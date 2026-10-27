Cựu số 1 thế giới Sabalenka diện bikini khoe vòng eo săn chắc

Dù vừa phải nhường lại vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng quần vợt nữ thế giới (WTA), "bông hồng" Aryna Sabalenka vẫn khiến người hâm mộ trầm trồ khi tung loạt ảnh diện bikini khoe trọn vòng eo săn chắc cùng vóc dáng nóng bỏng.

Sabalenka khoe vóc dáng săn chắc bên bờ biển, hướng đến màn trở lại mạnh mẽ tại WTA Finals

Nữ tay vợt 28 tuổi người Belarus vừa có màn "đốt mắt" người hâm mộ trên trang Instagram cá nhân bằng khoảnh khắc thả dáng đầy quyến rũ trong bộ bikini họa tiết da báo. Chiêm ngưỡng vóc dáng của Sabalenka trong buổi chiều hoàng hôn trên biển, người hâm mộ không khỏi xuýt xoa trước vòng eo thon gọn, hút hồn cùng những đường cong vô cùng săn chắc của ngôi sao quần vợt. Cô khéo léo kết hợp trang phục cùng chiếc kính râm đen đầy cá tính, để mặc cho mái tóc tung bay tự nhiên trước gió.

Đi kèm với bài đăng thu hút gần 200.000 lượt yêu thích chỉ sau vài giờ là dòng trạng thái đầy tinh nghịch: "Đang chạy nhảy trên một bãi biển và sân quần vợt gần bạn đây".

Rạng rỡ nạp lại năng lượng bên bạn thân

Chuyến đi biển này là khoảng thời gian thư giãn cần thiết để người đẹp Sabalenka cân bằng lại tinh thần. Không chỉ khoe dáng đơn độc, cô còn chia sẻ những khoảnh khắc vui đùa tinh nghịch bên cô bạn thân Lolita Lazarenko. Cả hai đã cùng nhau nhảy sóng và chụp ảnh selfie dưới ánh hoàng hôn đầy lãng mạn.

Đặc biệt, cựu số 1 thế giới còn ngầm khẳng định sự tự tin và cá tính mạnh mẽ của mình qua bức ảnh diện chiếc áo thun trắng có in dòng chữ đầy kiêu hãnh: "Người phụ nữ ngầu nhất mà bạn từng biết".

Ngay lập tức, người hâm mộ đã tràn vào phần bình luận để tiếp thêm sức mạnh cho thần tượng. Một người hâm mộ bày tỏ: "Tinh thần tuyệt vời chính là đây!". Một người khác lại khen ngợi: "Quá xuất sắc! Bạn luôn là người ngầu nhất". Nhiều cổ động viên cũng khẳng định cô luôn là "người tỏa sáng nhất cả trên sân đấu lẫn ngoài đời".

Sẵn sàng đòi lại vương miện tại WTA Finals

Trước đó không lâu tại giải US Open, dù đã cống hiến những trận đấu mãn nhãn và vượt qua các đối thủ nặng ký như Linda Noskova hay Jessica Pegula, Sabalenka đã không thể ngăn ngôi sao Kazakhstan - Elena Rybakina bước lên ngôi vị cao nhất. Thất bại này đồng thời cũng khiến mỹ nhân người Belarus phải tạm thời nhường lại vị trí số 1 thế giới.

Tuy nhiên, việc rơi xuống vị trí số 2 thế giới không hề làm giảm đi nhuệ khí của Sabalenka. Nụ cười rạng rỡ và năng lượng tích cực trên bãi biển cho thấy cô đã sẵn sàng hướng về phía trước.

Theo lịch trình, chặng đường cuối cùng trong mùa giải 2026 của Sabalenka sẽ khép lại tại Indian Wells, trước khi cô bước vào giải đấu danh giá WTA Finals dự kiến khởi tranh vào 8/11 tới đây.

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