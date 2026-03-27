Garnacho tự lộ mặt nội gián ở Chelsea, vẫn có thêm 2 "kẻ gian" khác?

Garnacho "cử động lạ"

Cách đây 1 tuần, HLV Liam Rosenior cho biết ông đã “xử lý” được kẻ nội gián trong đội bóng đã làm lộ đội hình xuất phát trong các trận đấu của Chelsea. Đội hình ra sân của “The Blues” đã bị tiết lộ trước trận tới 2 lần liên tiếp và Rosenior đã buộc phải phản ứng khi được truyền thông cho biết về việc này.

Garnacho xóa hết thông tin về Chelsea trên Instagram, kể cả ảnh đại diện

Sau 1 tuần, Chelsea hiện đang tạm nghỉ thi đấu do các ĐTQG tập trung nhưng nội bộ CLB này vẫn gây chú ý. Mới đây, Alejandro Garnacho đã xóa sạch mọi thông tin liên quan đến Chelsea trên tài khoản Instagram của mình, bao gồm cả ảnh đại diện (nhưng ảnh thường vẫn còn). Hành động này gây sự tò mò lớn bởi Garnacho đã 2 trận liên tiếp bị đẩy lên ghế dự bị, cho thấy giữa cầu thủ này với HLV Rosenior hẳn phải có vấn đề gì đó.

Garnacho từ lúc ở MU đã bị nghi ngờ là “nội gián” làm lộ đội hình thi đấu của đội nhà thông qua tài khoản Twitter/X của anh trai mình. Giờ việc cầu thủ này xóa hết những thứ liên quan tới Chelsea khiến các fan càng tin rằng chính Garnacho là kẻ nội gián của đội, có thể Chelsea đã phạt Garnacho vì lý do đó và cầu thủ người Argentina này “dỗi”.

Chelsea có lẽ sẽ chẳng quan tâm lắm đến việc Garnacho dỗi hay không, họ vẫn đang xử lý nội bộ việc này và làm kín, bởi Garnacho dù sao cũng đá không ra gì trong khoảng 2 tháng nay. Xử lý vụ này càng kín thì Chelsea càng dễ bán được Garnacho ra khỏi Stamford Bridge.

Vẫn còn những kẻ khác?

Nhưng đáng nói là bên cạnh Garnacho, Chelsea có vẻ vẫn có một nội gián khác trong đội và theo nhiều nguồn tin, người này lộ đội hình của đội bóng một cách không cố ý. Đó nhiều khả năng là trung vệ Wesley Fofana.

Wesley Fofana cũng là một đối tượng đáng ngờ khác

Việc Chelsea bị lộ đội hình đá ở trận gặp PSG trùng hợp với Fofana bị đẩy lên ghế dự bị, khiến cầu thủ này trở thành một trong những kẻ bị tình nghi bên cạnh Garnacho. Tuy nhiên khác với Garnacho, các tin đồn cho hay Fofana đã nói đội hình ra ngoài một cách vô tình khi trò chuyện với… bố của mình. Hoặc ít nhất đó là lý do Fofana đưa ra để bào chữa khi mình bị phát hiện.

Nói vậy không có nghĩa Chelsea tin vào mấy lời bao biện này, sự tình nghi của Chelsea dành cho trung vệ người Pháp còn đến từ việc Fofana khá thân với nhà báo Fabrice Hawkins của RMC Sport, mà đội hình Chelsea lộ ở ngay trận gặp một đối thủ Pháp (PSG). Thế nên các fan Chelsea đang xôn xao rằng dù Rosenior ngoài mặt nói chỉ là vô tình, bên trong nội bộ Chelsea cũng đang có động thái trừng phạt Fofana, thậm chí cách ly trung vệ này khỏi đội.

Thậm chí Fofana có thể vẫn chưa phải kẻ nội gián cuối cùng ở Chelsea. Các fan “The Blues” cũng đang hướng sự nghi vấn vào một nhân vật khác là HLV Kalifa Cisse, trợ lý của Rosenior, do viêc đã từng xảy ra một vụ lộ đội hình khác tại Strasbourg thời Rosenior dẫn dắt. Nếu đúng là ông này cũng tham gia làm rò rỉ tin, thì đây sẽ là một sự bôi tro trát trấu vào hình ảnh Chelsea, bởi trợ lý thân tin của Rosenior lại làm việc đó sau khi đã theo chân ông này sang Chelsea từ Strasbourg.