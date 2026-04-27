Vì sao Real Madrid phải "săn" tiền đạo cắm trong mùa hè này?

Real Madrid cần một "số 9" thực thụ

Hồi tháng 11 năm ngoái, Real Madrid để thua Liverpool với tỉ số 0-1. Trong trận đấu ấy, “Kền kền trắng” cầm bóng nhiều hơn, chuyền nhiều hơn nhưng lại chỉ tung ra được cả thảy 7 cú sút, trong đó 2 lần trúng đích sau 90 phút. Chứng kiến cảnh tượng ấy, Gareth Bale thẳng thắn chỉ ra vấn đề.

Hàng công của Real Madrid mạnh nhưng vẫn thiếu

“Tôi thật sự rất thất vọng với những gì các cầu thủ tấn công của Real Madrid đang thể hiện. Họ không tạo ra được mối nguy hiểm nào ở 1/3 cuối sân của đối thủ. Đó không phải là chất lượng hàng công mà chúng ta thường thấy ở Real.

Đôi khi bạn cần phải thử thách đối thủ bằng những cú sút hay tạt bóng. Họ thậm chí còn chẳng có ai trong vòng cấm để nhận quả tạt cả. Real Madrid đang thực sự cần một “số 9” thực thụ”.

Giờ đây, khi mùa giải 2025/26 đang dần khép lại và “Kền kền trắng” đứng trước nguy cơ trắng tay, vấn đề này lại được mang ra mổ xẻ một lần nữa. Kể từ khi Kylian Mbappe gia nhập, HLV Ancelotti rồi Xabi Alonso và bây giờ là Arbeloa đều cố gắng sắp xếp để tiền đạo người Pháp thoải mái nhất có thể.

Mbappe vẫn giữ được phong độ ghi bàn rất tốt nhưng thành tích của đội bóng lại ngày càng đi xuống. Điều đó chứng tỏ Real Madrid vẫn cần phải thay đổi để tìm lại ánh hào quang xưa và mua một tiền đạo cắm thực thụ có thể giải quyết vấn đề.

"Số 9" mang lại lợi ích gì cho Real Madrid?

Điểm lợi đầu tiên cho Real Madrid khi có thêm một “số 9” trên sân là mở ra nhiều phương án tấn công hơn. Mbappe và Vinicius đều thích chơi rộng nên cần một cầu thủ trong vòng cấm để làm tường, chạy chỗ, thu hút sự chú ý của các hậu vệ. Cầu thủ này cũng có thể trở thành người dứt điểm khi cần thiết.

Lối chơi của Real Madrid hiện tại không phải là không hiệu quả. Họ đã ghi được 68 bàn tại La Liga sau chỉ 33 trận, đứng thứ hai giải đấu. Tuy nhiên, cách tấn công của họ đang quá đơn điệu khi dựa nhiều vào nỗ lực cá nhân của Vinicius và Mbappe.

Hai cầu thủ này có lối chơi tương đồng nên chuyện “giẫm chân nhau” là bình thường. Một tiền đạo cắm đủ tầm để thi đấu với 2 cầu thủ này sẽ giải quyết không ít câu chuyện trên hàng công của Real Madrid.

Điểm lợi thứ hai khi có tiền đạo cắm trên sân là tận dụng được những pha tạt cánh. Trent Alexander-Arnold là một trong những hậu vệ có khả năng tạt bóng tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, tài năng này của Arnold đang bị Real Madrid “hoang phế” với lối chơi không có “số 9”.

Mục tiêu thích hợp cho Real Madrid

Trong trường hợp Real Madrid thực sự nghĩ tới việc cần tới tiền đạo cắm thực thụ, cái tên nào sẽ phù hợp nhất? Trong đội hình hiện tại của họ có 2 cầu thủ đá được vị trí ấy là Gonzalo Garcia và Endrick. Tuy nhiên, cả hai đều còn quá trẻ và chưa nhận được sự tin tưởng của ban lãnh đạo đội bóng.

Darwin Nunez là mục tiêu hợp lý hơn so với Haaland nếu Real Madrid "săn" số 9

Bởi vậy, “Kền kền trắng” sẽ phải mở hầu bao mùa hè này để chiêu mộ tiền đạo cắm. Cái tên đáng chú ý nhất chắc chắn là Erling Haaland của Man City. Thế nhưng, tiền đạo người Na Uy còn hợp đồng rất dài với đội chủ sân Etihad. Thêm vào đó, Haaland cũng đang “làm mưa làm gió” tại Ngoại hạng Anh nên Real Madrid sẽ vất vả trong khâu đàm phán.

Nếu “Kền kền trắng” không đủ tiền cho Haaland, họ có thể hướng tới một số cái tên khác. Đầu tiên là Serhou Guirassy của Dortmund, cầu thủ có khả năng ghi bàn tốt tại Bundesliga. Thứ hai là Vangelis Pavlidis, tiền đạo chơi rất ổn định trong màu áo Benfica trong 2 mùa giải vừa qua. Thứ ba là Darwin Nunez, cầu thủ đang muốn tìm đường trở lại châu Âu từ Saudi Arabia.

Cả 3 cầu thủ này có chung đặc điểm là giá cả vừa phải và quan trọng nhất là cái tôi không lớn. Họ có thể hòa hợp với Mbappe và Vinicius. Đó là điều Real Madrid đang rất cần ở thời điểm hiện tại.