MU sống không thể thiếu Rashford & Mainoo, thành bại tại 2 báu vật lò Carrington

Rashford không còn ghét MU

Ý tưởng về việc Kobbie Mainoo và Marcus Rashford cùng đá chính cho MU có lẽ là điều không tưởng vào cuối năm ngoái.

Rashford ở thời điểm ấy chơi tốt trong thời gian cho mượn tại Barcelona và hy vọng được ở lại lâu dài. Trong khi đó, Mainoo bị HLV của MU khi ấy là Ruben Amorim gạt khỏi kế hoạch và đã hướng ánh mắt về cánh cửa rời Old Trafford.

Nhưng hoàn cảnh đã đưa 2 sản phẩm của học viện Carrington trở lại với nhau. Nếu màn trình diễn trong chiến thắng 5-2 trước Ipswich Town là dấu hiệu đáng mừng, MU chắc chắn sẽ mạnh hơn rất nhiều khi có sự hiện diện của bộ đôi này.

Nếu Rashford và Mainoo duy trì thể trạng tốt, tập trung, đạt phong độ cao và cảm thấy mình được tin tưởng, có lẽ ngoài đội trưởng Bruno Fernandes, Michael Carrick không có nhiều cầu thủ nào xuất sắc hơn họ trong đội hình. Và nếu MU muốn gặt hái thành công mùa này, Rashford cùng Mainoo sẽ phải duy trì màn trình diễn ổn định.

Harry Maguire nói về Rashford: “Anh ấy là tài năng lớn. Rashford luôn là mối đe dọa và tôi nghĩ trong trận đấu với Ipswich Town, anh ấy liên tục gây nguy hiểm.

Rashford vẫn có thể làm được nhiều hơn nữa và tôi nghĩ chính anh ấy cũng sẽ nói rằng mình có thể chơi tốt hơn. Nếu chúng tôi giữ cho anh ấy khỏe mạnh, hạnh phúc, duy trì động lực và khát khao, tôi nghĩ Rashford sẽ là tài sản tuyệt vời của đội bóng”.

Rashford dần tìm lại niềm vui ở MU

Thái độ và tinh thần của Rashford trong trận gặp Ipswich Town khác một trời một vực so với quãng thời gian u ám dưới thời Amorim. Khi đó, ngôn ngữ cơ thể của anh, cùng nhiều vấn đề khác, khiến người ta phải thất vọng. Lần này, Rashford cho thấy hình ảnh của cầu thủ sẵn sàng cúi đầu làm việc và đóng góp cho tập thể.

Rashford hiểu rằng anh sẽ phải giành lại niềm tin từ một bộ phận người hâm mộ. Nhưng những màn trình diễn hiệu quả, cùng sự chăm chỉ và thông minh trong cách chơi, sẽ giúp anh làm được điều đó.

Chỉ 12 phút sau khi lao người đón đường căng ngang khác của Diogo Dalot để thực hiện pha chuyền bóng cho Bryan Mbeumo, Rashford lại tung ra cú vô lê từ đường tạt của hậu vệ người Bồ Đào Nha nhưng bị thủ môn xuất sắc cản phá.

Ở tình huống trước đó, Mbeumo đứng cách khung thành rất gần, nhưng bằng cách nào đó vẫn bỏ lỡ, khi bóng bật vào đầu gối anh rồi dội xà ngang.

Trung vệ Maguire hiểu rõ hơn ai hết cảm giác trở thành "vật tế thần" cho rất nhiều vấn đề của MU. Không thể phủ nhận một số rắc rối của Rashford tại Old Trafford là do chính anh gây ra, nhưng Maguire tin rằng tiền đạo người Anh đôi khi cũng trở thành mục tiêu quá dễ dàng cho những lời chỉ trích. Anh hy vọng chương mới tươi sáng đang chờ đợi người đồng đội.

Maguire nói lời từ đáy lòng: “Bạn cũng phải nhớ rằng Rashford đã có sự nghiệp tuyệt vời tại CLB này. Nhưng khi bạn chơi cho đội bóng này trong nhiều năm, sẽ luôn có những mùa giải tệ hại. Và khi những mùa giải tệ hại đó đến, tất cả mọi người sẽ đổ dồn chỉ trích vào bạn.

Không phải mùa giải nào cũng có thể hoàn hảo, chúng tôi đã không hoàn hảo từ trên xuống dưới. Chúng tôi cũng không cạnh tranh ở nhóm đầu.

Rashford đã trải qua hành trình đầy khó khăn cùng MU. Khi vấn đề xảy ra và đội bóng không mang về kết quả tốt, các cầu thủ sẽ bị chỉ trích, và ở giai đoạn đó, anh ấy là một trong số những người như vậy. Tôi cũng đã từng trải qua chuyện đó.

Anh ấy đã trở lại, tập luyện trong mùa hè và bạn có thể thấy rõ điều đó. Rashford trở lại với thể trạng rất tốt, sắc bén và nhanh nhẹn. Chúng tôi rất vui khi có Rashford và hy vọng anh ấy có thể đóng góp thêm những bàn thắng”.

MU không thể thiếu Mainoo

Câu chuyện của Mainoo có diễn biến khác, nhưng giống Rashford, tiền vệ này hiểu rất rõ cảm giác bị Amorim lạnh nhạt. Trong trường hợp của Mainoo, mọi chuyện thậm chí còn khó hiểu hơn bởi không có bất kỳ nghi ngờ nào về thái độ hay tinh thần tập luyện của anh.

Đơn giản là Amorim không đánh giá cao Mainoo. Và nếu 8 tháng qua cho thấy điều gì, đó là việc chúng đặt ra những dấu hỏi lớn về khả năng đánh giá của chiến lược gia người Bồ Đào Nha đối với tiền vệ trẻ này. Thực tế, Amorim không phải người duy nhất như vậy.

Thomas Tuchel có thể đã đưa Mainoo tới World Cup, nhưng việc ông không trao cho cầu thủ này dù chỉ 1 phút thi đấu tại giải là điều khó hiểu, đặc biệt trong bối cảnh tuyển Anh gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm soát thế trận.

Ít nhất, Carrick không hề có những nghi ngờ tương tự về Mainoo. Maguire cho rằng công lao của HLV trưởng nằm ở sự tiến bộ rõ rệt của tiền vệ này trong khả năng chơi khi không có bóng:

“Tôi nghĩ khả năng thi đấu khi không có bóng của Mainoo đã tiến bộ rất nhiều kể từ khi Carrick đến. Đó có lẽ là công lao của ông ấy và ban huấn luyện.

Mainoo đang trở thành con quái vật thực sự ở khu vực giữa sân. Anh ấy giành được rất nhiều bóng ở tuyến 2, thắng rất nhiều pha tranh chấp. Bạn chắc chắn sẽ không muốn phải đối đầu với anh ấy ở khu vực đó. Và đó là lời khen lớn nhất tôi có thể dành cho anh ấy sau khi trực tiếp thi đấu cùng và quan sát từ phía sau”.

Mainoo giúp nâng tầm hàng tiền vệ MU

Fernandes trở thành tâm điểm với cú hat-trick vào lưới Ipswich Town. Nhưng nếu so với thất bại 0-2 trước Hull, sự cải thiện ở tuyến giữa khi Mainoo đá chính bên cạnh Youri Tielemans mới mang tới kết quả rõ ràng.

Cùng với người đồng đội ở tuyển Anh Rashford và trung vệ Lisandro Martinez, Mainoo là một trong những cầu thủ MU trở lại muộn nhất trong mùa hè này. Vì thế, việc anh vẫn có thể tạo ra màn trình diễn với chất lượng, năng lượng và sự chính xác cao như vậy chắc chắn sẽ khiến Carrick vô cùng hài lòng.

Thực tế, người ta rất dễ quên rằng Mainoo mới chỉ 21 tuổi. Chắc chắn chặng đường sắp tới của anh sẽ còn nhiều chông gai, thậm chí có thể đối diện hoàn cảnh giống như Rashford đã từng. Nhưng đó là một phần của bóng đá và Mainoo phải tìm cách vượt qua.