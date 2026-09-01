Tin mới nhất bóng đá sáng 1/9: Di Maria ca ngợi Messi là "người đội trưởng bất tử"

Di Maria ca ngợi Messi là "người đội trưởng bất tử"

Angel Di Maria đã gửi thông điệp đầy cảm xúc tới Lionel Messi sau khi ngôi sao Inter Miami tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế.

Di Maria (ngoài cùng bên trái) tri ân Messi

Huyền thoại bóng đá Argentina đã chia sẻ lại thông báo của Messi trên trang Instagram cá nhân, kèm dòng nhắn nhủ ngắn gọn nhưng đầy tình cảm: “Cảm ơn người đội trưởng bất tử”.

Di Maria và Messi là những người đồng đội thân thiết, cùng nhau trải qua hành trình huy hoàng với đội tuyển Argentina. Bộ đôi này đã đăng quang Copa America năm 2021, trước khi chạm tay vào chiếc cúp vàng World Cup 2022 và tiếp tục bổ sung thêm một chức vô địch Copa America vào năm 2024.

Trong khi Messi vừa nói lời chia tay đội tuyển quốc gia, Di Maria thực tế đã kết thúc hành trình cùng tuyển Argentina ngay sau chức vô địch Copa America 2024. Thông điệp của anh vì thế càng trở thành lời tri ân đặc biệt dành cho người đồng đội và người đội trưởng đã cùng mình tạo nên một trong những thế hệ thành công nhất lịch sử bóng đá Argentina.

Ấn định ngày công bố danh sách đề cử Quả bóng vàng 2026

Cuộc đua tới những giải thưởng cá nhân danh giá nhất bóng đá thế giới chuẩn bị chính thức khởi động khi Ban tổ chức Quả bóng vàng xác nhận thời điểm công bố danh sách đề cử năm 2026. Theo đó, toàn bộ các danh sách rút gọn sẽ được đăng tải vào ngày 8/9 trên trang web chính thức của Ballon d'Or.

Năm nay có tổng cộng 12 hạng mục giải thưởng, đứng đầu là Quả bóng vàng nam và nữ. Bên cạnh đó còn có các giải dành cho cầu thủ trẻ xuất sắc nhất, thủ môn xuất sắc nhất, HLV xuất sắc nhất, tiền đạo xuất sắc nhất, cùng danh hiệu CLB nam và nữ hay nhất năm.

Guardiola gây sốc khi mắng mỏ Reijnders trước toàn đội

Những hình ảnh đáng chú ý trong bộ phim tài liệu A Beautiful Obsession đã hé lộ khoảnh khắc Pep Guardiola công khai chỉ trích Tijjani Reijnders ngay trước mặt các đồng đội trong phòng thay đồ Manchester City.

Đoạn phim được ghi lại ở mùa giải cuối cùng của Guardiola tại Etihad. Trong giờ nghỉ giữa trận, chiến lược gia người Tây Ban Nha đặt câu hỏi đầy gay gắt với các học trò về việc liệu họ có muốn lặp lại một mùa giải thất vọng hay không.

Guardiola sau đó trực tiếp nhắm vào Reijnders, người gia nhập Man City từ AC Milan hè 2025: “Cậu có muốn trải qua thêm một mùa giải như mùa cuối cùng chết tiệt ở AC Milan, khi không thể giành vé dự cúp châu Âu không?”. Dù vậy, mối quan hệ giữa hai người không hoàn toàn căng thẳng, khi Guardiola từng chạy tới ôm chầm lấy tiền vệ Hà Lan sau một trận đấu ở FA Cup.

Bóng đá Anh chỉ trích UEFA vì lịch thi đấu của Liverpool

Liên đoàn Bóng đá Anh (EFL) đã công khai bày tỏ sự không hài lòng với UEFA sau khi buộc phải điều chỉnh lịch thi đấu vòng ba League Cup do xung đột với trận đấu của Liverpool tại Champions League.

Rắc rối bắt nguồn từ việc Everton dự kiến tiếp Wolverhampton vào ngày 9/9, nhưng UEFA sau đó cũng xếp Liverpool gặp Atletico Madrid trên sân nhà cùng ngày. Các cơ quan an ninh và cảnh sát địa phương không thể đảm bảo điều kiện tổ chức đồng thời hai trận đấu tại Liverpool.

EFL buộc phải chuyển trận Everton - Wolves sang ngày 16/9, vốn là lịch dự kiến cho cuộc đối đầu giữa Liverpool và Tottenham. Điều này kéo theo việc trận Liverpool - Tottenham phải được đẩy lên sớm hơn một ngày. EFL cho biết đã trao đổi với UEFA nhưng không nhận được sự hợp tác do tổ chức này lo ngại ảnh hưởng tới kế hoạch di chuyển của CĐV Atletico.

Inzaghi tiết lộ lý do Al-Hilal chọn Watkins thay Benzema

HLV Simone Inzaghi khẳng định Al-Hilal không chiêu mộ Ollie Watkins theo kiểu chữa cháy sau khi chia tay Karim Benzema. Theo chiến lược gia người Italia, tiền đạo tuyển Anh đã nằm trong kế hoạch của đội bóng Saudi Arabia từ mùa giải trước.

Al-Hilal và Benzema chấm dứt hợp đồng theo thỏa thuận chung trước khi Watkins ký giao kèo ba năm. Phát biểu trước trận gặp Al-Ahli, Inzaghi dành sự tôn trọng cho cựu tiền đạo Real Madrid nhưng nhấn mạnh Watkins là mục tiêu được theo dõi kỹ lưỡng.

“Chúng tôi cảm ơn Benzema vì những gì anh ấy đã cống hiến. Watkins sở hữu phẩm chất rất cao, cậu ấy đã được tôi và bộ phận chuyên môn theo dõi từ mùa trước. Tôi thực sự ngưỡng mộ kỹ năng và phong cách chơi bóng của cậu ấy”, Inzaghi cho biết.

Juventus xác nhận Kenan Yildiz phải phẫu thuật lần hai

Juventus vừa thông báo Kenan Yildiz đã trải qua ca phẫu thuật mới nhằm điều trị chấn thương gãy xương bàn chân trái, qua đó đứng trước nguy cơ phải nghỉ thi đấu trong thời gian dài.

Tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ gặp vấn đề trong trận mở màn mùa giải Serie A gặp Frosinone. Trong những ngày qua, truyền thông Italia đã dự đoán Yildiz khó tránh khỏi việc phải lên bàn mổ.

Theo thông báo chính thức từ Juventus, cầu thủ này bị gãy phần nền của xương bàn chân thứ năm bên trái và đã được phẫu thuật thành công. Tuy nhiên, đội bóng thành Turin chưa công bố thời điểm cụ thể Yildiz có thể trở lại sân cỏ.

Serge Gnabry trở lại tập luyện sau hơn 4 tháng dưỡng thương

Bayern Munich đón nhận tín hiệu tích cực khi Serge Gnabry đã trở lại tập luyện cùng toàn đội dưới thời HLV Vincent Kompany sau quãng thời gian nghỉ thi đấu kéo dài khoảng 19 tuần.

Cầu thủ chạy cánh người Đức gặp chấn thương cơ khép ở đùi phải trong buổi tập cuối cùng trước trận gặp Stuttgart tại Bundesliga hôm 18/4. Kể từ đó, Gnabry dành phần lớn thời gian điều trị và phục hồi tại trung tâm huấn luyện của Bayern Munich.

Sự trở lại của Gnabry được xem là tin vui cho Kompany trong bối cảnh đội bóng xứ Bavaria cần thêm chiều sâu nhân sự cho giai đoạn thi đấu quan trọng phía trước.