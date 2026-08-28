Carrick tiết lộ thời điểm Baleba 70 triệu bảng ra mắt MU, báo tin vui về Mount

Khi nào Baleba có thể đá trận ra mắt?

Carrick: "Cậu ấy gặp một vấn đề nhẹ ở mắt cá chân, vì vậy có thể sẽ phải nghỉ khoảng vài tuần, chừng 2-3 tuần. Chúng tôi đã biết điều này từ trước. Đây không phải vấn đề nghiêm trọng. Sẽ thật tuyệt khi có cậu ấy trở lại".

Khi được hỏi liệu Baleba có thể trở lại trước đợt tập trung đội tuyển quốc gia hay không, Carrick trả lời: "Chúng ta sẽ phải chờ xem, nhưng chúng tôi hy vọng điều đó sẽ xảy ra".