Tin mới nhất bóng đá sáng 26/9: Bellingham vượt Harry Kane, xuất sắc nhất ĐT Anh

Bellingham vượt Harry Kane, xuất sắc nhất ĐT Anh

Mới đây, Jude Bellingham vừa giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2026 của đội tuyển Anh sau cuộc bình chọn của người hâm mộ, qua đó có năm thứ 2 liên tiếp nhận vinh dự này.

Bellingham được vinh danh ở ĐT Anh

Tại World Cup 2026, Bellingham ghi 7 bàn, phá vỡ kỷ lục cầu thủ người Anh ghi nhiều bàn thắng nhất trong một kỳ World Cup. Không chỉ vậy, ngôi sao thuộc biên chế Real Madrid còn cùng "Tam sư" giành hạng 3 chung cuộc, thành tích tốt nhất từ ​​trước đến nay của họ tại kỳ World Cup được tổ chức trên đất nước ngoài.

Haaland không dự họp báo cùng ĐT Na Uy

Theo The Sun, tiền đạo Erling Haaland sẽ không tham gia buổi họp báo trước trận gặp Bồ Đào Nha của đội tuyển Na Uy trong khuôn khổ UEFA Nations League. Quyết định rút tiền đạo 26 tuổi khỏi lịch trình các hoạt động truyền thông của Liên đoàn bóng đá Na Uya diễn ra trong bối cảnh Man City - CLB chủ quản của Haaland - bị cáo buộc 114 vi phạm tài chính.

ĐT Tây Ban Nha không tự mãn sau chức vô địch World Cup

Trả lời truyền thông trước trận đại chiến với ĐT Anh (1h45, 27/9), HLV Luis de la Fuente khẳng định ĐT Tây Ban Nha sẽ không tự mãn sau chiến tích vô địch World Cup 2026: "Chúng tôi chắc chắn sẽ không lơ là, chúng tôi không hài lòng, chúng tôi vô cùng quyết tâm và muốn tiếp tục viết nên lịch sử.

ĐT Anh đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng FIFA và mọi chuyện đều có thể xảy ra. Chúng tôi vẫn còn nhiều việc phải làm, toàn đội không được phép tự mãn bởi trước mắt là những mục tiêu mới".