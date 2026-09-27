Tin mới nhất bóng đá sáng 27/9: Mbappe tránh được chấn thương nghiêm trọng

Mbappe tránh được chấn thương nghiêm trọng

Real Madrid thông báo rằng Kylian Mbappe đã tránh được một chấn thương nghiêm trọng và chỉ cần nghỉ thi đấu khoảng 2 tuần sau khi được chẩn đoán bị quá duỗi đầu gối. Tiền đạo người Pháp có thể không kịp góp mặt ở trận đấu tiếp theo của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha gặp Villarreal vào ngày 11/10, nhưng chắc chắn sẽ sẵn sàng cho trận El Clasico gặp Barcelona vào ngày 26/10.

Mbappe chỉ phải nghỉ thi đấu khoảng 2 tuần

Đây là tin rất vui đối với Real Madrid, bởi chấn thương của Mbappe ban đầu có vẻ nghiêm trọng khi anh phải rời sân trong trận Pháp thắng Thổ Nhĩ Kỳ 1-0 hôm 26/9.

“Fan nữ quyến rũ nhất MU” đòi Man City bị tước các danh hiệu

Therese Gudmundsen, một CĐV nữ được mệnh danh là “fan quyến rũ nhất MU”, cho rằng Man City nên bị tước những danh hiệu giành được trong giai đoạn bị cáo buộc vi phạm quy định tài chính, qua đó có thể mang lại lợi ích cho đội bóng mà cô yêu mến là “Quỷ đỏ”.

Trong một bài đăng trên Instagram, nơi người đẹp tóc vàng tạo dáng bên đường biên sân Old Trafford trước các danh hiệu Champions League, Premier League và FA Cup, cô viết đùa: “CLB Anh duy nhất từng giành cú ăn ba! Giờ thì hãy để họ (Man City) xuống hạng, tước các danh hiệu của họ và trao cho chúng tôi các chức vô địch số 21, 22 và 23!”

Sao Atletico Madrid chỉ trích Mourinho

Trong thời gian làm nhiệm vụ cùng đội tuyển Tây Ban Nha, Alex Baena của Atletico Madrid trả lời truyền thông thông qua AS và được hỏi về những diễn biến sau trận derby Madrid, đặc biệt là cuộc họp báo gay gắt của HLV Jose Mourinho sau trận. Baena chỉ trích phản ứng của Mourinho. Cầu thủ này cho rằng HLV Real Madrid đã làm quá vấn đề.

Baena nói: “Ông ấy phàn nàn vì đã thua. Nếu mọi chuyện diễn ra theo chiều ngược lại, chúng ta sẽ không nói quá nhiều về những tranh cãi liên quan đến trọng tài. Đây là điều luôn xảy ra: khi Real Madrid thua Atletico, họ cố tìm kiếm những vấn đề khác thay vì tập trung vào chính mình. Một cơn giận dỗi ư? Đúng, tôi nghĩ có thể gọi như vậy. Màn trình diễn với những bản in đó đối với tôi giống như một cơn giận dỗi và không biết cách chấp nhận thất bại”.

Bayern Munich chờ tín hiệu từ sao Barcelona

Theo Sky Đức, Bayern Munich chưa hoàn tất toàn bộ kế hoạch trong kỳ chuyển nhượng mùa hè và vẫn còn một số khoản đầu tư nằm trong dự tính. Vì vậy, nhà đương kim vô địch Bundesliga xem Daini Olmo của Barcelona là một sự lựa chọn phù hợp. Tuy nhiên, giữa các bên vẫn chưa có bất kỳ cuộc liên hệ nào cho đến thời điểm này.

Dù dành sự quan tâm, Bayern Munich đã đưa ra lập trường rõ ràng trong thương vụ Olmo rằng họ sẽ không hành động nếu tuyển thủ người Tây Ban Nha không phát đi tín hiệu cho thấy anh sẵn sàng chuyển đến Allianz Arena. Olmo hiểu rõ Bundesliga, sau khi từng thi đấu thành công tại Leipzig.

Italia thiệt quân

Tiền đạo Nicolo Zaniolo đã rời trại tập trung đội tuyển Italia do vấn đề thể lực, qua đó không thể góp mặt trong các trận đấu tại Nations League gặp Thổ Nhĩ Kỳ và Pháp. Zaniolo từng dính chấn thương gân kheo vào tháng trước và kể từ đó mới chỉ có một lần ra sân cho Udinese. Anh là cầu thủ mới nhất rút khỏi đội tuyển Italia sau Federico Dimarco và Bryan Cristante. Hai cầu thủ này đã được thay thế bởi Matteo Ruggeri và Samuele Ricci.