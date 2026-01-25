Kết quả bóng đá Burnley - Tottenham: Dấu ấn cặp trung vệ (Ngoại hạng Anh)

HLV Thomas Frank tạm giảm bớt sức ép lên ghế HLV trưởng của mình sau khi Tottenham thắng Dortmund ở Cúp C1. Trở lại đấu trường Premier League, Tottenham nhập cuộc với sự lấn lướt trước Burnley, nhưng một loạt cơ hội họ tao ra bị thủ môn Dubravka cản phá.

Van de Ven (phải) mở tỷ số cho Tottenham, và Romero (trái) sau đó giải cứu đội nhà khỏi thất bại

Cuối cùng Van de Ven đã mở tỷ số cho Tottenham ở phút 38, anh chớp thời cơ sút bóng ở giữa vòng cấm sau lộn xộn gây ra bởi một quả phạt góc. Nhưng trước khi hết hiệp, Burnley gỡ hòa khi hàng thủ Tottenham để lọt Tuanzebe, người đón được đường chuyền của Kyle Walker để ghi bàn ở phút 45.

Spurs lại phải dâng lên tấn công, Solanke đánh đầu bị Dubravka cản phá ở phút 50 và tới phút 67 thủ môn này đổ người cản cú sút xa của Spence. Nhưng đến phút 76, Burnley tấn công và Anthony đã mớm cho Foster, người có cú dứt điểm đầu tiên bị Vicario cản nhưng bóng bật ra cho anh này đá bồi đưa Burnley dẫn 2-1.

Thomas Frank vội vã kéo đội hình Tottenham tràn lên, và Burnley đã phải nhờ Dubravka lẫn xà ngang để từ chối các cơ hội của Spence và Mathys Tel. Nhưng ở phút 90, Romero đã dứt điểm chính xác gỡ hòa 2-2 từ quả tạt của Odobert, đủ cứu lại điểm cho Tottenham nhưng không chắc sẽ đủ cứu HLV Thomas Frank.

Tỷ số trận đấu: Burnley 2-2 Tottenham.

Ghi bàn (kiến tạo):

- Burnley: Tuanzebe 45' (Walker), Foster 76'

- Tottenham: Van de Ven 38', Romero 90' (Odobert)

Đội hình xuất phát:

Burnley: Dubravka; Tuanzebe, Esteve, Humphreys; Walker, Ugochukwu, Florentino, Pires; Edwards, Broja, Anthony.

Tottenham: Vicario; Danso, Romero, Van de Ven; Porro, Bissouma, Gallagher, Spence; Odobert, Simons; Solanke.