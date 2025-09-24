Chelsea - Man City "toang" vì lời nguyền Club World Cup, Arsenal vạ lây

⚠️ Madueke - "nạn nhân" mới nhất của FIFA Club Wold Cup

Noni Madueke là cái tên mới nhất nghỉ thi đấu vì chấn thương, dù tiền đạo người Anh không tham gia FIFA Club World Cup trong màu áo CLB chủ quản Arsenal mà là với CLB cũ Chelsea. Chân chạy cánh 23 tuổi được chẩn đoán ngồi ngoài khoảng 2 tháng.

Madueke trở thành "thương binh" mới nhất của Arsenal, không lâu sau khi gia nhập đội bóng từ Chelsea

Trước đó, Chelsea và Man City – những đại diện Ngoại hạng Anh góp mặt ở FIFA Club World Cup – hiện có tới 7 cầu thủ dính chấn thương.

Theo Opta, Madueke đã thi đấu tổng cộng gần 400 phút trong chưa đầy 2 tháng, bao gồm 306 phút tại Ngoại hạng Anh, 89 phút tại Champions League và 76 phút cho đội tuyển Anh. Trên hành trình vô địch Club World Cup cùng Chelsea, cầu thủ người Anh thi đấu cho tới tận bán kết, trước khi bỏ lỡ trận chung kết gặp PSG để chuẩn bị cho quá trình thay đổi đội bóng mới.

Hệ quả tất yếu, Arsenal, dù không góp mặt tại FIFA Club World Cup, cũng gánh hậu quả thay Chelsea vì thương vụ chiêu mộ ngôi sao trị giá 50 triệu bảng.

🧠 Rủi ro từ lịch thi đấu "hành xác"

Chia sẻ với Telegraph Sport, Stephen Smith – Giám đốc điều hành Kitman Labs, công ty chuyên phân tích hiệu suất thể thao và phòng ngừa chấn thương – cho rằng Arsenal không lường trước hậu quả mà FIFA Club World Cup mang lại:

“Không thể khẳng định chắc chắn rằng các chấn thương hiện nay là hậu quả trực tiếp từ Club World Cup. Nhưng chúng tôi biết rằng, khi số lượng trận đấu tăng lên, nguy cơ chấn thương cũng tăng theo. Chelsea và Man City đã cố gắng giảm tải bằng nhiều chiến lược, còn Arsenal thì không.

Madueke đã thi đấu gần 400 phút, trong khi trung bình cầu thủ Chelsea chỉ chơi khoảng 200 phút. Điều này có thể khiến mọi người thêm lo lắng về Club World Cup, và đúng là họ đang lo lắng thật. Vì vậy, bây giờ là lúc cần hành động để bảo vệ sức khỏe cầu thủ, chứ không thể tiếp tục phớt lờ như không có chuyện gì xảy ra".

🗣️ Những cảnh báo trong quá khứ

Ngay từ đầu tháng 6, thời điểm FIFA Club World Cup chưa khởi tranh, HLV trưởng đội tuyển Anh Thomas Tuchel đã cảnh báo những nguy cơ mà Club World Cup mang lại: “Tôi nghĩ Club World Cup sẽ tạo ra ảnh hưởng rất lớn và mang lại lợi thế không nhỏ cho Liverpool và Arsenal ở mùa giải tới, bởi họ không phải tham dự".

Cựu HLV Liverpool, Jurgen Klopp thậm chí còn tỏ thái độ gay gắt hơn về "siêu giải đấu tỷ đô": “Mọi thứ nên xoay quanh trận đấu, không phải những sự kiện xung quanh nó. Vì thế, Club World Cup là ý tưởng tồi tệ nhất từng được áp dụng vào bóng đá.

Đây là giải đấu vô nghĩa. Bất kỳ ai giành chức vô địch cũng sẽ là người chiến thắng tệ nhất lịch sử, vì họ phải thi đấu suốt mùa hè rồi quay lại thi đấu giải quốc nội ngay lập tức. Những người đưa ra ý tưởng này chưa từng tham gia công tác bóng đá thực tế hàng ngày".

🕒 Bài học cho giới lãnh đạo

Trước trận gặp Lincoln City tại vòng 3 League Cup, HLV Enzo Maresca của Chelsea thừa nhận: “Chúng tôi đang ở trong tình huống hoàn toàn mới vì Club World Cup, nên chúng tôi không biết mùa giải này sẽ diễn biến thế nào về vấn đề chấn thương của cầu thủ. Tôi không nghĩ số lượng chấn thương này là ngẫu nhiên, và chúng tôi cần học cách quản lý tốt hơn".

Câu lạc bộ Số cầu thủ sử dụng Wolverhampton Wanderers 23 Aston Villa 22 Bournemouth 22 Chelsea 22 Manchester City 22 Nottingham Forest 22 Sunderland 22 West Ham United 22 Arsenal 21 Leeds United 21 Liverpool 21 Newcastle United 21 Brentford 20 Brighton and Hove Albion 20 Crystal Palace 20 Burnley 19 Everton 19 Fulham 19 Manchester United 19 Tottenham Hotspur 19

Số cầu thủ đã sử dụng của 20 đội Ngoại hạng Anh

Chelsea trở lại tập luyện trước mùa giải mới vào ngày 4/8, tức chỉ 3 tuần sau khi đăng quang Club World Cup và chỉ có 13 ngày chuẩn bị cho trận ra quân Ngoại hạng Anh gặp Crystal Palace. Để rồi, đại diện thành London không có được phong độ tốt nhất, lần lượt mất điểm trước Crystal Palace (hòa 0-0), Brentford (hòa 2-2), MU (thua 1-2), bên cạnh trận thua Bayern Munich 1-3 ở Champions League.

Nhìn vào số lượng cầu thủ đã sử dụng từ đầu mùa, có thể thấy HLV Maresca đã khổ sở ra sao trong việc xác định bộ khung mạnh nhất và buộc phải xoay tua liên tục: "The Blues" đưa 22 cầu thủ vào sân, ngang bằng Man City và chỉ xếp sau Wolves.

HLV Pep Guardiola của Man City cũng không giấu nổi lo lắng. Sau trận hòa Arsenal 1-1 ở vòng 4, nhà cầm quân người Tây Ban Nha chia sẻ: “Từng trận, từng tháng, rồi chúng ta sẽ thấy. Có thể đến tháng 11, 12 hay tháng 1, tôi sẽ nói với các bạn: ‘Nghe này, chúng tôi là một thảm họa. Chúng tôi kiệt sức. Club World Cup đã hủy hoại chúng tôi’. Đây là lần đầu tiên chúng tôi trải qua điều này. Chúng ta sẽ chờ xem".

"Vua thế giới" Chelsea và Man City khởi đầu mùa giải chật vật vì chấn thương của dàn sao

🧩 Lời kêu gọi trong vô vọng

Stephen Smith kêu gọi cần có nỗ lực chung từ các tổ chức bóng đá: “Chúng tôi đã nhiều lần đập bàn và nói rằng cần có sự tham gia của những người đứng đầu trong giới bóng đá. Đây phải là một nỗ lực hợp tác giữa các giải đấu, cơ quan quản lý và các đơn vị truyền hình. Chúng ta cần ghi nhận các ca chấn thương, số trận đấu mà cầu thủ phải thi đấu, và thực hiện các nghiên cứu để đưa ra giải pháp.

Giải bóng bầu dục Mỹ (NFL) đã làm việc này trong nhiều năm, tiến hành nghiên cứu giám sát chấn thương dài hạn và tạo ra thay đổi lớn để cải thiện sức khỏe, sự an toàn cho cầu thủ. Bóng đá cũng cần làm điều tương tự, để các HLV có thể nói: ‘Ok, trong khuôn khổ và quy định hiện có, đây là cách chúng tôi bảo vệ cầu thủ".