MU nói không với "bom tấn" chuyển nhượng: Keo kiệt hay khôn ngoan?

Thời kỳ “ném tiền” đã qua

Những thời khắc sau cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026 đã đi qua, và Manchester United tiếp tục nói không với những thương vụ "bom tấn". Đây là hình ảnh trái ngược với MU của 25 năm trước. Mùa hè năm 2001, họ lần lượt đưa Ruud van Nistelrooy và Juan Sebastián Verón về Old Trafford bằng hai mức phí kỷ lục nước Anh liên tiếp. Một năm sau, Rio Ferdinand tiếp tục phá kỷ lục chuyển nhượng.

MU của thời Sir Alex không ngại chi tiền

Năm 2003, MU từng muốn làm điều tương tự với Ronaldinho nhưng thất bại khi ngôi sao Brazil chọn Barcelona. Dù vậy, "Quỷ đỏ" vẫn chi đậm để biến Cristiano Ronaldo thành cầu thủ tuổi teen đắt giá nhất bóng đá Anh, trước khi ký hợp đồng với Wayne Rooney một năm sau.

Mùa hè này, MU đã chi khoảng 150 triệu bảng cho Andrey Santos, Youri Tielemans và Carlos Baleba. Không ai sở hữu vị thế như những bản hợp đồng đình đám của đầu những năm 2000, thời điểm đội bóng thống trị thị trường chuyển nhượng.

Bóng đá Anh hiện đã thay đổi. Premier League xuất hiện nhiều đối thủ giàu có, sở hữu thành tích tốt và sẵn sàng chi mạnh tay. Trong khi đó, MU phải đối mặt với các quy định tài chính, khoản nợ từ thời nhà Glazer và hơn một thập kỷ sa sút.

Vấn đề cốt lõi rất đơn giản: MU đang phải thắt lưng buộc bụng sau nhiều năm chi tiêu lãng phí. CLB dự kiến tạo ra doanh thu hơn 700 triệu bảng mùa này, nhưng vẫn thua lỗ và phải vay tiền để bù đắp. Các khoản khấu hao chuyển nhượng, nợ lịch sử và nghĩa vụ tài chính từ nhà Glazer tiếp tục gây sức ép lên bảng cân đối kế toán.

Tập đoàn Ineos dưới sự điều hành của Sir Jim Ratcliffe chưa thể giải quyết toàn bộ những vấn đề đó. Vì vậy, ưu tiên trước mắt là đưa CLB trở lại trạng thái ổn định.

Không còn dư địa cho những sai lầm

Mùa hè này từng được xem là cơ hội để MU tạo cú hích. Premier League có tới 9 thay đổi trên băng ghế huấn luyện, trong khi Arsenal dù là nhà đương kim vô địch vẫn chưa tạo ra khoảng cách quá lớn.

Tuy nhiên, MU khép lại kỳ chuyển nhượng với tư cách đội duy nhất trong nhóm Big Six không chi ít nhất 100 triệu bảng cho một cầu thủ.

Sau này, các thương vụ "bom tấn" của MU không còn hiệu quả

Điều đó có thể khiến người hâm mộ thất vọng, nhưng Ineos có lý do để thận trọng. MU cần trở lại Champions League thường xuyên để thu về hơn 80 triệu bảng doanh thu bổ sung mỗi năm. Họ cũng cần xây dựng đội hình đủ mạnh để có thể tự tái thiết bằng cách bán cầu thủ với giá cao, giống mô hình của Manchester City.

Đó là nhu cầu cấp thiết hơn một canh bạc lớn cho chức vô địch. Thương vụ Paul Pogba từng cho thấy những khoản đầu tư khổng lồ không phải lúc nào cũng mang lại kết quả tương xứng. MU giờ gần như không còn dư địa cho những sai lầm đắt giá, cả trên thị trường chuyển nhượng lẫn trên băng ghế huấn luyện.

Ổn định thay vì tiếp tục đánh cược

Sau 13 năm kể từ ngày Sir Alex Ferguson rời Old Trafford và cũng từng ấy thời gian kể từ chức vô địch Premier League gần nhất, Ineos dường như đã chọn con đường thực tế hơn.

MU từng thống trị thị trường cầu thủ Anh, chiêu mộ những tên tuổi như Rio Ferdinand, Wayne Rooney, Michael Carrick hay Ashley Young. Nhưng hiện tại, Declan Rice, Jude Bellingham và Elliot Anderson đều chuyển CLB mà MU gần như không xuất hiện trong cuộc đua.

MU không mua "bom tấn" ở kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026

Vấn đề tài chính cũng chưa thể giải quyết trong ngày một ngày hai. Khoản nợ từ nhà Glazer vẫn đè nặng lên CLB, trong khi việc tái cấp vốn với mức lãi suất kém thuận lợi càng làm tăng áp lực.

MU không phải không chi tiền. Họ đã bỏ khoảng 200 triệu bảng mùa hè năm ngoái và thêm 150 triệu bảng mùa này. Điểm khác biệt là những khoản đầu tư hiện tại ít hào nhoáng hơn, đồng thời được tính toán nhằm tránh lặp lại sai lầm.

Doanh thu khổng lồ vẫn là lợi thế đặc biệt của MU. Old Trafford tiếp tục mang về nguồn thu ngày thi đấu thuộc nhóm cao nhất Premier League, bất chấp những năm tháng sa sút.

Giờ đây, "Quỷ đỏ" đang chấp nhận sự ổn định thay vì tiếp tục chạy theo những canh bạc lớn. Với Ineos, đó có thể chưa phải lựa chọn khiến người hâm mộ phấn khích, nhưng là bước đi cần thiết để MU lấy lại nền tảng trước khi nghĩ đến một cuộc trở lại thực sự.