Arsenal ngược dòng cảm xúc trước Newcastle: Arteta "cạn lời", không quên đòi phạt đền

Arsenal vừa có chiến thắng đầy cảm xúc trước Newcastle ở vòng 6 Ngoại hạng Anh. Họ bị dẫn trước sau khi hiệp một kết thúc và đã có lúc tưởng như không tìm được bàn gỡ hòa. Thế nhưng, hai pha đánh đầu từ hai tình huống cố định lại giúp "Pháo thủ" chuyển bại thành thắng chỉ trong khoảng hơn 10 phút cuối trận (tính cả bù giờ).

Mikel Arteta

Tất nhiên, Mikel Arteta không thể giữ nổi bình tĩnh với chiến thắng kiểu như thế này. Ông thầy người Tây Ban Nha thể hiện điều đó trong cuộc phỏng vấn sau trận.

"Tôi thực sự không biết phải diễn tả cảm xúc của bản thân như thế nào vào lúc này. Tôi chỉ có thể nói thật tuyệt vời. Đây là chính là những gì bóng đá có thể đem lại cho bạn. Tôi thực sự hãnh diện với những gì các học trò đã làm được trong trận đấu này.

Ngày hôm nay, chúng tôi biết rằng có thể rút ngắn khoảng cách với Liverpool trên bảng xếp hạng nhưng làm khách tại St James' Park chưa bao giờ là dễ dàng. Mặc dù vậy, cuối cùng chúng tôi đã làm được. Các cầu thủ của tôi đã cống hiến hết mình trong trận đấu này".

Khi được hỏi về tình huống không được hưởng phạt đền trong hiệp một, HLV người Tây Ban Nha thể hiện sự quả quyết. "Tôi chắc chắn đó là một quả phạt đền. Điều đó không có gì phải nghi ngờ từ quan điểm của tôi".

Bukayo Saka cũng thể hiện sự hứng khởi khi trả lời phỏng vấn. "Thật sự không thể tin nổi. Giành chiến thắng ở phút cuối luôn làm khoảnh khắc đẹp nhất trong bóng đá. Tôi thực sự chẳng còn lợi nào diễn ra cảm xúc của mình lúc này. Trận đấu thật sự rất khó khăn đối với tôi đặc biệt là lúc đực thay ra ngoài và ngồi nhìn đồng đội thi đấu.

Tuy nhiên, tôi vẫn luôn có niềm tin bởi chúng tôi có Gabriel và Merino trong đội hình. Họ luôn là mối nguy hiểm với hàng phòng thủ đối phương. Tôi chưa bao giờ cảm thấy nao núng về chuyện chúng tôi có thể ghi bàn hay không trong trận đấu này".