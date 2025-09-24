Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
FIFA họp bàn tăng số đội dự World Cup từ 48 lên 64 đội

World Cup 2026 là kỳ đầu tiên tăng số đội lên 48, nhưng giải chưa diễn ra thì FIFA đã bàn việc tăng lên 64 đội.

   

Thứ Ba vừa qua, FIFA đã tổ chức một cuộc họp quan trọng về việc bàn mở rộng World Cup. Và nếu độc giả thắc mắc World Cup còn có thể mở rộng ra đến đâu sau khi đã nâng số đội tham gia lên 48 cho kỳ tổ chức năm 2026 tới, cuộc họp này là nhằm bàn việc mở rộng lên tận 64 đội.

Chủ tịch FIFA Infantino trong sự kiện công bố Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Morocco đăng cai World Cup 2030

Chủ tịch FIFA Infantino trong sự kiện công bố Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Morocco đăng cai World Cup 2030

Theo tờ New York Times, ý tưởng này được đề xuất bởi những người Nam Mỹ. Một phái đoàn bao gồm cả nguyên thủ quốc gia của Paraguay & Uruguay lẫn quan chức bóng đá của Argentina và CONMEBOL (LĐBĐ Nam Mỹ) đã gặp chủ tịch FIFA Gianni Infantino tại New York (Mỹ) để đưa ra ý tưởng này. Các bên sẽ còn tiếp tục bàn về chủ đề này trong những ngày tới.

Từ tháng 3 năm nay, chủ tịch LĐBĐ Uruguay Ignacio Alonso đã đưa ra đề xuất tăng lên 64 đội ở World Cup và 1 tháng sau, chủ tịch CONMEBOL Alejandro Dominguez bày tỏ sự ủng hộ với đề xuất này. Dominguez dù vậy nhấn mạnh rằng ý tưởng 64 đội cho World Cup nên sử dụng chỉ 1 lần để kỷ niệm tròn 100 năm kỳ World Cup đầu tiên được tổ chức (1930).

Trong lúc FIFA bàn bạc về ý tưởng này, những sự phản đối cũng xuất hiện. Dẫn đầu là chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin, người cho rằng không chỉ uy tín giải đấu bị ảnh hưởng mà cả cấu trúc thi đấu vòng loại cũng sẽ bị thay đổi theo hướng tiêu cực. Chủ tịch LĐBĐ Bắc Trung Mỹ (CONCACAF) Victor Montagliani cũng bày tỏ quan điểm tương tự.

Ý tưởng tăng lên 64 đội ở World Cup được các LĐBĐ Nam Mỹ khởi xướng, nhân kỷ niệm 100 năm thành lập giải đấu (lần đầu tiên tổ chức tại Uruguay)

Ý tưởng tăng lên 64 đội ở World Cup được các LĐBĐ Nam Mỹ khởi xướng, nhân kỷ niệm 100 năm thành lập giải đấu (lần đầu tiên tổ chức tại Uruguay)

Kế hoạch tổ chức World Cup 2030 vốn đã phức tạp từ vấn đề địa điểm, khi FIFA có ý tưởng tổ chức ở cả Uruguay, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Morocco. Tuy nhiên CONMEBOL đã bày tỏ sự không bằng lòng với kế hoạch này vì thiếu tính thực tế, đặc biệt là công tác di chuyển.

Hiện chưa rõ việc các quan chức bóng đá cấp cao Nam Mỹ ủng hộ ý tưởng 64 đội có đi kèm việc họ muốn quốc gia của mình đăng cai bảng đấu mà đội tuyển của họ góp mặt.

8

24/09/2025 17:55 PM (GMT+7)
