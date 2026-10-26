MU chỉ hơn nhóm "cầm đèn đỏ" 1 điểm, Liverpool bay vào top 4 bảng xếp hạng NHA

MU chìm sâu khủng hoảng

MU trải qua buổi tối đáng quên khi để Bournemouth đánh bại 0-3 ngay trên sân nhà. Rayan, Marcus Tavernier và Evanilson lần lượt ghi bàn, phơi bày những vấn đề đáng lo ngại trong cách vận hành của đội chủ sân Old Trafford.

Sau 8 vòng đấu, MU mới giành được 7 điểm, đứng thứ 17 trên bảng xếp hạng. Đội bóng chỉ hơn nhóm xuống hạng 1 điểm, trong khi chuỗi trận không thắng tại giải quốc nội kể từ ngày 30/8 khiến áp lực ngày càng lớn.

Tình hình càng phức tạp khi đội trưởng Bruno Fernandes bị đẩy lên ghế dự bị sau những bất đồng liên quan đến chiến thuật của HLV Michael Carrick. Thất bại trước Bournemouth vì thế không chỉ khiến MU mất điểm mà còn đặt ra câu hỏi về sự ổn định trong nội bộ đội bóng.

Liverpool trở lại cuộc đua tốp đầu

Trên sân Anfield, Liverpool đánh bại Brighton với tỷ số 2-0, qua đó có chiến thắng sân nhà đầu tiên tại Ngoại hạng Anh mùa này. Bàn phản lưới nhà của Pascal Groß ở phút 17 giúp đội chủ nhà vượt lên, trước khi Alexander Isak nhân đôi cách biệt chỉ bốn phút sau đó.

Ba điểm quan trọng giúp Liverpool nâng tổng điểm lên 15 sau tám vòng đấu, đứng thứ tư trên bảng xếp hạng. Đội bóng vùng Merseyside hiện kém Manchester City và Arsenal sáu điểm, đồng thời vẫn phải cạnh tranh quyết liệt với Brighton, đội đang xếp thứ ba với 16 điểm.

Chiến thắng trước Brighton có ý nghĩa đáng kể với Liverpool trong bối cảnh đội bóng cần duy trì sự ổn định để bám đuổi nhóm dẫn đầu. Dù vậy, vị trí thứ tư chưa bảo đảm sự an toàn, bởi khoảng cách giữa các đội trong nhóm cạnh tranh suất dự Champions League vẫn tương đối sít sao.

Trong khi Liverpool hướng tới việc thu hẹp khoảng cách với nhóm dẫn đầu, MU phải ưu tiên cải thiện phong độ để tránh bị cuốn sâu hơn vào cuộc chiến trụ hạng. Vòng đấu tiếp theo sẽ là phép thử quan trọng, khi Liverpool tiếp đón Arsenal còn MU làm khách trên sân Chelsea.