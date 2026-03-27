Báo Brazil kêu gọi Ancelotti loại Vinicius khỏi ĐTQG, không cho đá World Cup

Vinicius lại chơi mờ nhạt ở cấp độ đội tuyển khiến báo Brazil tin rằng đã đến lúc ngôi sao của Real Madrid cần phải bị loại khỏi kế hoạch World Cup.

   

Mặc dù chỉ là một trận giao hữu, nhưng Brazil thua 1-2 trước Pháp trên đất Mỹ và trong trận đấu rất đông fan Brazil đã hô vang tên Neymar. Ngôi sao một thời khoác áo Barca & PSG còn không được triệu tập cho ĐTQG lần này, nhưng fan hâm mộ vẫn tin vào anh hơn một cầu thủ trẻ, khỏe hơn đá cùng vị trí.

Vinicius tiếp tục có 1 màn trình diễn thất vọng trong màu áo Brazil

Màn trình diễn của Vinicius tiếp tục gây thất vọng khi ngôi sao của Real Madrid gần như biệt tích trước hàng thủ ĐT Pháp, gần như không thoát ra nổi sự kèm cặp của Malo Gusto và Ibrahima Konate. Đây không phải lần đầu tiên Vinicius đá tệ trong màu áo ĐT Brazil, nhưng trước thềm World Cup thể hiện tồi này đã khiến báo giới không còn thích đặt câu hỏi.

Trên tờ O Globo, nhà báo Fernando Kallas vẫn phải đặt câu hỏi: “Chuyện gì đang xảy ra giữa Vinicius với ĐTQG thế?”. Đó là dòng tít của bài viết bình luận sau trận Brazil – Pháp và Kallas thực ra nghĩ rằng đã đến lúc câu hỏi này không cần phải được đặt ra nữa. Loại bỏ Vinicius khỏi ĐTQG là điều cần làm vì cầu thủ này không xứng đáng với màu áo tuyển, sau khi đã được trao hàng chục cơ hội thể hiện trong nhiều năm qua.

“Carlo Ancelotti là HLV trưởng tuyển Brazil và ông ấy cũng là người đã giúp Vinicius bùng nổ trong màu áo Real Madrid. Nhưng ngay cả Carlo cũng có vẻ bó tay với việc giúp Vinicius làm điều tương tự cho Brazil, anh ta thể hiện quá tậm tịt trong một thế trận mà Pháp thậm chí đá với sơ đồ gần như tương tự Brazil và bố trí 1-kèm-1 chứ không cần thêm người để chăm sóc Vinicius”, Kallas bình luận.

“Không chỉ Vinicius, Raphinha và Martinelli cũng thi đấu thất vọng, có một sự thiếu gắn kết rõ rệt giữa các cầu thủ tấn công của Brazil khi đội hình được bố trí đã có tới 4 cầu thủ thiên về đá cánh trái. Nhưng Vinicius đã chơi tồi từ lâu nay dù có được đá ở vị trí sở trường, điều ngạc nhiên là Luiz Henrique, một cầu thủ đang đá tại Nga, lại chơi tốt hơn Vinicius trong thời gian ở trên sân”.

"Chuyện gì đang xảy ra với Vinicius ở ĐT Brazil?" - Bài viết trên tờ O Globo

Kallas bày tỏ sự khó hiểu của ông về việc Vinicius không biết tỏa sáng thế nào trong màu áo Selecao, bất chấp cầu thủ này đã vượt qua rất nhiều khó khăn để thành công ở Real Madrid. “Chúng ta đã biết Vinicius trải qua chặng đường dài thế nào để trở thành ngôi sao tại Real Madrid, anh ta đã từng bị chính đồng đội của mình chê ngay trước mặt. Thế nên những trận đấu như vừa qua là một bí ẩn, Vinicius có thể vượt qua được khó khăn ở Madrid nhưng lại không làm được ở ĐT Brazil”, bài viết có đoạn.

“Trong thời gian từ khi Vinicius lên tuyển, chúng ta đã chứng kiến sự nổi lên của các cầu thủ tấn công khác, gần đây là Luiz Henrique dù anh ta phải sang Nga đá bóng vì thói cờ bạc, và trước đó là Estevao ở trận thắng Senegal. Ancelotti sẽ phải dùng khả năng lãnh đạo của mình để nghiêm túc nhìn lại đội hình Brazil trước khi đến World Cup, Vinicius đã được cho quá nhiều cơ hội, bỏ lỡ chúng quá nhiều và không còn xứng đáng đứng trong hàng ngũ hiện tại”.

Video bóng đá Brazil - Pháp: Mbappe áp sát kỷ lục, 3 bàn & thẻ đỏ (Giao hữu)
Kylian Mbappe đã tiến sát cột mốc lịch sử khi chỉ còn cách kỷ lục ghi bàn nhiều nhất lịch sử ĐT Pháp đúng 1 pha lập công, sau chiến thắng trước Brazil...

27/03/2026 18:01 PM (GMT+7)
