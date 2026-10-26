Trực tiếp trao giải Quả bóng vàng: Lộ bằng chứng Yamal được vinh danh năm thứ 3 liên tiếp

Mbappe tăng 408% cơ hội giành Quả bóng vàng

Theo dữ liệu theo dõi hằng ngày của nhà cái, cơ hội giành Quả bóng vàng 2026 của Kylian Mbappe tăng vọt trong những giờ gần đây. Một số thông tin rò rỉ bắt đầu củng cố khả năng tiền đạo người Pháp giành danh hiệu được trao tại London đêm nay, khiến tỷ lệ chiến thắng của anh tăng tới 407,8%.

Tuy nhiên, diễn biến này chưa làm thay đổi cục diện chung, khi Harry Kane vẫn là ứng viên số một. Chỉ vài ngày trước, Kane còn chia sẻ vị thế ứng viên hàng đầu với Lamine Yamal. Hiện tại, Yamal đã phần nào hụt hơi trước sự vươn lên của Mbappe. Tỷ lệ chiến thắng của tiền đạo người Pháp tăng từ 4,35% cách đây một tuần lên gần 22%.

Mức tăng này càng đáng chú ý khi so sánh với diễn biến trong cả năm. Mbappe có tỷ lệ chiến thắng trung bình 9,38% trong năm 2026, nhưng hiện đạt 22,09% trước thềm gala, cao hơn gấp đôi mức trung bình. Đây cũng là thời điểm anh có tỷ lệ cao nhất từ đầu năm.

Đáng chú ý, cơ hội chiến thắng của Mbappe hiện còn cao hơn tổng tỷ lệ của Yamal, Lionel Messi và Rodri cộng lại. Ba cầu thủ này có tổng tỷ lệ 15,29%. Dù vậy, Kane vẫn dẫn đầu với tỷ lệ chiến thắng 49,10%. Mbappe đứng thứ hai, còn Yamal xếp thứ ba với 12,05%.