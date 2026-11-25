Cựu sao MU dự đoán về Pochettino

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Phil Neville, cựu hậu vệ của MU và Everton, đưa ra dự đoán về số phận của Pochettino. “Tôi đã tìm hiểu kỹ về Pochettino. Ông ấy thích chơi sơ đồ 3-4-3. Amorim cũng chơi sơ đồ đó và không thành công. Pochettino cũng sẽ rơi vào cảnh tương tự bởi Man United là đội bóng có truyền thống chơi 4 hậu vệ".

Phil Neville dự đoán về số phận của Pochettino

Mane lên tiếng về quyết định của CAS

Sau khi Tòa án trọng tài thể thao quốc tế (CAS) quyết định chức vô địch CAN 2026 thuộc về ĐT Senegal, Sadio Mane, ngôi sao lớn nhất của Senegal, đã lên tiếng về vấn đề này. “Quyết định trao lại danh hiệu xứng đáng cho Senegal mang đến cho chúng tôi niềm vui vô bờ bến.

Xin cảm ơn các đồng đội và toàn thể người dân nước tôi. Ngôi sao thứ hai này thuộc về tất cả chúng ta. Tôi cũng xin dành sự tôn trọng đến người dân và các cầu thủ Morocco. Chúng ta là những quốc gia anh em, và bóng đá nên là sợi dây gắn kết chúng ta lại với nhau”.

Neuer bị chỉ trích vì xin nghỉ đi xả hơi

Trong khi Bayern Munich đang trong giai đoạn khó khăn vì nhiều trụ cột chấn thương, thủ thành Manuel Neuer đã xin nghỉ hẳn 1 tuần để… xả hơi. Cầu thủ 40 tuổi vẫn đang trong quá trình điều trị chấn thương xương bàn chân. Tuy nhiên, Neuer cho biết cầu thủ này cần “thư giãn đầu óc” trước khi bước vào quá trình phục hồi cao độ để trở lại. Hành động này khiến nhiều người không vui.

Ayden Heaven muốn rời Man United

Theo một số nguồn tin, Ayden Heaven đang muốn rời Man United trong tháng Một. Trung vệ 20 tuổi lo sợ khả năng ra sân của mình bị giảm sút dưới thời Pochettino. Ông thầy người Argentina cũng đang muốn chiêu mộ thêm trung vệ. Hiện tại khá nhiều CLB tại Ngoại hạng Anh muốn có chữ ký của cầu thủ này.

Thủ môn Owono bắt đầu tập luyện trở lại

Sau vài tuần phục hồi tâm lý với bác sĩ chuyên khoa, thủ thành Jesus Owono, người va chạm dẫn đến sự cố đã cướp đi sinh mạng của Jesús De Miguel, đã bắt đầu tập luyện trở lại. Tuy nhiên, thủ thành chỉ tập riêng chứ chưa tập cùng đồng đội. Cầu thủ này vẫn đang bị treo giò 12 trận sau sự cố kể trên.