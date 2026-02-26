Carrick có nhiều lợi thế ngồi ghế HLV chính thức ở MU, hơn hẳn thời Solskjaer

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Viktoria Plzeň vs Panathinaikos
Logo Viktoria Plzeň - PLZ Viktoria Plzeň
-
Logo Panathinaikos - PAO Panathinaikos
-
Stuttgart vs Celtic
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Bologna vs Brann
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Brann - BRA Brann
-
Nottingham Forest vs Fenerbahçe
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Genk vs Dinamo Zagreb
Logo Genk - GNK Genk
-
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Wolverhampton Wanderers vs Aston Villa
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
SHB Đà Nẵng vs PVF-CAND
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Công An Hà Nội vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
AFC Bournemouth vs Sunderland
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Burnley vs Brentford
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Liverpool vs West Ham United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Newcastle United vs Everton
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Barcelona vs Villarreal
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Hellas Verona vs Napoli
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Leeds United vs Manchester City
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Monaco vs Angers SCO
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Angers SCO - SCO Angers SCO
-
Inter Milan vs Genoa
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Real Oviedo vs Atlético de Madrid
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Le Havre vs Paris Saint-Germain
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Hải Phòng vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Thép Xanh Nam Định vs Ninh Bình
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Cremonese vs Milan
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Thể Công - Viettel vs Hà Nội
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Brighton & Hove Albion vs Nottingham Forest
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Fulham vs Tottenham Hotspur
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Manchester United vs Crystal Palace
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Arsenal vs Chelsea
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Real Betis vs Sevilla
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Roma vs Juventus
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Olympique Marseille vs Olympique Lyonnais
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Real Madrid vs Getafe
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Wolverhampton Wanderers vs Liverpool
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Carrick có nhiều lợi thế ngồi ghế HLV chính thức ở MU, hơn hẳn thời Solskjaer

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester United

Michael Carrick đang dần chiếm niềm tin nơi ban lãnh đạo MU cho vị trí HLV chính thức. Ông thậm chí nắm trong tay nhiều lợi thế so với Solskjaer, người từng được lên chức cũng vì giúp MU chơi thăng hoa.

   

Thời thế ủng hộ Carrick

Trước đây, sau trận thứ 6 dẫn dắt MU ở vai trò HLV tạm quyền, Ole Gunnar Solskjaer đã biến bản thân trở thành người nắm chắc vị trí HLV chính thức trong tay. 

Giờ đây, sau chuỗi 6 trận bất bại (5 thắng, 1 hòa) cùng MU trong thời gian qua, Carrick thể hiện bản thân cũng đang ở vị thế tương tự Solskjaer. Nhưng cách xử lý của Carrick tại sân Old Trafford hiện tại không mang cảm giác “bất thường” như Solskjaer cách đây 7 năm.

Tháng trước, MU chưa rơi vào tình trạng nguy kịch về điểm số trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Điều thú vị là nhiều cầu thủ phản đối việc sa thải Ruben Amorim.

Nội bộ MU không quá loạn lạc khi Carrick tiếp quản vị trí HLV trưởng

Nội bộ MU không quá loạn lạc khi Carrick tiếp quản vị trí HLV trưởng

Trong khi đó, Solskjaer trở lại CLB khi đó bước vào kỷ nguyên cầu thủ nắm giữ quá nhiều quyền lực. Paul Pogba và Anthony Martial dẫn đầu nhóm "cừu đen", chưa kể còn nhiều cái tên khác muốn rời CLB.

Chính vì vậy, việc cải thiện kết quả thi đấu của MU một cách ấn tượng chỉ trong vòng 6 tuần dưới thời Carrick có ý nghĩa lớn hơn cả giai đoạn thăng hoa kéo dài của Solskjaer.

5 chiến thắng của MU đều mang phong cách rất khác nhau, điều này cho thấy Carrick sở hữu nhiều “vũ khí” đáng gờm. Chiến thắng trước 1-0 Everton không phải là màn trình diễn đỉnh cao, nhưng Carrick đã có ngày chỉ đạo xuất sắc. Ông chủ động tung Benjamin Sesko vào sân và cầu thủ này trở thành người hùng, đồng thời hạn chế thay người hàng loạt để giữ vững sự ổn định của hàng thủ.

Trong quá khứ, mỗi khi MU sa thải HLV, dư luận thường đã có sự đồng thuận rõ ràng về người sẽ hoặc nên thay thế, dù cuối cùng người đó có được bổ nhiệm hay không.

Louis Van Gaal, Jose Mourinho và Ruben Amorim đều đã được nhắm đến từ vài tuần cho đến vài tháng trước khi người tiền nhiệm bị sa thải. Như việc sa thải Solskjaer mở ra cuộc đua giữa Mauricio Pochettino và Erik Ten Hag trong vòng 3 tháng.

Không ai hơn hẳn Carrick

Hiện các cấp quản lý của MU đã thay đổi, nhưng gần như không có bất kỳ tiếng xì xào nào về ứng viên được ưu ái ở sân Old Trafford nhằm thay Carrick. Chính điều đó, tất nhiên hơn cả phong độ và màn trình diễn của MU hiện tại, lại đang là lợi thế lớn nhất cho Carrick. 

Thomas Tuchel đã gia hạn hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Anh. Carlo Ancelotti dự kiến cũng gắn bó lâu dài với ĐT Brazil. Còn Pochettino nếu trở lại Ngoại hạng Anh sau khi dẫn dắt ĐT Mỹ tại World Cup 2026 khả năng cao sẽ trở về Tottenham.

Ban lãnh đạo MU luôn nhấn mạnh tiêu chí chọn người tốt nhất và rõ ràng Carrick chưa đạt mức đó. Có những HLV giỏi hơn Carrick đang và sẽ sẵn sàng. Xabi Alonso là nhà vô địch Bundesliga, Xavi vô địch LaLiga cùng Barcelona. Thomas Frank và Roberto De Zerbi từng tạo kỳ tích ở Brentford và Brighton. Sean Dyche và Gareth Southgate có kinh nghiệm làm việc ở Anh dày dặn hơn Carrick.

Carrick có mối quan hệ tốt với các cầu thủ

Carrick có mối quan hệ tốt với các cầu thủ

Nhưng từ góc nhìn khác, nếu đội bóng giành vé dự Cúp C1 mùa tới với lối chơi hấp dẫn dưới sự dẫn dắt của HLV đã ở CLB từ 5-6 tháng, được cầu thủ tôn trọng và người hâm mộ ngưỡng mộ, thì việc giữ chân ông ấy là lựa chọn hợp lý.

Bộ phận truyền thông MU cũng luôn muốn có người giống Carrick, khi ông không bao giờ phát ngôn gây sốc trong các cuộc họp báo. Trong khi đó, Amorim trước đây không chỉ gây sóng gió mà gần như lật úp cả con thuyền.

Quy trình tìm kiếm HLV trưởng chính thức tiếp theo của MU không cần phải phức tạp. Hiện tại, đội chủ sân Old Trafford nên tiếp tục kiểm tra kỹ lưỡng HLV dày dặn kinh nghiệm hơn Carrick, người có khả năng đưa đội bóng lên tầm cao mới, đồng thời hỗ trợ bằng chính sách chuyển nhượng quyết liệt vào mùa hè 2026.

Nhưng cuối cùng, tiêu chí cho HLV trưởng cho MU cần quy về câu hỏi duy nhất: Liệu có thể vẽ ra lộ trình giúp MU vô địch Ngoại hạng Anh hay không? 

26/02/2026 14:50 PM (GMT+7)
