Nhận định bóng đá Việt Nam - Philippines: Nhà vua AFF Cup ra oai (FIFA ASEAN Cup)

⚡ Giữ sự ổn định trong ngày ra quân

ĐT Việt Nam không có nhiều thời gian chuẩn bị cho trận đấu mở màn chiến dịch FIFA ASEAN Cup 2026 trước Philippines tại Bandung, Indonesia. Sau khi hội quân, thầy trò HLV Kim Sang Sik chỉ có 3 buổi tập trước khi bước vào cuộc so tài với Philippines. Quãng đường di chuyển từ Hà Nội tới Indonesia cũng tương đối dài, khiến vấn đề thể lực trở thành một trong những yếu tố được quan tâm.

ĐT Việt Nam tự tin đấu Philippines ở lượt trận mở màn bảng B của FIFA ASEAN Cup 2026.

Trong hoàn cảnh đó, việc duy trì bộ khung quen thuộc có thể giúp Việt Nam nhanh chóng bắt nhịp với trận đấu. Nhiều cầu thủ từng sát cánh trong hành trình vô địch AFF Cup 2026 tiếp tục góp mặt. Patrik Lê Giang, Việt Anh, Xuân Mạnh, Tiến Anh, Hoàng Đức, Thành Long, Hoàng Hên, Đình Bắc, Xuân Son hay Tài Lộc đều đã có sự hiểu ý nhất định trong hệ thống của HLV Kim Sang Sik.

Vì vậy, thay vì thay đổi quá nhiều vị trí, HLV người Hàn Quốc nhiều khả năng ưu tiên một đội hình có tính ổn định để tìm kiếm 3 điểm đầu tiên trong cuộc đua ở bảng B của FIFA ASEAN Cup 2026.

🧱 Philippines sở hữu hàng công giàu thể lực

Philippines cũng có những thay đổi đáng kể về nhân sự. HLV Carles Cuadrat triệu tập nhiều cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, trong đó có những gương mặt trưởng thành từ môi trường bóng đá châu Âu. Hàng công Philippines đáng chú ý với Sebastian Rasmussen, Bjorn Martin Kristensen, Andre Leipold và Jarey Gayoso. Rasmussen cao 1,92 m, trong khi Kristensen cao 1,83 m và Leipold cao 1,81 m.

Khả năng tranh chấp và không chiến của nhóm cầu thủ có chiều cao này có thể tạo ra thử thách cho hàng thủ Việt Nam, đặc biệt ở những pha bóng cố định hoặc các tình huống đối phương chủ động đưa bóng vào vòng cấm. Ở tuyến dưới, Philippines có thủ môn Kevin Ray Mendoza cùng các hậu vệ Paul Tabinas, Jefferson Tabinas và Jesper Nyholm.

Dù lực lượng được đánh giá có chất lượng hơn so với AFF Cup 2026, Philippines cũng phải đối mặt với bài toán về sự gắn kết khi nhiều cầu thủ mới được đưa vào đội hình.

🎯 Hàng thủ Việt Nam phải tránh những quả tạt

ĐT Việt Nam sẽ gặp bất lợi nhất định về chiều cao ở hàng phòng ngự. Bùi Hoàng Việt Anh là hậu vệ duy nhất trong danh sách đăng ký có chiều cao trên 1,80 m. Trong khi đó, Nguyễn Thành Chung vắng mặt vì chấn thương còn Đoàn Văn Hậu không được triệu tập ở đợt tập trung này. Đây là những tổn thất khiến khả năng phòng ngự bóng bổng của Việt Nam cần được đặc biệt chú ý.

Để hạn chế Philippines, các hậu vệ biên sẽ phải tích cực gây áp lực từ sớm, không cho đối phương có nhiều thời gian thực hiện những đường chuyền vào khu vực nguy hiểm. Patrik Lê Giang cũng có vai trò quan trọng trong việc xử lý các tình huống bóng bổng. Khả năng ra vào và làm chủ khu vực trước khung thành của thủ môn Việt kiều sẽ là một trong những chìa khóa giúp Việt Nam bảo vệ mành lưới.

Trên hàng công, Xuân Son là cái tên được chờ đợi nhiều nhất. Khả năng hoạt động độc lập, tranh chấp và dứt điểm của tiền đạo này có thể tạo ra khác biệt trước hàng phòng ngự Philippines. Đình Bắc và Hoàng Hên có thể cung cấp tốc độ ở hai biên, trong khi Tài Lộc cùng Hoàng Đức mang đến khả năng kiểm soát và phát triển bóng từ tuyến giữa.

Nếu Việt Nam duy trì được cự ly đội hình hợp lý, hạn chế các tình huống bóng bổng và tận dụng tốt cơ hội, thầy trò HLV Kim Sang Sik có cơ sở để giành chiến thắng.

Dự đoán ĐT Việt Nam thắng ĐT Philippines với tỉ số 2-1

Đội hình dự kiến

ĐT Việt Nam: Patrik Lê Giang, Trương Tiến Anh, Adou Minh, Bùi Hoàng Việt Anh, Phạm Xuân Mạnh, Cao Pendant Quang Vinh, Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Tài Lộc, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên.

ĐT Philippines: Kevin Mendoza, Paul Tabinas, Scott Woods, Jefferson Tabinas, Sato, Sandro Reyes, Cole Mrowka, Manny Ott, Andre Leipold, Jarey Gayoso, Sebastian Rasmussen.