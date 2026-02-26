Carrick có nhiều lợi thế ngồi ghế HLV chính thức ở MU, hơn hẳn thời Solskjaer

Thời thế ủng hộ Carrick

Trước đây, sau trận thứ 6 dẫn dắt MU ở vai trò HLV tạm quyền, Ole Gunnar Solskjaer đã biến bản thân trở thành người nắm chắc vị trí HLV chính thức trong tay.

Giờ đây, sau chuỗi 6 trận bất bại (5 thắng, 1 hòa) cùng MU trong thời gian qua, Carrick thể hiện bản thân cũng đang ở vị thế tương tự Solskjaer. Nhưng cách xử lý của Carrick tại sân Old Trafford hiện tại không mang cảm giác “bất thường” như Solskjaer cách đây 7 năm.

Tháng trước, MU chưa rơi vào tình trạng nguy kịch về điểm số trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Điều thú vị là nhiều cầu thủ phản đối việc sa thải Ruben Amorim.

Nội bộ MU không quá loạn lạc khi Carrick tiếp quản vị trí HLV trưởng

Trong khi đó, Solskjaer trở lại CLB khi đó bước vào kỷ nguyên cầu thủ nắm giữ quá nhiều quyền lực. Paul Pogba và Anthony Martial dẫn đầu nhóm "cừu đen", chưa kể còn nhiều cái tên khác muốn rời CLB.

Chính vì vậy, việc cải thiện kết quả thi đấu của MU một cách ấn tượng chỉ trong vòng 6 tuần dưới thời Carrick có ý nghĩa lớn hơn cả giai đoạn thăng hoa kéo dài của Solskjaer.

5 chiến thắng của MU đều mang phong cách rất khác nhau, điều này cho thấy Carrick sở hữu nhiều “vũ khí” đáng gờm. Chiến thắng trước 1-0 Everton không phải là màn trình diễn đỉnh cao, nhưng Carrick đã có ngày chỉ đạo xuất sắc. Ông chủ động tung Benjamin Sesko vào sân và cầu thủ này trở thành người hùng, đồng thời hạn chế thay người hàng loạt để giữ vững sự ổn định của hàng thủ.

Trong quá khứ, mỗi khi MU sa thải HLV, dư luận thường đã có sự đồng thuận rõ ràng về người sẽ hoặc nên thay thế, dù cuối cùng người đó có được bổ nhiệm hay không.

Louis Van Gaal, Jose Mourinho và Ruben Amorim đều đã được nhắm đến từ vài tuần cho đến vài tháng trước khi người tiền nhiệm bị sa thải. Như việc sa thải Solskjaer mở ra cuộc đua giữa Mauricio Pochettino và Erik Ten Hag trong vòng 3 tháng.

Không ai hơn hẳn Carrick

Hiện các cấp quản lý của MU đã thay đổi, nhưng gần như không có bất kỳ tiếng xì xào nào về ứng viên được ưu ái ở sân Old Trafford nhằm thay Carrick. Chính điều đó, tất nhiên hơn cả phong độ và màn trình diễn của MU hiện tại, lại đang là lợi thế lớn nhất cho Carrick.

Thomas Tuchel đã gia hạn hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Anh. Carlo Ancelotti dự kiến cũng gắn bó lâu dài với ĐT Brazil. Còn Pochettino nếu trở lại Ngoại hạng Anh sau khi dẫn dắt ĐT Mỹ tại World Cup 2026 khả năng cao sẽ trở về Tottenham.

Ban lãnh đạo MU luôn nhấn mạnh tiêu chí chọn người tốt nhất và rõ ràng Carrick chưa đạt mức đó. Có những HLV giỏi hơn Carrick đang và sẽ sẵn sàng. Xabi Alonso là nhà vô địch Bundesliga, Xavi vô địch LaLiga cùng Barcelona. Thomas Frank và Roberto De Zerbi từng tạo kỳ tích ở Brentford và Brighton. Sean Dyche và Gareth Southgate có kinh nghiệm làm việc ở Anh dày dặn hơn Carrick.

Carrick có mối quan hệ tốt với các cầu thủ

Nhưng từ góc nhìn khác, nếu đội bóng giành vé dự Cúp C1 mùa tới với lối chơi hấp dẫn dưới sự dẫn dắt của HLV đã ở CLB từ 5-6 tháng, được cầu thủ tôn trọng và người hâm mộ ngưỡng mộ, thì việc giữ chân ông ấy là lựa chọn hợp lý.

Bộ phận truyền thông MU cũng luôn muốn có người giống Carrick, khi ông không bao giờ phát ngôn gây sốc trong các cuộc họp báo. Trong khi đó, Amorim trước đây không chỉ gây sóng gió mà gần như lật úp cả con thuyền.

Quy trình tìm kiếm HLV trưởng chính thức tiếp theo của MU không cần phải phức tạp. Hiện tại, đội chủ sân Old Trafford nên tiếp tục kiểm tra kỹ lưỡng HLV dày dặn kinh nghiệm hơn Carrick, người có khả năng đưa đội bóng lên tầm cao mới, đồng thời hỗ trợ bằng chính sách chuyển nhượng quyết liệt vào mùa hè 2026.

Nhưng cuối cùng, tiêu chí cho HLV trưởng cho MU cần quy về câu hỏi duy nhất: Liệu có thể vẽ ra lộ trình giúp MU vô địch Ngoại hạng Anh hay không?