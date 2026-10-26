Việt Nam đăng cai U23 Đông Nam Á 2027: Chờ những gương mặt nào?

Bóng đá Việt Nam cần chăm chút cho lứa trẻ để có thể hướng tới những mục tiêu cao xa trong tương lai

Ngày 23/10, Ban Thi đấu Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã tổ chức cuộc họp lần thứ 16 dưới sự chủ trì của ông Trần Quốc Tuấn – Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), trên cương vị Trưởng Ban Thi đấu AFF. Cuộc họp có sự tham dự của Chủ tịch AFF Khiev Sameth cùng các thành viên Ban.

Trong chương trình nghị sự, các đại biểu tập trung thảo luận những vấn đề trọng tâm liên quan đến công tác tổ chức, điều chỉnh lịch thi đấu các giải hiện hành, đồng thời xem xét kế hoạch và định hướng tổ chức các giải đấu của AFF trong những năm tới.

Đáng chú ý, cuộc họp đã quyết định giao cho Việt Nam quyền đăng cai tổ chức Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2027. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai giải đấu kể từ khi sân chơi này được AFF tổ chức.

Nhiệm kỳ 9 Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu rực rỡ trên nhiều phương diện, từ tổ chức đến thành tích chuyên môn, quan hệ quốc tế.

Trong những năm gần đây, U23 Việt Nam đã tạo dấu ấn nổi bật tại Giải vô địch U23 Đông Nam Á với ba lần liên tiếp giành chức vô địch trên sân khách. Thành tích này cho thấy sự trưởng thành, bản lĩnh và tính ổn định của bóng đá trẻ Việt Nam, đồng thời tạo nền tảng để đội tuyển hướng tới những mục tiêu cao hơn ở đấu trường châu lục.

Việc được AFF tín nhiệm giao quyền đăng cai không chỉ thể hiện sự ghi nhận đối với những nỗ lực và kinh nghiệm của VFF trong công tác tổ chức, điều hành các giải đấu, trận đấu quốc tế thời gian qua, mà còn cho thấy điều kiện cơ sở vật chất phục vụ thi đấu và tổ chức tại Việt Nam có khả năng đáp ứng các yêu cầu chung của giải đấu cấp khu vực.

Trao đổi với Tiền Phong sáng 25/10, một lãnh đạo cấp cao VFF cho biết dự kiến giải U23 Đông Nam Á 2027 sẽ diễn ra vào tháng 7/2027, sau khi kết thúc Vòng loại U23 châu Á 2028 được tổ chức vào tháng 6/2027. Giải sẽ có 12 đội tham dự, bao gồm cả U23 Úc và được chia làm 3 bảng. Ba đội nhất bảng và 1 đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào bán kết.

Cơ hội cho ai?

Bên cạnh mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vô địch, giải cũng là dịp để đội tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị cho Vòng loại U23 châu Á và SEA Games 2027 (Malaysia). Do đó, lứa tuổi được chọn tham dự sẽ là U22.

Với cơ cấu này, nhiều gương mặt từng cùng đội tuyển U23 Việt Nam tham dự Á vận hội tại Nagoya (Nhật Bản) hồi tháng 9 vừa qua sẽ có cơ hội tham dự. VFF và Ban huấn luyện đội tuyển U23 Việt Nam thời điểm trên cũng sẽ cân nhắc bổ sung các cầu thủ trẻ nhằm tạo cơ hội cọ xát, tích luỹ kinh nghiệm.

U23 Việt Nam đang sở hữu nhiều gương mặt giàu tiềm năng

Tại Asiad 20 (Nagoya), VFF quyết định cử đội tuyển U23 Việt Nam với thành phần gồm nhiều cầu thủ U21 tham dự dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Hồng Vinh. Một số gương mặt chơi nổi bật, được đánh giá giàu tiềm năng có thể kể đến Nguyễn Lê Phát, Lê Văn Thuận (Ninh Bình), Cao Văn Bình (Sông Lam Nghệ An), Đinh Quang Kiệt (HAGL)...

Nguyễn Lê Phát thuộc biên chế CLB Ninh Bình FC tại V.League, được mệnh danh là "Mbappe Việt Nam" nhờ lối chơi tốc độ, càn lướt và kỹ năng dứt điểm tốt, từng tập huấn ở Bỉ và chơi ở các đội tuyển trẻ quốc gia. Dấu mốc nổi bật nhất trong sự nghiệp của cầu thủ này đến thời điểm hiện tại là danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất VCK U21 Quốc gia 2025, giải đấu anh góp công lớn giúp PVF lên ngôi vô địch.

Lê Văn Thuận (sinh năm 2006) trưởng thành trong màu áo Thanh Hoá. Sau màn trình diễn chói sáng tại giải U21 Quốc gia 2024, anh được HLV Velizar Popov đôn lên đội một Đông Á Thanh Hóa. Ngay trong mùa giải V.League 2024/25, cầu thủ trẻ này đã gây ấn tượng với 16 lần ra sân và danh hiệu "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa giải".

Bộ máy lãnh đạo ổn định, chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm là yêu cầu tiên quyết để bóng đá Việt Nam vận hành "mượt mà" giai đoạn tới

Văn Thuận từng cùng đồng đội giành chức Á quân U16 Đông Nam Á. Sau đó, anh là nhân tố chủ chốt trong đội hình U22 Việt Nam giành tấm Huy chương Vàng SEA Games 33 vào cuối năm 2025 dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik.

Bước qua năm 2027, bóng đá Việt Nam sẽ lãnh hàng loạt trách nhiệm lớn với mục tiêu cao nhất hướng tới Asian Cup và đấu trường World Cup. Đại hội VFF nhiệm kỳ 10 sắp tới vì vậy được đánh giá có tính chất then chốt để lựa chọn bộ máy đủ năng lực chuyên môn, giàu kinh nghiệm để đảm bảo duy trì sự ổn định, củng cố và phát huy những kết quả đạt được của nhiệm kỳ trước.