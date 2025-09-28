Tin mới nhất bóng đá sáng 28/9: Ngoại hạng Anh lập kỷ lục về số bàn thắng muộn

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Thép Xanh Nam Định vs Công An Hà Nội
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Hải Phòng vs Ninh Bình
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Thể Công - Viettel vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Aston Villa vs Fulham
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Newcastle United vs Arsenal
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Barcelona vs Real Sociedad
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Milan vs Napoli
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Real Betis vs Osasuna
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Everton vs West Ham United
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Kairat vs Real Madrid
Logo Kairat - KAI Kairat
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Pafos vs Bayern Munich
Logo Pafos - PAF Pafos
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Galatasaray vs Liverpool
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Bodø / Glimt vs Tottenham Hotspur
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Inter Milan vs Slavia Praha
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Chelsea vs Benfica
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Atlético de Madrid vs Eintracht Frankfurt
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
SHB Đà Nẵng vs Hà Nội
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Villarreal vs Juventus
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Napoli vs Sporting CP
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Barcelona vs PSG
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Borussia Dortmund vs Athletic Club
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Bayer Leverkusen vs PSV
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo PSV - PSV PSV
-
Monaco vs Manchester City
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Arsenal vs Olympiakos Piraeus
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Đông Á Thanh Hóa vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Ninh Bình vs Thể Công - Viettel
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Ludogorets Razgrad vs Real Betis
Logo Ludogorets Razgrad - LUD Ludogorets Razgrad
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Fenerbahçe vs Nice
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Celtic vs Sporting Braga
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Bologna vs Freiburg
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Roma vs Lille
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Celta de Vigo vs PAOK
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Maccabi Tel Aviv vs Dinamo Zagreb
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Feyenoord vs Aston Villa
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Porto vs Crvena zvezda
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Crvena zvezda - CZV Crvena zvezda
-
Basel vs Stuttgart
Logo Basel - BAS Basel
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs PVF-CAND
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-

Tin mới nhất bóng đá sáng 28/9: Ngoại hạng Anh lập kỷ lục về số bàn thắng muộn

Sự kiện: Điểm tin bóng đá Barcelona Premier League 2025-26
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Bản tin bóng cập nhật sáng 28/9: Những trận đấu "điên rồ" ở vòng 6 giúp Ngoại hạng Anh đón chào kỷ lục mới.

Ngoại hạng Anh lập kỷ lục về số bàn thắng muộn

Ở loạt trận tối thứ Bảy và rạng sáng Chủ nhật thuộc vòng 6 Ngoại hạng Anh, các trang thống kê ghi nhận được 8 bàn thắng xuất hiện từ phút 90 đến khoảng thời gian bù giờ. Đáng chú ý, đây là số lượng bàn thắng muộn nhiều nhất một ngày thi đấu trong lịch sử Ngoại hạng Anh.

Nketiah ghi bàn vào lưới Liverpool

Nketiah ghi bàn vào lưới Liverpool

Khai mạc World Cup U20: Nhật Bản đánh bại Ai Cập

Rạng sáng nay, World Cup U20, giải đấu dành cho các đội tuyển U20 hàng đầu thế giới diễn ra từ 28/9 tới 19/10 tại Chile, đã chính thức khởi tranh với loạt trận mở màn vòng bảng. Ở bảng A, U20 Nhật Bản xuất sắc đánh bại U20 Ai Cập 2-0. Trong khi đó, đại diện châu Á khác là U20 Hàn Quốc thua U20 Ukraine 1-2 ở bảng B.

West Ham chính thức bổ nhiệm HLV Nuno Santo

Trên trang chủ, West Ham xác nhận bổ nhiệm Nuno Santo làm tân HLV trưởng theo bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Quyết định này được đội bóng thành London công bố chỉ vài giờ sau khi sa thải HLV Graham Potter. Nuno Santo cũng lập tức góp mặt trong buổi tập mới nhất của West Ham và dự kiến ra mắt đội bóng mới ở cuộc chạm trán Everton (2h, 30/9).

Tiền bối khuyên Lewandowski rời Barcelona vì bị cô lập

Chia sẻ trên Super Express Sport, huyền thoại bóng đá Ba Lan, Jan Tomaszewski tin rằng Robert Lewandowski đang dần bị Barcelona gạt khỏi kế hoạch tương lai để nhường chỗ cho những cầu thủ trẻ hơn. Thậm chí, ông còn khuyên chân sút 37 tuổi chuyển sang Saudi Arabia chơi bóng 

"Robert nên khép lại sự nghiệp ở Barcelona và chuyển đến một câu lạc bộ ở Saudi Arabia, giống như những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đã làm. Cậu ấy dường như không được lòng đội bóng, những cầu thủ giỏi nhất cũng không chịu chuyền bóng cho cậu ấy', trích lời Jan Tomaszewski.

Ansu Fati lại ghi bàn, Monaco vẫn thua đậm

Ansu Fati tiếp tục duy trì phong độ ghi bàn ấn tượng trong màu áo Monaco với pha lập công vào phút 90+8 trước Lorient ở vòng 6 Ligue 1. Dù vậy, Monaco vẫn nhận thất bại 1-3 chung cuộc bởi trước đó, họ phải chơi thiếu người ngay phút 38 vì thẻ đỏ của Kehrer. Theo thống kê, Ansu Fati đã ghi 4 bàn chỉ sau 3 trận đấu chính thức cho Monaco.

Thầy trò Amorim - Fernandes hại MU bị "ong đốt", bộ ba 200 triệu bảng đáng xem
Thầy trò Amorim - Fernandes hại MU bị "ong đốt", bộ ba 200 triệu bảng đáng xem

Thảm bại 1-3 của MU tiếp tục ghi "dấu ấn" của hàng thủ, Fernandes, HLV Amorim nhưng vẫn còn đó những tín hiệu tích cực.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-28/09/2025 05:32 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Điểm tin bóng đá Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN