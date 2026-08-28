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Carrick tiết lộ thời điểm Baleba 70 triệu bảng ra mắt MU, báo tin vui về Mount

Sự kiện: Manchester United Premier League 2026-27

HLV Michael Carrick đã trả lời truyền thông trong buổi họp báo trước trận MU tiếp đón Ipswich Town ở vòng 2 Ngoại hạng Anh vào lúc 22h30 ngày 30/8.

   

Diễn biến
Tình hình lực lượng

Carrick: "Amad sẽ không góp mặt, cậu ấy sẽ phải nghỉ thêm một thời gian nữa. Mase (Mason Mount) đã trở lại tập luyện cùng toàn đội và đã tập luyện trong tuần này, đó thực sự là một tín hiệu tích cực".

Carrick tiết lộ thời điểm Baleba 70 triệu bảng ra mắt MU, báo tin vui về Mount - 1

Tân binh Carlos Baleba trị giá 70 triệu bảng

Carrick: "Chúng tôi rất vui khi có Carlos. Cậu ấy có tiềm năng rất lớn, thực sự rất lớn. Đây là một bản hợp đồng đầy hứa hẹn đối với chúng tôi. Chất lượng và những phẩm chất mà cậu ấy sở hữu giúp cân bằng đội hình hiện tại. Cậu ấy mang đến những điểm mạnh khác nhau và tạo ra những sự kết hợp khác nhau. Chúng tôi hoàn toàn hài lòng khi có cậu ấy. Carlos vẫn còn rất nhiều điều để thể hiện, vì vậy đây thực sự là một điều đáng chờ đợi đối với chúng tôi".

Khi nào Baleba có thể đá trận ra mắt?

Carrick: "Cậu ấy gặp một vấn đề nhẹ ở mắt cá chân, vì vậy có thể sẽ phải nghỉ khoảng vài tuần, chừng 2-3 tuần. Chúng tôi đã biết điều này từ trước. Đây không phải vấn đề nghiêm trọng. Sẽ thật tuyệt khi có cậu ấy trở lại".

Khi được hỏi liệu Baleba có thể trở lại trước đợt tập trung đội tuyển quốc gia hay không, Carrick trả lời: "Chúng ta sẽ phải chờ xem, nhưng chúng tôi hy vọng điều đó sẽ xảy ra".

Carrick tiết lộ thời điểm Baleba 70 triệu bảng ra mắt MU, báo tin vui về Mount - 2

Màn trình diễn của đội trẻ MU và cá nhân JJ Gabriel

Carrick: "Các cầu thủ trẻ đã thi đấu rất tốt. Chúng tôi có một đội hình thực sự chất lượng và mạnh, và bạn có thể thấy được điều đó. Tôi rất hài lòng với các cầu thủ, chất lượng và thái độ thi đấu của họ. Điều đó thực sự khiến tôi phấn khích.

JJ là một trong số đó. Cậu ấy có tài năng rất lớn và đã tập luyện khá nhiều với đội một. JJ không ngừng tích lũy kinh nghiệm và đang thích nghi về mặt thể chất với từng bước tiến của mình. Cậu ấy chỉ cần tiếp tục quá trình phát triển".

Sân nhà Old Trafford

Carrick: "Chúng tôi muốn có một màn trình diễn tốt và giành chiến thắng. Đây là trận sân nhà đầu tiên của mùa giải, và chúng tôi rất mong chờ. Toàn đội thực sự háo hức chờ đợi trận đấu này. Chúng tôi đã gặp một trở ngại vào tuần trước. Giờ đây, chúng tôi muốn trở lại với phong độ tốt và tiếp tục giành chiến thắng trong các trận đấu. Họ đã có một kết quả tốt vào tuần trước".

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Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-28/08/2026 21:50 PM (GMT+7)
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