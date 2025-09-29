Arsenal ngược dòng cảm xúc trước Newcastle: Arteta "cạn lời", không quên đòi phạt đền

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Everton vs West Ham United
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Kairat vs Real Madrid
Logo Kairat - KAI Kairat
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Pafos vs Bayern Munich
Logo Pafos - PAF Pafos
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Galatasaray vs Liverpool
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Bodø / Glimt vs Tottenham Hotspur
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Inter Milan vs Slavia Praha
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Chelsea vs Benfica
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Atlético de Madrid vs Eintracht Frankfurt
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
SHB Đà Nẵng vs Hà Nội
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Villarreal vs Juventus
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Napoli vs Sporting CP
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Barcelona vs PSG
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Borussia Dortmund vs Athletic Club
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Bayer Leverkusen vs PSV
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo PSV - PSV PSV
-
Monaco vs Manchester City
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Arsenal vs Olympiakos Piraeus
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Đông Á Thanh Hóa vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Ninh Bình vs Thể Công - Viettel
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Ludogorets Razgrad vs Real Betis
Logo Ludogorets Razgrad - LUD Ludogorets Razgrad
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Fenerbahçe vs Nice
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Celtic vs Sporting Braga
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Bologna vs Freiburg
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Roma vs Lille
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Celta de Vigo vs PAOK
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Maccabi Tel Aviv vs Dinamo Zagreb
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Feyenoord vs Aston Villa
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Porto vs Crvena zvezda
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Crvena zvezda - CZV Crvena zvezda
-
Basel vs Stuttgart
Logo Basel - BAS Basel
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs PVF-CAND
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-

Arsenal ngược dòng cảm xúc trước Newcastle: Arteta "cạn lời", không quên đòi phạt đền

Sự kiện: Premier League 2025-26 Newcastle United Arsenal
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Arsenal đã có màn lội ngược dòng trước Newcastle và HLV Mikel Arteta đã "cạn lời" để miêu tả về cảm xúc của bản thân.

   

Arsenal vừa có chiến thắng đầy cảm xúc trước Newcastle ở vòng 6 Ngoại hạng Anh. Họ bị dẫn trước sau khi hiệp một kết thúc và đã có lúc tưởng như không tìm được bàn gỡ hòa. Thế nhưng, hai pha đánh đầu từ hai tình huống cố định lại giúp "Pháo thủ" chuyển bại thành thắng chỉ trong khoảng hơn 10 phút cuối trận (tính cả bù giờ).

Arsenal ngược dòng cảm xúc trước Newcastle: Arteta "cạn lời", không quên đòi phạt đền - 1

Mikel Arteta

Tất nhiên, Mikel Arteta không thể giữ nổi bình tĩnh với chiến thắng kiểu như thế này. Ông thầy người Tây Ban Nha thể hiện điều đó trong cuộc phỏng vấn sau trận.

"Tôi thực sự không biết phải diễn tả cảm xúc của bản thân như thế nào vào lúc này. Tôi chỉ có thể nói thật tuyệt vời. Đây là chính là những gì bóng đá có thể đem lại cho bạn. Tôi thực sự hãnh diện với những gì các học trò đã làm được trong trận đấu này. 

Ngày hôm nay, chúng tôi biết rằng có thể rút ngắn khoảng cách với Liverpool trên bảng xếp hạng nhưng làm khách tại St James' Park chưa bao giờ là dễ dàng. Mặc dù vậy, cuối cùng chúng tôi đã làm được. Các cầu thủ của tôi đã cống hiến hết mình trong trận đấu này".

Khi được hỏi về tình huống không được hưởng phạt đền trong hiệp một, HLV người Tây Ban Nha thể hiện sự quả quyết. "Tôi chắc chắn đó là một quả phạt đền. Điều đó không có gì phải nghi ngờ từ quan điểm của tôi".

Bukayo Saka cũng thể hiện sự hứng khởi khi trả lời phỏng vấn. "Thật sự không thể tin nổi. Giành chiến thắng ở phút cuối luôn làm khoảnh khắc đẹp nhất trong bóng đá. Tôi thực sự chẳng còn lợi nào diễn ra cảm xúc của mình lúc này. Trận đấu thật sự rất khó khăn đối với tôi đặc biệt là lúc đực thay ra ngoài và ngồi nhìn đồng đội thi đấu.

Tuy nhiên, tôi vẫn luôn có niềm tin bởi chúng tôi có Gabriel và Merino trong đội hình. Họ luôn là mối nguy hiểm với hàng phòng thủ đối phương. Tôi chưa bao giờ cảm thấy nao núng về chuyện chúng tôi có thể ghi bàn hay không trong trận đấu này". 

8

Barcelona - PSG 02/10

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Barcelona
PSG
Gửi dự đoán
Trước 02:00 ngày 02/10
Thể lệ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-29/09/2025 01:29 AM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Premier League 2025-26
Xem thêm
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN