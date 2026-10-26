Đêm nay trao giải Quả bóng vàng: Yamal - Mbappe hay Kane sẽ được vinh danh?

Lễ trao giải Quả bóng vàng diễn ra khi nào và ở đâu?

Lễ trao giải Quả bóng vàng 2026 sẽ diễn ra lúc 3h ngày 27/10 (giờ Việt Nam), tại Nhà hát Palladium ở London (Anh). Đây là lần đầu tiên sự kiện được tổ chức bên ngoài Paris (Pháp). Theo UEFA, việc lựa chọn thủ đô nước Anh nhằm tri ân Stanley Matthews, huyền thoại bóng đá Anh và chủ nhân đầu tiên của Quả bóng vàng năm 1956.

Ousmane Dembele giành Quả bóng vàng năm 2025

Huyền thoại Arsenal Thierry Henry và nữ MC thể thao nổi tiếng Kate Scott sẽ đảm nhận vai trò dẫn chương trình tại lễ trao giải Quả bóng vàng năm nay. Là một trong những tiền đạo vĩ đại nhất lịch sử, Henry sẽ mang đến sự am hiểu, kinh nghiệm và niềm đam mê bóng đá cho sự kiện năm nay.

Trong khi đó, Scott trở lại với vai trò người dẫn chương trình sau khi từng đảm nhiệm vị trí này tại các lễ trao giải Quả bóng vàng năm 2014, 2015 và 2025.

Thể thức bình chọn Quả bóng vàng 2026

Quả bóng vàng sử dụng hệ thống bỏ phiếu gồm hai giai đoạn để xác định người chiến thắng. Đối với hạng mục nam, danh sách rút gọn gồm 30 cầu thủ được một nhóm nhà báo của tạp chí France Football và tờ L'Équipe của Pháp lựa chọn, sau đó công bố vài tháng trước lễ trao giải.

Danh sách này tiếp tục được 100 nhà báo thuộc nhóm 100 nền bóng đá đứng đầu bảng xếp hạng FIFA dành cho nam. Mỗi nhà báo lựa chọn và xếp hạng 10 ứng viên hàng đầu, với số điểm được phân bổ theo thứ tự giảm dần. Kết quả bỏ phiếu của họ được tổng hợp để xác định chủ nhân giải thưởng cá nhân cao quý.

Các giám khảo được yêu cầu cân nhắc 3 tiêu chí khi đánh giá cầu thủ. Theo thứ tự ưu tiên trong quy định của Quả bóng vàng, những tiêu chí này gồm:

- Màn trình diễn cá nhân, sự xuất sắc và khả năng tạo ra khác biệt.

- Thành tích tập thể và các danh hiệu giành được.

- Đẳng cấp và tinh thần fair-play.

Thành tích được xét đối với các ứng viên tính từ ngày 4/8/2025 đến 20/7/2026, thời điểm diễn ra trận chung kết World Cup 2026.

Những ứng viên sáng giá cho Quả bóng vàng

Danh sách đề cử Quả bóng vàng năm nay gồm 30 cầu thủ, trong đó có ba cựu chủ nhân giải thưởng: Ousmane Dembele (2025), Rodri (2024) và Lionel Messi (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023). Tuy nhiên, cơ hội chiến thắng của các ứng viên không giống nhau.

Trước thềm lễ trao giải, có vẻ như 3 cái tên đang nổi lên như những ứng viên hàng đầu là Harry Kane, Lamine Yamal và Kylian Mbappe trong cuộc đua năm nay vốn chịu ảnh hưởng đáng kể từ World Cup. Do 2026 là năm diễn ra World Cup, thành tích tại giải đấu này cũng được tính vào giai đoạn xét giải.

Kane, Yamal và Mbappe là những ứng viên sáng giá cho danh hiệu Quả bóng vàng năm nay

Harry Kane

Kane ghi tổng cộng 73 bàn thắng cho CLB và ĐTQG trong mùa giải 2025/26. Dù các giám khảo được yêu cầu chỉ xem xét thành tích trong mùa giải gần nhất khi xếp hạng cầu thủ, hiệu suất ghi 156 bàn sau 158 trận cho Bayern Munich kể từ năm 2023 đã giúp Kane vươn lên vị trí thứ 7 trong danh sách những chân sút xuất sắc nhất lịch sử “Hùm xám”.

Tiền đạo người Anh đã dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Bundesliga trong 3 mùa giải liên tiếp, đồng thời là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho các CLB tại châu Âu trong mùa giải 2025/26.

Kane cũng góp công giúp ĐT Anh đạt thành tích tốt nhất tại World Cup kể từ khi vô địch giải đấu năm 1966. “Tam sư” thắng trận tranh hạng ba để giành huy chương đồng, còn Kane đứng thứ 6 trong danh sách ghi bàn của giải đấu tại Bắc Mỹ.

Lamine Yamal

Yamal đã hai lần giành Kopa Trophy dành cho cầu thủ xuất sắc nhất dưới 21 tuổi, ở các lễ trao giải Quả bóng vàng năm 2024 và 2025. Sau khi đứng thứ hai trong cuộc đua Quả bóng vàng năm 2025, ngôi sao trẻ người Tây Ban Nha tiếp tục góp mặt trong danh sách ứng viên ở cả hạng mục chính lẫn giải thưởng dành cho cầu thủ dưới 21 tuổi năm nay.

Ở tuổi 19, Yamal đóng vai trò quan trọng trong hành trình vô địch World Cup 2026 của Tây Ban Nha cũng như mùa giải Barcelona giành chức vô địch La Liga và Siêu cúp Tây Ban Nha, dù bỏ lỡ một số trận đấu vì chấn thương.

Ở cấp độ cá nhân, Yamal được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất La Liga mùa giải 2025/26, xếp trên Mbappe. Đây là lần đầu tiên anh nhận giải thưởng này.

Yamal khép lại mùa giải 2025/26 với 57 trận, 25 bàn thắng và 20 pha kiến tạo trong màu áo Barcelona lẫn đội tuyển Tây Ban Nha.

Kylian Mbappe

ĐT Pháp không thể lọt vào chung kết World Cup 2026 cũng như giành chiến thắng trong trận tranh hạng ba, khi để thua ĐT Anh với tỷ số 4-6. Dù vậy, Mbappe vẫn giành Vua phá lưới sau khi ghi 10 bàn, đồng thời trở thành chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử World Cup với 22 bàn, vượt qua Messi (21 bàn) và Miroslav Klose (16 bàn).

Ở cấp CLB, dù Real Madrid không giành được danh hiệu nào trong mùa giải 2025/26, Mbappe vẫn ghi tới 42 bàn sau 44 lần ra sân trên mọi đấu trường.

Những thống kê của Mbappe trong mùa giải 2025/26 cho thấy hiệu suất ghi bàn của một chân sút xuất chúng. Tính cả các trận đấu chính thức cho Real Madrid, ĐT Pháp và những trận giao hữu, Mbappe kết thúc mùa giải với 60 trận, 58 bàn thắng và 13 pha kiến tạo. Điểm hạn chế lớn nhất trong hồ sơ của anh nằm ở thành tích tập thể.