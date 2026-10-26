Carrick quyết không từ chức dù MU thảm bại, sếp lớn định đoạt tương lai

MU tiếp tục sa sút, Carrick chịu sức ép lớn

MU đang trải qua giai đoạn khó khăn khi liên tiếp nhận những kết quả không như mong đợi. Sau thất bại 1-4 trước Como tại Champions League hôm thứ Tư, đội bóng tiếp tục để thua Bournemouth với tỷ số 0-3 vào Chủ nhật. Chuỗi trận không thắng của MU tiếp tục kéo dài, trong khi đội bóng tụt xuống vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

Thất bại này khiến vị trí của Carrick tiếp tục bị đặt dấu hỏi. Trước đó, sau trận thua Como, đã xuất hiện thông tin cho rằng MU đang tìm hiểu những phương án nhân sự khác nếu quyết định chấm dứt hợp tác với cựu tiền vệ của đội bóng và đội tuyển Anh.

Carrick phủ nhận việc nói lời chia tay sau trận thua Bournemouth

Sau tiếng còi mãn cuộc tại Old Trafford, những cử chỉ của Carrick hướng về người hâm mộ khiến xuất hiện đồn đoán rằng ông đang nói lời chia tay. Tuy nhiên, khi được Sky Sports hỏi về điều này, HLV 45 tuỏi khẳng định đó không phải ý định của mình:

“Đối với tôi, đó không phải là lời chia tay. Tôi đang có những cảm xúc đan xen. Tôi cảm thông với các cầu thủ vì họ đang trải qua một giai đoạn khó khăn. Có những vấn đề chúng tôi có thể giúp giải quyết, nhưng cũng có những vấn đề mà tình hình cứ tiếp tục diễn biến theo chiều hướng phức tạp.

Các cầu thủ đang cảm nhận rất rõ điều đó. Trong hoàn cảnh hiện tại, việc có được sự gắn kết với người hâm mộ khiến tôi có những cảm xúc đan xen. Tôi cần thời gian để suy ngẫm về những cảm xúc ấy. Tôi trân trọng sự ủng hộ của họ, nhưng tình hình hiện tại vẫn là như vậy. Chúng tôi đã không thi đấu đủ tốt.

Đó là một ngày khó khăn đối với các cầu thủ. Chúng tôi bước vào trận đấu sau khi đã chịu một cú sốc. Có thể cảm nhận được điều đó. Các cầu thủ thực sự đau lòng và thất vọng trong phòng thay đồ. Đây không phải cảm giác dễ chịu. Chúng tôi phải chấp nhận thực tế rằng mình đang ở trong hoàn cảnh này".

Carrick không loại trừ khả năng rời vị trí, đồng thời nhấn mạnh ông sẽ hành động vì lợi ích của câu lạc bộ. Khi được hỏi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, ông trả lời: “Đây là một tình huống khó khăn. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Tôi không biết. Tôi sẽ luôn làm những gì tốt nhất cho câu lạc bộ này. Bây giờ tôi cũng không thay đổi quan điểm đó. Tôi yêu công việc mình đang làm. Tôi yêu trách nhiệm mà mình đảm nhận. Nhưng chúng ta sẽ phải chờ xem điều gì xảy ra".

Ban lãnh đạo MU có thể thay đổi kế hoạch với Carrick

Tài khoản Utd Journalist trên mạng xã hội X, có hơn 200.000 người theo dõi, cũng đăng tải thông tin: “TIN MỚI! Michael Carrick có thời gian đến đợt tập trung đội tuyển quốc gia để cải thiện kết quả!”.

Theo tờ The Guardian, Giám đốc bóng đá Jason Wilcox đã chọn Eddie Howe, cựu HLV Newcastle, làm ứng viên ưu tiên để thay thế Carrick nhờ kinh nghiệm dày dạn tại Ngoại hạng Anh. Ngoài Howe, Antonio Conte và Julian Nagelsmann cũng được nhắc đến trong những thông tin về các ứng viên có thể tiếp quản MU.

Trước trận đấu với Bournemouth, nhà báo Fabrizio Romano cho rằng đây là thời điểm quan trọng đối với MU và là cơ hội để Carrick giữ vị trí HLV trưởng.

Trong video đăng trên YouTube, Romano nói: “Các bạn, hôm nay là Chủ nhật và đây là một ngày quan trọng đối với MU, một ngày rất quan trọng. Man Utd thi đấu với Bournemouth tại Ngoại hạng Anh và đây là trận đấu mang tính quyết định để hiểu được tương lai của Michael Carrick".

Romano cho biết sau trận thua Como, câu lạc bộ đã quyết định chưa vội đưa ra quyết định về chiếc ghế HLV trưởng mà muốn trao thêm thời gian cho Carrick trước khi đánh giá lại tình hình vào đợt tập trung đội tuyển quốc gia tháng 11.

“Đây thực sự là một trận đấu vô cùng quan trọng. Như tôi đã nói hôm thứ Năm, sau trận đấu với Como, MU với tư cách một câu lạc bộ đã quyết định chưa đưa ra quyết định, chưa tiến hành bổ nhiệm bất kỳ HLV nào khác, mà trao thêm thời gian cho Michael Carrick rồi đánh giá tình hình từ nay đến đợt tập trung đội tuyển quốc gia".