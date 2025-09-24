Guardiola bị chất vấn về sơ đồ 5-5-0 của Man City, Arteta "đá xoáy" thầy cũ

🗣️ Arteta bất ngờ "đá xoáy" Guardiola

Trong cuộc họp báo trước cuộc chạm trán giữa Port Vale và Arsenal ở vòng 3 League Cup (2h, 25/9), HLV Mikel Arteta đã được phóng viên hỏi về những chỉ trích nhắm vào mình sau trận hòa Man City 1-1 cuối tuần qua.

Ở trận này, Arteta bố trí hàng tiền vệ thiên về phòng ngự với Martin Zubimendi, Declan Rice và Mikel Merino, đồng thời cất cầu thủ tấn công tốt như Eze lên ghế dự bị. Dù vậy, chiến lược gia người Tây Ban Nha thẳng thừng đáp trả chỉ trích, thậm chí tuyên bố cách Man City bị Arsenal áp đảo là điều chưa xảy ra trong suốt 17 năm cầm quân của đồng nghiệp Pep Guardiola:

Arteta khẳng định Arsenal đã khiến Guardiola hứng chịu điều chưa từng xảy ra suốt 17 năm cầm quân

“Tôi cực kỳ ngạc nhiên. Với kiến thức, hiểu biết và cách tôi phân tích một trận bóng đá, tôi không thể nào dự đoán được rằng Arsenal có thể áp đảo đến vậy suốt 96 phút. Điều này chưa từng xảy ra trong suốt 17 năm Pep làm HLV.

Làm sao bạn có thể áp đảo một đội bóng như vậy nếu đang thi đấu thận trọng? Áp đảo và thận trọng – đó là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nhưng tôi chấp nhận tất cả. Khi xem lại toàn bộ trận đấu và các thống kê, tôi thật sự bất ngờ. Tôi tôn trọng mọi ý kiến. Nếu có điều gì đó tôi chưa nhìn ra và có thể học hỏi thêm, tôi rất sẵn lòng. Chuyện đó chưa bao giờ là vấn đề với tôi cả".

🚌 Guardiola lại bị chất vấn vì chiến thuật "dựng xe buýt"

Không chỉ Arteta, cả HLV Pep Guardiola cũng bị truyền thông chất vấn về lối chơi phòng ngự số đông với sơ đồ 5-5-0 ở trận hòa Arsenal. Theo thống kê, Man City chỉ cầm bóng 33%, con số thấp nhất được ghi nhận ở một đội bóng do Guardiola dẫn dắt.

“Khi chúng tôi vô địch Ngoại hạng Anh, người ta nói chúng tôi là đội bóng nhàm chán, đúng không? Các cầu thủ sẽ là người có khả năng nhất để nói về việc tôi đã thay đổi bao nhiêu ở mùa giải này.

Có thể họ là những người đủ cơ sở để đánh giá liệu tôi thực sự thay đổi cách tiếp cận trận đấu hay không, vì họ tham gia tất cả các buổi họp, trận đấu, buổi phân tích sau trận. Bạn có thể hỏi họ", Guardiola tuyên bố ở cuộc họp báo trước trận Huddersfield gặp Man City (1h45, 25/9).

⚙️ Guardiola: "Nếu Man City không thể tấn công là vì chúng tôi... kém"

Bên cạnh đó, Guardiola cũng giải thích rõ hơn về quyết định chiến thuật của ông và khẳng định, bản thân chưa bao giờ có ý định thay đổi triết lí cầm quân:

Guardiola bảo vệ quyết định chiến thuật của mình

“Cho đến ngày giải nghệ, tôi vẫn muốn đội bóng của mình chơi theo cách mà tôi mong muốn. Về nguyên tắc, tôi luôn muốn chúng tôi giành lại bóng ngay từ phần sân đối phương, kiểm soát bóng nhiều để phá vỡ cấu trúc của đối thủ và tìm cách trừng phạt họ.

Đôi khi chúng tôi chơi không tốt, đôi khi đối thủ chơi hay hơn. Khi chúng tôi phải lùi sâu phòng ngự vì họ mạnh hơn, hoặc vì chúng tôi chơi tệ, thì chúng tôi phải chơi phản công. Còn nếu chúng tôi không thể tấn công, đó là vì chúng tôi chơi kém, chứ không phải vì chúng tôi muốn như vậy.

Chưa bao giờ trong sự nghiệp, tôi để đội bóng phòng ngự lùi sâu và tập trung đông người ở giữa sân suốt thời gian dài. Nhưng chúng tôi đã làm được điều đó trước Arsenal, và tôi xem đó là tín hiệu cực kỳ tích cực cho tương lai".