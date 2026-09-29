Tin mới nhất bóng đá sáng 29/9: Bruno Fernandes tiếp tục ở lại tuyển Bồ Đào Nha

Bruno Fernandes tiếp tục ở lại tuyển Bồ Đào Nha

Theo Sky Sports, Bruno Fernandes vẫn được giữ lại tuyển Bồ Đào Nha dù có những nghi ngờ về tình trạng thể lực. Tiền vệ của MU không được đăng ký thi đấu ở chiến thắng trước Na Uy hôm 28/9 nhằm đề phòng rủi ro, sau khi chơi 89 phút trong trận gặp Xứ Wales. Tuy nhiên, HLV trưởng Bồ Đào Nha Jorge Jesus hy vọng Fernandes có thể trở lại trong trận đấu với Đan Mạch vào ngày 2/10.

MU đang theo dõi sát sao tình hình thể lực của Fernandes

Trong khi đó, Patrick Dorgu dính chấn thương đùi trong chiến thắng của Đan Mạch trước Xứ Wales hôm 27/9. MU xác nhận cầu thủ này sẽ trở lại CLB sau khi HLV trưởng Đan Mạch Brian Riemer nói với đài TV2: “Cậu ấy dính chấn thương và phải trở về CLB”. Còn trên X, Liên đoàn Bóng đá Đan Mạch cho biết: “Dorgu không may phải rút khỏi đội tuyển vì chấn thương”.

MU chiêu mộ thần đồng 16 tuổi từ Liverpool

MU xác nhận chiêu mộ thành công tiền vệ cánh 16 tuổi Isaac Konde từ Liverpool. Konde thường xuyên ra sân cho đội U18 Liverpool trong giai đoạn cuối mùa giải 2025/26. Konde là tài năng trẻ mới nhất gia nhập MU, tiếp bước Karim Cassim và David Eze, hai cầu thủ đều chuyển đến từ Man City. Cầu thủ 17 tuổi Noah Ajayi cũng vừa cam kết tương lai với MU.

Barcelona và chủ tịch Real Madrid ra tòa

Chủ tịch Real Madrid Florentino Perez và Barcelona đã nhận được lịch triệu tập đến một tòa án ở Madrid dự kiến diễn ra vào ngày 25/11 để tham dự phiên hòa giải.

Động thái này diễn ra sau khi Barcelona khởi động thủ tục pháp lý vào ngày 12/6 liên quan đến những phát biểu của Perez hồi tháng 5, trong đó ông cáo buộc đội bóng xứ Catalunya có những hành động nhằm nhận được sự đối xử có lợi từ các trọng tài.

Barcelona cho biết hành động pháp lý nhằm buộc Perez rút lại những phát biểu mà CLB cho là sai sự thật một cách có chủ ý, mang tính phỉ báng và gây tổn hại đến hình ảnh cũng như danh tiếng của đội bóng. Barcelona cảnh báo rằng nếu quá trình hòa giải không đạt kết quả, CLB sẽ nộp đơn khiếu nại hình sự.

Real Madrid không mua Haaland

Theo tờ Sport của Tây Ban Nha, ngay cả trong trường hợp Man City phải nhận án phạt vi phạm 114 quy định của Premier League, điều đó cũng không khiến Real Madrid theo đuổi thương vụ chiêu mộ Erling Haaland. Nguồn tin này cho biết các thành viên trong ban lãnh đạo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẽ không theo đuổi Haaland do tiền đạo người Na Uy đã ký hợp đồng dài hạn với Man City và hợp đồng không có điều khoản giải phóng.

Có ý kiến cho rằng Haaland không phù hợp với hệ thống của Real Madrid, vốn được xây dựng xoay quanh Kylian Mbappe và Vinicius. Tuy nhiên, khả năng Haaland chuyển đến Barcelona vẫn chưa hoàn toàn bị loại trừ. Đội bóng xứ Catalunya được xem là điểm đến phù hợp hơn đối với tiền đạo nổi bật nhất Premier League.

Mourinho từ chối dẫn dắt Bồ Đào Nha

Tờ AS (Tây Ban Nha) tiết lộ, Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha muốn Jose Mourinho tiếp quản vị trí thuyền trưởng “Brazil châu Âu”. Bồ Đào Nha xem “Người đặc biệt” là lựa chọn hàng đầu để thay thế Roberto Martinez sau World Cup 2026. Hai bên đã tiến hành đàm phán, nhưng khi Real Madrid và Chủ tịch Florentino Perez liên hệ, Mourinho làm rõ rằng ưu tiên của ông là trở lại Bernabeu, một quyết định được Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha thấu hiểu.