Kết quả bóng đá Chelsea - Leeds United: Enzo tỏa sáng đúng lúc (BK FA Cup)

Sự kiện: Cup FA Chelsea

Trở lại sau án treo giò, Enzo Fernandez ngay lập tức tỏa sáng giúp Chelsea có bàn thắng.

   

Chelsea và Leeds United đối đầu trên sân Wembley trong trận bán kết 2 của FA Cup 2025/26. Đội nào thắng trong cặp đấu này sẽ gặp Man City trong trận chung kết. Leeds United sớm có cơ hội mở tỉ số nhưng Tanaka đá phạt hàng rào quá tệ. Sau đó, Aaronson tiếp tục bỏ lỡ cơ hội mười mươi khi đối mặt với thủ môn Sanchez.

Enzo mở tỉ số trận đấu

Chelsea cũng nhanh chóng có những câu trả lời đầy sức nặng. Joao Pedro đưa bóng trúng cột dọc sau đường chuyền hai của Lavia. Tới phút 23, Chelsea có pha phản công nhanh và Neto tạt như đặt vào đầu cho Enzo Fernandez. Tiền vệ người Argentina nhẹ nhàng lắc đầu tung lưới đối thủ. 

Sau khi có được bàn thắng, Chelsea chủ động cầm bóng để giảm nhịp độ. Leeds United có gắng tấn công nhưng các chân sút của họ dứt điểm quá tệ trong hiệp một.

Sang hiệp hai, Leeds dồn lên tấn công mạnh mẽ. Họ suýt có bàn gỡ hoà ngay ở phút 46 nhưng Sanchez đã kịp đẩy bóng trúng xà ngang bật ra sau cú sút cực mạnh của Rodon. Ngay sau đó, Pedro cũng bỏ lỡ cơ hội cực kỳ ngon ăn để nhân đôi cách biệt.

Sanchez tiếp tục chơi hay với pha bắt "dính như keo" dù cú đánh đầu của Calvert Lewin không hề đơn giản. Càng về cuối trận, Chelsea càng chơi khó chịu khiến Leeds United không thể triển khai bóng. Thẻ vàng liên tục xuất hiện cho cả hai bên. Chung cuộc, Chelsea thắng 1-0 và giành quyền vào chơi trận chung kết FA Cup.

Tỉ số chung cuộc: Chelsea 1-0 Leeds United (H1: 1-0)

Ghi bàn: Enzo 23'

Đội hình xuất phát

Chelsea: Sanchez, Cucurella, Tosin, Chalobah, Gusto, Caicedo, Lavia, Garnacho, Enzo, Neto, Pedro

Leeds United: Perri, Justin, Bijol, Struijk, Gudmundson, Tanaka, Ampadu, Bogle, Aaronson, Okafor, Calvert Lewin

Thông số trận đấu

Thông số trận đấu

Sút khung thành
7(2)
10(3)
Thời gian kiểm soát bóng
54%
46%
Phạm lỗi
14
13
Thẻ vàng
3
4
Thẻ đỏ
0
0
Việt vị
2
0
Phạt góc
6
4
Cứu thua
3
1

Chấm điểm cầu thủ (Theo Flashscore)

Chelsea vs Leeds United

Điểm

Sanchez 8.1

Gusto 6.9

Chalobah 7.1

Tosin 7.2

Cucurella 7.0

Ghi bàn Enzo 8.7

Thẻ vàng Caicedo 6.7

Lavia 6.4

Pedro 6.3

Thẻ vàng Neto 7.6

Garnacho 6.5

Điểm

6.1Perri

5.6Struijk Thẻ vàng

6.8Bijol

6.3Bogle Thẻ vàng

6.3Justin

7.2Ampadu Thẻ vàng

5.6Tanaka

6.5Gudmundsson

5.9Aaronson

6.3Okafor

6.1Calvert Lewin

Thay người

Santos 6.6

Thẻ vàngPalmer 6.4

Delap

Thay người

6.1Rodon

6.4Stach

6.4Nmecha Thẻ vàng

6.3Gnonto

6.3Longstaff

Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận

Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

