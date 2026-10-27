Đỉnh cao tennis ATP 500: Alcaraz so tài Khachanov, Zverev chạm trán ngôi sao trẻ

Carlos Alcaraz - Karen Khachanov: Khoảng 21h, 27/10 (Vòng 1 Erste Bank Open 2026)

Dù được đánh giá cao hơn nhờ đẳng cấp và thành tích đối đầu vượt trội, tay vợt Tây Ban Nha Alcaraz vẫn có thể đối mặt thử thách đáng kể trước đối thủ sở hữu những cú giao bóng uy lực.

Alcaraz (bên trái) khởi đầu giải ATP 500 với đối thủ không hề dễ dàng

Khachanov đến Vienna sau khi dừng bước ở tứ kết Almaty Open. Tại giải đấu này, tay vợt người Nga thể hiện bản lĩnh khi cứu match point để đánh bại Tomas Machac, trước khi thua Alexander Bublik dù thắng set đầu tiên. Phong độ của Khachanov có dấu hiệu cải thiện kể từ khi anh vào bán kết US Open lần thứ hai trong sự nghiệp. Mặt sân cứng trong nhà cũng phù hợp với lối chơi thiên về sức mạnh của tay vợt 30 tuổi.

Ở phía đối diện, Alcaraz vừa bảo vệ thành công chức vô địch Japan Open, nhưng sau đó bất ngờ thất bại trước Zizou Bergs ở vòng ba Shanghai Masters. Tay vợt Tây Ban Nha nhận suất đặc cách tham dự Vienna, giải đấu anh từng vào bán kết năm 2021. Khả năng di chuyển linh hoạt, tạo góc đánh đa dạng và chuyển trạng thái tấn công nhanh vẫn là những vũ khí quan trọng giúp Alcaraz chiếm ưu thế.

Đáng chú ý, Alcaraz đang dẫn Khachanov 6-0 trong lịch sử đối đầu. Ở lần gặp gần nhất tại Doha, anh cũng ngược dòng giành chiến thắng sau khi thua set đầu tiên. Tuy nhiên, Khachanov có thể gây khó khăn nếu giao bóng hiệu quả và tận dụng tốt các cơ hội tấn công.

Dự đoán kết quả: Alcaraz giành chiến thắng 2-1.

Alexander Zverev - Martin Landaluce: Khoảng 23h30, 27/10 (Vòng 1 Erste Bank Open 2026)

Là hạt giống số một của giải, tay vợt người Đức được đánh giá cao hơn nhờ kinh nghiệm, sức mạnh giao bóng và đẳng cấp đã được khẳng định ở những giải đấu lớn.

Zverev (bên phải) sẽ khó để đối thủ gây bất ngờ

Zverev đến Vienna sau khi dừng bước ở bán kết Shanghai Masters, nơi anh để thua Alejandro Davidovich Fokina sau ba set. Tay vợt Đức từng vào chung kết Vienna năm ngoái nhưng thất bại trước Jannik Sinner. Ở mùa giải năm nay, Zverev tiếp tục hướng đến mục tiêu kết thúc năm với thành tích ấn tượng, đồng thời nuôi hy vọng vươn lên vị trí số một thế giới nếu có kết quả đủ tốt tại giải ATP 500 này.

Đối thủ mở màn của Zverev là Martin Landaluce, tay vợt trẻ người Tây Ban Nha đang tìm kiếm sự ổn định ở cấp độ cao. Landaluce vừa bị Stan Wawrinka loại ngay vòng đầu tại Lyon, dù trước đó vào chung kết một giải Challenger ở Jinan. Trong mùa giải này, anh cũng gây chú ý khi tiến vào tứ kết tại Miami và Rome, cho thấy tiềm năng cạnh tranh trước những đối thủ giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên, việc phải đối đầu Zverev trên mặt sân cứng trong nhà là thử thách lớn hơn đáng kể.

Khả năng giao bóng mạnh, những cú đánh cuối sân uy lực và kinh nghiệm thi đấu ở các trận cầu đỉnh cao giúp Zverev nắm lợi thế rõ rệt. Nếu kiểm soát tốt nhịp độ ngay từ đầu, tay vợt Đức có thể hạn chế cơ hội tạo bất ngờ của đối thủ.

Dự đoán kết quả: Zverev nhiều khả năng giành chiến thắng 2-0.

Alejandro Tabilo - Rafael Jodar: 20h, 27/10 (Vòng 1 Swiss Indoors Basel 2026)

Ở giải ATP 500 diễn ra ở Thụy Sĩ, tay vợt trẻ người Tây Ban Nha đang trải qua mùa giải đột phá và được đánh giá cao hơn nhờ phong độ tích cực cùng thành tích đối đầu gần đây.

Trận đấu hấp dẫn tại Thụy Sĩ

Tabilo bước vào giải đấu sau chặng thi đấu tại châu Á không đạt kết quả như kỳ vọng. Trở lại châu Âu, tay vợt Chile cần cải thiện sự ổn định nếu muốn tiến sâu tại Basel. Tuy nhiên, thử thách ngay vòng đầu không hề dễ dàng khi đối thủ của anh là Jodar, người đã đánh bại Tabilo ở hai trong ba lần chạm trán trước đó trong năm 2026.

Jodar vừa có hành trình ấn tượng tại Shanghai Masters khi giành ngôi á quân, trước khi thua Alejandro Davidovich Fokina trong trận chung kết. Thành tích này tiếp tục khẳng định bước tiến mạnh mẽ của tay vợt trẻ Tây Ban Nha trong mùa giải năm nay. Bên cạnh mục tiêu chinh phục danh hiệu, Jodar còn cạnh tranh suất cuối cùng dự ATP Finals, với Alex de Minaur và Novak Djokovic bám sát trong cuộc đua. Động lực thi đấu vì thế được dự báo sẽ rất lớn.

Điểm đáng chú ý là Jodar đã thắng Tabilo tại Washington và Cincinnati sau khi để thua ở lần gặp đầu tiên tại Indian Wells. Sự quen thuộc về lối chơi giúp tay vợt Tây Ban Nha có thêm cơ sở để chủ động triển khai chiến thuật. Nếu duy trì phong độ như tại Thượng Hải, Jodar có cơ hội kiểm soát trận đấu trước đối thủ người Chile.

Dự đoán kết quả: Jodar thắng 2-0.

Lịch thi đấu tennis ngày 27/10