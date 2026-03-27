MU thay đổi chưa từng có sau 24 năm vì áp lực World Cup

Phá vỡ “truyền thống vàng” vì World Cup

MU đang hoàn thiện kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải mới với một thay đổi mang tính bước ngoặt, toàn bộ giai đoạn tiền mùa giải sẽ diễn ra tại châu Âu. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2002 nếu không tính giai đoạn gián đoạn vì đại dịch Covid-19, “Quỷ đỏ” không tổ chức bất kỳ chuyến du đấu ngoài lục địa nào.

MU quyết chuẩn bị kĩ cho mùa giải mới

Quyết định này xuất phát từ thực tế phần lớn trụ cột của đội bóng sẽ tham dự World Cup mùa hè năm nay. Việc di chuyển liên tục giữa các châu lục, đặc biệt là các chuyến bay dài tới Mỹ, bị xem là không còn phù hợp trong bối cảnh cầu thủ phải gánh lịch thi đấu dày đặc.

Thay vì ưu tiên yếu tố thương mại như thường lệ, MU lựa chọn phương án an toàn hơn về mặt thể lực. Đây được xem là động thái hiếm hoi cho thấy CLB đặt lợi ích chuyên môn lên hàng đầu, trong bối cảnh World Cup diễn ra từ giữa tháng 6 đến giữa tháng 7.

Khép lại kỷ nguyên du đấu toàn cầu

Trong hơn 20 năm qua, các chuyến du đấu mùa hè đã trở thành “thương hiệu” của MU. Kể từ năm 2003, đội bóng luôn thi đấu bên ngoài châu Âu mỗi khi bước vào giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải, với điểm đến quen thuộc là Mỹ, châu Á hoặc các khu vực mới nổi.

Theo kế hoạch, MU sẽ tập trung tại Carrington từ đầu tháng 7

Đặc biệt trong thập kỷ gần đây, Mỹ trở thành thị trường trọng điểm. Những trận giao hữu tại New Jersey, Chicago hay Atlanta không chỉ thu hút đông đảo khán giả mà còn giúp MU mở rộng đáng kể sức ảnh hưởng thương mại. Các đối tác lớn, tiêu biểu như Qualcomm với thương hiệu Snapdragon, cũng được hưởng lợi từ sự hiện diện này.

Tuy nhiên, hè năm nay đánh dấu sự “đứt gãy” của chuỗi hoạt động đó. Dù các chuyến du đấu từng mang lại nguồn thu khổng lồ và giúp củng cố vị thế toàn cầu, MU chấp nhận tạm gác lại để giảm tải áp lực di chuyển cho cầu thủ, yếu tố được đánh giá có thể ảnh hưởng trực tiếp đến phong độ đầu mùa giải.

Trở về giá trị cốt lõi: thể lực và chuyên môn

Theo kế hoạch, MU sẽ tập trung tại Carrington từ đầu tháng 7, trước khi tham gia một số trận giao hữu tại Scandinavia và các quốc gia châu Âu. Lịch trình này giúp cầu thủ có thời gian hồi phục tốt hơn sau World Cup, đồng thời hạn chế tối đa việc di chuyển đường dài.

Thực tế, mô hình này không phải chưa từng tồn tại. Năm 2002, dưới thời Sir Alex Ferguson, MU từng chuẩn bị mùa giải hoàn toàn tại châu Âu với các trận đấu ở Ireland, Anh và Hà Lan, trước khi bước vào mùa giải mới với nền tảng thể lực ổn định.

Quyết định lần này vì thế được xem là sự “quay về gốc rễ”. Dù có thể khiến người hâm mộ ngoài châu Âu thất vọng, nhưng trong bối cảnh đặc biệt của một năm World Cup, đây là lựa chọn hợp lý và có thể trở thành tiền lệ cho cách các CLB lớn cân bằng giữa thương mại và chuyên môn trong tương lai.