Tin mới nhất bóng đá sáng 28/9: Huyền thoại Roy Keane phản bác vụ so sánh Anh - Tây Ban Nha

Huyền thoại Roy Keane phản bác vụ so sánh Anh - Tây Ban Nha

Huyền thoại Roy Keane cho rằng tuyển Anh vẫn còn khoảng cách với Tây Ban Nha, bất chấp màn trình diễn tích cực trong thất bại 2-3 tại Wembley ở Nations League. Anthony Gordon, người ghi bàn gỡ hòa, nhận định “Tam sư” hiện đã ngang tầm Tây Ban Nha về chiến thuật và kỹ thuật.

Gordon (áo trắng) cho rằng ĐT Anh ở cùng trình độ với Tây Ban Nha

Tuy nhiên, Keane lập tức bác bỏ quan điểm này. “Tôi không đồng ý với Gordon. Tôi nghĩ vẫn còn khoảng cách. Rõ ràng Tây Ban Nha là nhà vô địch thế giới và châu Âu”, cựu đội trưởng Manchester United nói trên ITV Sport.

Luis Diaz chọn Harry Kane cho Quả Bóng Vàng

Luis Diaz cho rằng Harry Kane xứng đáng giành Quả Bóng Vàng 2026, dù Bayern Munich sở hữu tới 4 ứng viên gồm Diaz, Kane, Michael Olise và Dayot Upamecano. Kane ghi 64 bàn cho Bayern mùa trước, sau đó tiếp tục có 6 pha lập công cho tuyển Anh tại World Cup.

Diaz đặc biệt ấn tượng với người đồng đội sau thời gian tập luyện cùng nhau. “Tôi đã biết Kane ghi rất nhiều bàn, nhưng chứng kiến những gì anh ấy làm mỗi ngày khiến tôi càng bị thuyết phục. Với tôi, không có từ nào đủ để mô tả anh ấy”, Diaz chia sẻ.

4 đại gia Anh theo dõi Alexander-Arnold

Theo TEAMtalk, 4 đại gia Ngoại hạng Anh gồm Liverpool, Arsenal, Manchester City và Chelsea đang theo dõi tình hình của Trent Alexander-Arnold tại Real Madrid. Các CLB Premier League đã liên hệ với đại diện của hậu vệ 27 tuổi để tìm hiểu những khả năng có thể xảy ra nếu anh rời sân Bernabéu.

Dù vậy, Alexander-Arnold vẫn muốn tiếp tục khoác áo Real Madrid trong mùa giải này, khiến khả năng chuyển nhượng vào tháng 1 gần như không xảy ra. Tình hình nhiều khả năng sẽ được các bên xem xét lại vào cuối mùa.

Juventus nhắm Kovacic theo dạng tự do

Theo Gazzetta dello Sport, Juventus đang quan tâm đến tiền vệ Mateo Kovacic của Manchester City. Đội bóng Italia theo dõi sát tình hình của cầu thủ 32 tuổi, người sẽ bước vào 6 tháng cuối hợp đồng với Man City từ tháng 1.

Juventus sẵn sàng tiếp cận Kovacic nhằm chiêu mộ anh theo dạng chuyển nhượng tự do. Mùa này, tiền vệ người Croatia mới chỉ thi đấu vỏn vẹn 2 phút tại Premier League, sau hai lần vào sân từ ghế dự bị.

Real Madrid thay đổi kế hoạch với Raúl Asencio

Theo Marca, Real Madrid không còn có ý định chia tay Raúl Asencio. Trung vệ 23 tuổi từng nhận được sự quan tâm từ Chelsea và Liverpool trong mùa hè nhưng quyết định ở lại Bernabéu, bất chấp HLV Jose Mourinho được cho là không còn đặt niềm tin vào anh. Asencio chưa ra sân tại La Liga mùa này, nhưng tình hình có thể thay đổi sau chấn thương của Ibrahima Konaté và chiếc thẻ đỏ của Dean Huijsen trong trận thua Atletico Madrid 1-2.

Roma hét giá 100 triệu euro cho Manu Kone

Gazzetta dello Sport cho biết Roma sẽ yêu cầu khoảng 100 triệu euro nếu các đối tác tiếp tục theo đuổi Manu Koné. Tiền vệ 25 tuổi vừa ghi hai bàn trong trận hòa 2-2 với Inter Milan, tiếp tục gây ấn tượng ở giai đoạn đầu mùa giải.

Chelsea từng đề nghị khoảng 60 triệu euro cho Koné trong mùa hè nhưng bị từ chối. Roma hiện muốn mức phí mới phản ánh phong độ của cầu thủ người Pháp và tương đương thương vụ Sandro Tonali chuyển từ Newcastle sang Tottenham với giá 100 triệu bảng.