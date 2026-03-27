MU thay đổi chưa từng có sau 24 năm vì áp lực World Cup

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Hà Lan vs Na Uy
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Anh vs Uruguay
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Uruguay - URU Uruguay
-
Thụy Sĩ vs Đức
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
-
Logo Đức - GER Đức
-
Tây Ban Nha vs Serbia
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Hàn Quốc vs Côte d'Ivoire
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Côte d&#39;Ivoire - CIV Côte d'Ivoire
-
Scotland vs Nhật Bản
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Mỹ vs Bỉ
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Mexico vs Bồ Đào Nha
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Colombia vs Pháp
Logo Colombia - COL Colombia
-
Logo Pháp - FRA Pháp
-
New Zealand vs Chile
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Logo Chile - CHI Chile
-
Đức vs Ghana
Logo Đức - GER Đức
-
Logo Ghana - GHA Ghana
-
Cameroon vs Trung Quốc
Logo Cameroon - CMR Cameroon
-
Logo Trung Quốc - CHN Trung Quốc
-
Australia vs Curaçao
Logo Australia - AUS Australia
-
Logo Curaçao - CUW Curaçao
-
Iran vs Costa Rica
Logo Iran - IRN Iran
-
Logo Costa Rica - CRC Costa Rica
-
Na Uy vs Thụy Sĩ
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
-
Serbia vs Saudi Arabia
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Morocco vs Paraguay
Logo Morocco - MAR Morocco
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Scotland vs Côte d'Ivoire
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Logo Côte d&#39;Ivoire - CIV Côte d'Ivoire
-
Algeria vs Uruguay
Logo Algeria - ALG Algeria
-
Logo Uruguay - URU Uruguay
-
Hà Lan vs Ecuador
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Anh vs Nhật Bản
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Áo vs Hàn Quốc
Logo Áo - AUT Áo
-
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Mỹ vs Bồ Đào Nha
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Brazil vs Croatia
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Logo Croatia - CRO Croatia
-
Mexico vs Bỉ
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Hải Phòng vs Hà Nội
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
PVF-CAND vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Manchester City vs Liverpool
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Công An Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Chelsea vs Port Vale
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Port Vale - PVL Port Vale
-
Southampton vs Arsenal
Logo Southampton - SOU Southampton
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Ninh Bình
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Sông Lam Nghệ An vs Thể Công - Viettel
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Đông Á Thanh Hóa vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
West Ham United vs Leeds United
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-

MU thay đổi chưa từng có sau 24 năm vì áp lực World Cup

Sự kiện: Bóng đá Manchester United Premier League 2025-26

Trước áp lực từ lịch thi đấu dày đặc của World Cup, MU buộc phải đưa ra quyết định chưa từng có trong hơn hai thập kỷ khi từ bỏ các chuyến du đấu liên lục địa để ưu tiên thể trạng cầu thủ.

   

Phá vỡ “truyền thống vàng” vì World Cup

MU đang hoàn thiện kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải mới với một thay đổi mang tính bước ngoặt, toàn bộ giai đoạn tiền mùa giải sẽ diễn ra tại châu Âu. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2002 nếu không tính giai đoạn gián đoạn vì đại dịch Covid-19, “Quỷ đỏ” không tổ chức bất kỳ chuyến du đấu ngoài lục địa nào.

MU quyết chuẩn bị kĩ cho mùa giải mới

Quyết định này xuất phát từ thực tế phần lớn trụ cột của đội bóng sẽ tham dự World Cup mùa hè năm nay. Việc di chuyển liên tục giữa các châu lục, đặc biệt là các chuyến bay dài tới Mỹ, bị xem là không còn phù hợp trong bối cảnh cầu thủ phải gánh lịch thi đấu dày đặc.

Thay vì ưu tiên yếu tố thương mại như thường lệ, MU lựa chọn phương án an toàn hơn về mặt thể lực. Đây được xem là động thái hiếm hoi cho thấy CLB đặt lợi ích chuyên môn lên hàng đầu, trong bối cảnh World Cup diễn ra từ giữa tháng 6 đến giữa tháng 7.

Khép lại kỷ nguyên du đấu toàn cầu

Trong hơn 20 năm qua, các chuyến du đấu mùa hè đã trở thành “thương hiệu” của MU. Kể từ năm 2003, đội bóng luôn thi đấu bên ngoài châu Âu mỗi khi bước vào giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải, với điểm đến quen thuộc là Mỹ, châu Á hoặc các khu vực mới nổi.

Theo kế hoạch, MU sẽ tập trung tại Carrington từ đầu tháng 7

Đặc biệt trong thập kỷ gần đây, Mỹ trở thành thị trường trọng điểm. Những trận giao hữu tại New Jersey, Chicago hay Atlanta không chỉ thu hút đông đảo khán giả mà còn giúp MU mở rộng đáng kể sức ảnh hưởng thương mại. Các đối tác lớn, tiêu biểu như Qualcomm với thương hiệu Snapdragon, cũng được hưởng lợi từ sự hiện diện này.

Tuy nhiên, hè năm nay đánh dấu sự “đứt gãy” của chuỗi hoạt động đó. Dù các chuyến du đấu từng mang lại nguồn thu khổng lồ và giúp củng cố vị thế toàn cầu, MU chấp nhận tạm gác lại để giảm tải áp lực di chuyển cho cầu thủ, yếu tố được đánh giá có thể ảnh hưởng trực tiếp đến phong độ đầu mùa giải.

Trở về giá trị cốt lõi: thể lực và chuyên môn

Theo kế hoạch, MU sẽ tập trung tại Carrington từ đầu tháng 7, trước khi tham gia một số trận giao hữu tại Scandinavia và các quốc gia châu Âu. Lịch trình này giúp cầu thủ có thời gian hồi phục tốt hơn sau World Cup, đồng thời hạn chế tối đa việc di chuyển đường dài.

Thực tế, mô hình này không phải chưa từng tồn tại. Năm 2002, dưới thời Sir Alex Ferguson, MU từng chuẩn bị mùa giải hoàn toàn tại châu Âu với các trận đấu ở Ireland, Anh và Hà Lan, trước khi bước vào mùa giải mới với nền tảng thể lực ổn định.

Quyết định lần này vì thế được xem là sự “quay về gốc rễ”. Dù có thể khiến người hâm mộ ngoài châu Âu thất vọng, nhưng trong bối cảnh đặc biệt của một năm World Cup, đây là lựa chọn hợp lý và có thể trở thành tiền lệ cho cách các CLB lớn cân bằng giữa thương mại và chuyên môn trong tương lai.

8

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Tài

Nguồn:

-27/03/2026 14:50 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Bóng đá Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN