Union Berlin vs Borussia Dortmund 25/01/26 - Trực tiếp
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
0
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
0
AFC Bournemouth vs Liverpool 25/01/26 - Trực tiếp
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
0
Logo Liverpool - LIV Liverpool
0
Le Havre vs Monaco
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Villarreal vs Real Madrid
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Olympique Marseille vs Lens
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Atlético de Madrid vs Mallorca
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Newcastle United vs Aston Villa
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Crystal Palace vs Chelsea
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Brentford vs Nottingham Forest
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Barcelona vs Real Oviedo
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Metz vs Olympique Lyonnais
Logo Metz - MET Metz
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Arsenal vs Manchester United
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Juventus vs Napoli
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Roma vs Milan
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Alavés vs Real Betis
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Everton vs Leeds United
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-

Kết quả bóng đá Burnley - Tottenham: Dấu ấn cặp trung vệ (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2025-26 Tottenham

(Vòng 23 Ngoại hạng Anh) Tottenham đang có phong độ rất không tốt và trận này họ đã phải dựa dẫm vào cặp trung vệ để có điểm.

   

HLV Thomas Frank tạm giảm bớt sức ép lên ghế HLV trưởng của mình sau khi Tottenham thắng Dortmund ở Cúp C1. Trở lại đấu trường Premier League, Tottenham nhập cuộc với sự lấn lướt trước Burnley, nhưng một loạt cơ hội họ tao ra bị thủ môn Dubravka cản phá.

Van de Ven (phải) mở tỷ số cho Tottenham, và Romero (trái) sau đó giải cứu đội nhà khỏi thất bại

Van de Ven (phải) mở tỷ số cho Tottenham, và Romero (trái) sau đó giải cứu đội nhà khỏi thất bại

Cuối cùng Van de Ven đã mở tỷ số cho Tottenham ở phút 38, anh chớp thời cơ sút bóng ở giữa vòng cấm sau lộn xộn gây ra bởi một quả phạt góc. Nhưng trước khi hết hiệp, Burnley gỡ hòa khi hàng thủ Tottenham để lọt Tuanzebe, người đón được đường chuyền của Kyle Walker để ghi bàn ở phút 45.

Spurs lại phải dâng lên tấn công, Solanke đánh đầu bị Dubravka cản phá ở phút 50 và tới phút 67 thủ môn này đổ người cản cú sút xa của Spence. Nhưng đến phút 76, Burnley tấn công và Anthony đã mớm cho Foster, người có cú dứt điểm đầu tiên bị Vicario cản nhưng bóng bật ra cho anh này đá bồi đưa Burnley dẫn 2-1.

Thomas Frank vội vã kéo đội hình Tottenham tràn lên, và Burnley đã phải nhờ Dubravka lẫn xà ngang để từ chối các cơ hội của Spence và Mathys Tel. Nhưng ở phút 90, Romero đã dứt điểm chính xác gỡ hòa 2-2 từ quả tạt của Odobert, đủ cứu lại điểm cho Tottenham nhưng không chắc sẽ đủ cứu HLV Thomas Frank.

Tỷ số trận đấu: Burnley 2-2 Tottenham.

Ghi bàn (kiến tạo)

- Burnley: Tuanzebe 45' (Walker), Foster 76'

- Tottenham: Van de Ven 38', Romero 90' (Odobert)

Đội hình xuất phát: 

Burnley: Dubravka; Tuanzebe, Esteve, Humphreys; Walker, Ugochukwu, Florentino, Pires; Edwards, Broja, Anthony.

Tottenham: Vicario; Danso, Romero, Van de Ven; Porro, Bissouma, Gallagher, Spence; Odobert, Simons; Solanke.

