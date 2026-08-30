Tin mới nhất bóng đá sáng 30/8: Gerrard chỉ ra điểm yếu của Liverpool

Gerrard chỉ ra điểm yếu của Liverpool

Sau trận hòa trước Nottingham Forest, Steven Gerrard đã chỉ ra điểm yếu của Liverpool lúc này. “Họ không có máy quét thực thụ trên sân. Đội bóng chơi quá hiện lành. Tôi thấy rằng Liverpool đang thiếu đi những pha tắc bóng cũng như thắng trong những pha tranh chấp tay đôi. Họ cần phải chơi quyết liệt và mạnh mẽ hơn.

Gerrard cho rằng Liverpool đang quá "hiền lành"

Sao Canada bị huyền thoại Juventus chê thậm tệ

Mặc dù Juventus thắng 2-0 trước Parma nhưng cựu danh thủ Alessandro Costacurta vẫn không hài lòng với Jonathan David. “Tôi xin lỗi khi thẳng thắn thế này nhưng Juventus đã chơi với 10 người trên sân cùng Jonathan David. Những gì cậu ta đóng góp cho đội bóng bằng 0, từ tấn công cho tới phòng ngự. David vào sân chỉ để Juventus đủ danh sách đăng ký thi đấu”.

Ancelotti tích cực đi xem giò cầu thủ

HLV Carlo Ancelotti của ĐT Brazil đang tích cực đi “xem giò” các cầu thủ để chuẩn bị cho đợt tập trung ĐTQG sắp tới. Gần nhất, ông tới dự khán trận đấu giữa Lille và PSG trong khuôn khổ Ligue 1 cùng trợ lý Paul Clement. Lần này, họ tập trung vào 3 trung vệ là Marquinhos, Belrado và Alexsandro.

Alvarez sắp trở lại tập luyện cùng Atletico

Theo giám đốc điều hành của Atletico Madrid, Mateu Alemany, Julian Alvarez chuẩn bị trở lại tập luyện cùng toàn đội. Vài ngày qua, cầu thủ này cảm thấy mỏi mệt vì chịu áp lực quá lớn nên CLB chấp nhận cho tiền đạo người Argentina nghỉ ngơi. Trong lần nói chuyện gần nhất, Alvarez nói với Alemany rằng đã sẵn sàng trở lại.

MU xem xét cho Baleba đá hậu vệ trái

Theo BBC, Man United đang xem xét để Carlos Baleba làm phương án dự phòng cho vị trí hậu vệ trái. Cầu thủ người Cameroon thuận chân trái, nhanh và có kỹ năng phòng ngự tốt. Trước đó, “Quỷ đỏ” định mua thêm 1 hậu vệ trái nhưng không tìm được đối tượng thích hợp.