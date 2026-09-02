Tin mới nhất bóng đá sáng 2/9: Yamal hay nhất La Liga năm thứ 2 liên tiếp

Yamal hay nhất La Liga năm thứ 2 liên tiếp

Mới đây, Lamine Yamal đã được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất La Liga 2025/26 do Hiệp hội Cầu thủ Tây Ban Nha trao tặng. Đây là mùa giải thứ 2 liên tiếp anh nhận giải thưởng này nhờ thành tích 16 bàn, 11 kiến tạo sau 28 trận, giúp Barcelona bảo vệ thành công ngôi vương La Liga.

Trả lời truyền thông trong buổi lễ vinh danh tại Madrid, tiền đạo 19 tuổi không giấu được sự phấn khích: "Tôi rất vui khi được ở đây. Bất kỳ giải thưởng nào cũng đều đáng hoan nghênh, đặc biệt là khi nó đến từ sự bình chọn của các đồng đội. Mọi người bàn tán rất nhiều về những gì xảy ra với tôi, nhưng thành thật mà nói, tôi rất hạnh phúc và tận hưởng mọi thứ".

Yamal được vinh danh

Watkins ghi bàn ngay trận ra mắt, Al Hilal thắng đậm nhà vô địch châu Á

Trận cầu tâm điểm ở vòng 4 Saudi Pro League, giữa Al Hilal và đương kim vô địch AFC Champions League, Al Ahli đã khép lại với chiến thắng tưng bừng 3-0 nghiêng về đội chủ nhà. Đáng chú ý, chỉ khoảng 2 ngày sau khi chính thức gia nhập Al Hilal từ Aston Villa, tiền đạo Ollie Watkins đã ghi dấu ấn bằng bàn thắng ấn định tỷ số ở phút 86. Những pha lập công còn lại thuộc về Milinkovic-Savic (9'), Sunnerville (23').

Man City vượt Chelsea nhờ chiêu mộ Enzo Fernandes

Bình luận trên Sky Sports, cựu trung vệ Jamie Carragher nhận định việc Man City chiêu mộ Enzo Fernandez từ Chelsea có thể giúp vị thế của đại diện thành Manchester cao hơn chính đối thủ trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh:

"Chắc chắn là Man City vượt trội hơn Chelsea. Tôi và nhiều người khác đều cảm thấy Chelsea sẽ có mùa giải thực sự tốt. Và tôi vẫn tin rằng phần lớn điều đó là nhờ việc không phải tham dự các giải đấu châu Âu, có huấn luyện viên mới, và bộ ba tấn công mà họ đang sở hữu. Nhưng họ lại mất đi Enzo Fernandez, người mà theo tôi là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của Chelsea".

Sao trẻ Man City muốn giành cú "ăn 4"

Bình luạn trên podcast "Beast Mode On" sau khi nhận giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm của Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh, hậu vệ Nico O'Reilly đã công khai tham vọng giành cú "ăn 4" danh hiệu cùng CLB chủ quản Man City: "Tôi có một vài mục tiêu. Ngoại hạng Anh. Champions League. Cúp Carabao một lần nữa. Cúp FA một lần nữa."