Tin mới nhất bóng đá tối 31/8: Messi tuyên bố giã từ đội tuyển Argentina

Messi tuyên bố giã từ đội tuyển Argentina

Lionel Messi tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế trong màu áo đội tuyển Argentina. Trong thông báo chính thức được đăng tải trên trang cá nhân, Messi viết: “Sau quãng thời gian kể từ trận chung kết, cùng với những suy ngẫm dài lâu, tôi muốn thông báo với tất cả mọi người rằng mình đã quyết định giã từ việc thi đấu cho đội tuyển quốc gia”.

Messi chính thức giã từ đội tuyển Argentina

Anh nói thêm: “Đó là một quyết định đầy đau đớn và trong sâu thẳm, nó vẫn khiến tôi day dứt, nhưng tôi nhận ra rằng thời điểm ấy đã đến. Tôi thề với các bạn rằng mình luôn cống hiến tất cả những gì có thể, không chỉ trong những năm gần đây, khi chúng ta đã đạt được mọi thứ, mà cả trước đó nữa. Tôi luôn chiến đấu và dành tất cả những gì mình có cho màu áo này, để khiến các bạn hạnh phúc và tự hào khi là người Argentina thông qua bóng đá”.

Bellingham sướng vì được Mourinho "trao trả tự do"

Sau trận Real Madrid đánh bại Malaga với tỷ số 4-0, Jude Bellingham tiết lộ anh đang tận hưởng "sự tự do" trong vai trò mới của mình tại Real Madrid dưới thời Jose Mourinho. Ở trận này, tiền vệ người Anh ghi bàn thắng mở tỷ số.

Bellingham chia sẻ với giới truyền thông: "Giờ đây tôi cảm thấy tự do hơn một chút, có thể dâng cao hơn và lùi sâu nếu cần thiết. Tôi đang rất thích thú. Đó là lý do tại sao tôi chơi tốt".

Salah được đặt tên cho con phố ở Thổ Nhĩ Kỳ

Hội đồng thành phố Yomra (Thổ Nhĩ Kỳ) đã quyết định đặt tên một trong những con phố theo tên Mohamed Salah. Theo đề xuất của thị trưởng Yomra, Mustafa Biyik, hội đồng thành phố dự định đổi tên con phố nơi nhà của Salah tọa lạc thành "Phố Mohamed Salah". Trên trang mạng xã hội X, thị trưởng của Yomra viết rằng họ vô cùng hạnh phúc khi Salah sẽ sống ở đây.

FIFA điều tra LĐBĐ Hàn Quốc

Báo chí Hàn Quốc cho biết FIFA đã mở một cuộc điều tra nhắm vào hoạt động gần đây của LĐBĐ Hàn Quốc. Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch Hàn Quốc đã thành lập một hội đồng đứng đầu bởi Park Ji Sung nhằm tra xét những vấn đề của liên đoàn sau thất bại của ĐT Hàn Quốc tại World Cup 2026, tuy nhiên FIFA cho rằng đây là sự vi phạm quy định cấm chính phủ các nước can thiệp vào hoạt động của các LĐBĐ.

LĐBĐ Hàn Quốc bị tra xét sau thất bại của ĐTQG tại World Cup

Công ty của Neymar trả hết nợ, Santos được dỡ lệnh cấm chuyển nhượng

CLB Santos đã được gỡ lệnh cấm chuyển nhượng sau khi một công ty do Neymar sở hữu đã trả khoản nợ của Santos với Monaco. Khoản nợ này liên quan đến hoạt động chuyển nhượng của Santos dành cho 3 cầu thủ.

Nico Gonzalez bực mình với tin đồn ra đi

Tiền đạo Nico Gonzalez mới đây đã lên mạng xã hội để phản bác tin đồn rằng anh muốn rời Inter Milan để chuyển sang CLB Atletico Madrid, khiến anh bị một số kẻ quấy rầy trên mạng. Nico viết: “Tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi nói mình sẽ ra đi lúc nào? Nếu các người không ưa tôi thì làm gì được tôi ngoài bịa đặt?”.

Gary Neville khuyên MU mua hậu vệ gấp

Sau trận thắng 5-2 của MU trước Ipswich Town, cựu thủ quân của MU, Gary Neville đã lên tiếng khuyên ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" nên mua thêm hậu vệ trước khi thị trường chuyển nhượng mùa hè đóng cửa. "Họ có một số hậu vệ khá tốt xét về cá nhân, nhưng không có một bộ tứ vệ đúng nghĩa và khi họ bắt đầu chịu áp lực, rồi gặp thêm một vài chấn thương trong mùa giải, hàng thủ sẽ khiến bạn thất vọng.

Gary Neville khuyên MU nên mua thêm hậu vệ

Michael biết điều đó ngay lúc này. Nếu họ có thể chiêu mộ một trung vệ và một hậu vệ biên trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa, điều đó sẽ ngăn chặn những vấn đề mà chúng ta biết chắc sẽ xuất hiện".

PSG đánh giá tình trạng của Doue

Sau khi cho cầu thủ người Pháp nghỉ ngơi 2 ngày, PSG sẽ tiến hành kiểm tra tình trạng của Desire Doue trong ngày hôm nay (31/8) theo giờ địa phương. Tài năng trẻ người Pháp phải rời sân sau hiệp một trong cuộc đối đầu với Lille vì chấn thương cơ. Nhiều khả năng Doue sẽ cần từ 1 đến 2 tuần để bình phục.

Chivu thở phào sau chiến thắng của Inter Milan

HLV Christian Chivu bày tỏ sự hài lòng với các học trò sau chiến thắng trước Cagliari tại vòng 2 Serie A. “Đây là kiểu trận đấu điển hình mà nếu không sớm dứt điểm trận đấu, bạn sẽ gặp rắc rối. Cuối trận, chúng tôi đã gặp đôi chút lúng túng nhưng vẫn đứng vững. Cả đội biết cách chịu đựng áp lực cho đến những giây phút cuối cùng”.

Xabi Alonso trả lời về trường hợp của Enzo

Khi được hỏi về khả năng Enzo Fernandez đã đá trận cuối cùng cho Chelsea, HLV Xabi Alonso tiết lộ. “Chúng tôi dựa trên tình huống thực tế để đưa ra quyết định tốt nhất cho đội bóng. Từ nay tới lúc thị trường chuyển nhượng đóng cửa, chúng tôi buộc phải chuẩn bị cho mọi tình huống”.

Sân Old Traffor bị CĐV chê thậm tệ

Trận đấu giữa Man United và Ipswich Town ở vòng 2 Ngoại hạng Anh 2026/27 gặp phải cơn mưa lớn. Càng về cuối trận, cơn mưa lại càng to. Chính từ cơn mưa này, người ta phát hiện ra sân Old Trafford vẫn để dột ở góc khán đài nổi tiếng, Stretford End. Trước đó, MU từng bỏ 200 triệu bảng để tu sửa sân vận động.