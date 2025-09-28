Tin mới nhất bóng đá sáng 28/9: Ngoại hạng Anh lập kỷ lục về số bàn thắng muộn

Ngoại hạng Anh lập kỷ lục về số bàn thắng muộn

Ở loạt trận tối thứ Bảy và rạng sáng Chủ nhật thuộc vòng 6 Ngoại hạng Anh, các trang thống kê ghi nhận được 8 bàn thắng xuất hiện từ phút 90 đến khoảng thời gian bù giờ. Đáng chú ý, đây là số lượng bàn thắng muộn nhiều nhất một ngày thi đấu trong lịch sử Ngoại hạng Anh.

Nketiah ghi bàn vào lưới Liverpool

Khai mạc World Cup U20: Nhật Bản đánh bại Ai Cập

Rạng sáng nay, World Cup U20, giải đấu dành cho các đội tuyển U20 hàng đầu thế giới diễn ra từ 28/9 tới 19/10 tại Chile, đã chính thức khởi tranh với loạt trận mở màn vòng bảng. Ở bảng A, U20 Nhật Bản xuất sắc đánh bại U20 Ai Cập 2-0. Trong khi đó, đại diện châu Á khác là U20 Hàn Quốc thua U20 Ukraine 1-2 ở bảng B.

West Ham chính thức bổ nhiệm HLV Nuno Santo

Trên trang chủ, West Ham xác nhận bổ nhiệm Nuno Santo làm tân HLV trưởng theo bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Quyết định này được đội bóng thành London công bố chỉ vài giờ sau khi sa thải HLV Graham Potter. Nuno Santo cũng lập tức góp mặt trong buổi tập mới nhất của West Ham và dự kiến ra mắt đội bóng mới ở cuộc chạm trán Everton (2h, 30/9).

Tiền bối khuyên Lewandowski rời Barcelona vì bị cô lập

Chia sẻ trên Super Express Sport, huyền thoại bóng đá Ba Lan, Jan Tomaszewski tin rằng Robert Lewandowski đang dần bị Barcelona gạt khỏi kế hoạch tương lai để nhường chỗ cho những cầu thủ trẻ hơn. Thậm chí, ông còn khuyên chân sút 37 tuổi chuyển sang Saudi Arabia chơi bóng

"Robert nên khép lại sự nghiệp ở Barcelona và chuyển đến một câu lạc bộ ở Saudi Arabia, giống như những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đã làm. Cậu ấy dường như không được lòng đội bóng, những cầu thủ giỏi nhất cũng không chịu chuyền bóng cho cậu ấy', trích lời Jan Tomaszewski.

Ansu Fati lại ghi bàn, Monaco vẫn thua đậm

Ansu Fati tiếp tục duy trì phong độ ghi bàn ấn tượng trong màu áo Monaco với pha lập công vào phút 90+8 trước Lorient ở vòng 6 Ligue 1. Dù vậy, Monaco vẫn nhận thất bại 1-3 chung cuộc bởi trước đó, họ phải chơi thiếu người ngay phút 38 vì thẻ đỏ của Kehrer. Theo thống kê, Ansu Fati đã ghi 4 bàn chỉ sau 3 trận đấu chính thức cho Monaco.