đảm bảo quá trình hồi phục hoàn toàn trước khi bước vào các vòng đấu tiếp theo.

Công Phượng chỉ vừa tái xuất cách đây khoảng 1 tháng sau khi phải nghỉ tới 7 tháng vì chấn thương. Anh cùng Trường Tươi Đồng Nai tham gia một số trận giao hữu giữa mùa giải và liên tục tạo dấu ấn bằng những bàn thắng. Chính vì thế khi giải Hạng Nhất Quốc gia 2025/2026 trở lại, Công Phượng đã được HLV Nguyễn Việt Thắng xếp vào đội hình xuất phát ở trận đấu với CLB Khánh Hòa. Rất tiếc là chân sút người Nghệ An chỉ đá chưa đầy 45 phút rồi lại phải rời sân vì chấn thương.

Công Phượng gia nhập Trường Tươi Đồng Nai vào tháng 10 năm 2024 và nhanh chóng để lại dấu ấn, góp công lớn giúp đội bóng giành quyền tham dự trận play-off tranh suất thăng hạng V-League mùa giải 2025/26. Dù thường xuyên bị gián đoạn bởi chấn thương và không có nhiều thời gian thi đấu trọn vẹn, tiền đạo sinh năm 1995 vẫn ghi được 8 bàn thắng chỉ sau 7 lần ra sân chính thức.