Union Berlin vs Borussia Dortmund 25/01/26
AFC Bournemouth vs Liverpool 25/01/26
Le Havre vs Monaco
Villarreal vs Real Madrid
Olympique Marseille vs Lens
Atlético de Madrid vs Mallorca
Newcastle United vs Aston Villa
Crystal Palace vs Chelsea
Brentford vs Nottingham Forest
Barcelona vs Real Oviedo
Metz vs Olympique Lyonnais
Arsenal vs Manchester United
Juventus vs Napoli
Roma vs Milan
Alavés vs Real Betis
Everton vs Leeds United
Kết quả bóng đá Bayern Munich - Augsburg: Ngược dòng khó tin (Bundesliga)

Sự kiện: Bundesliga 2025-26 Bayern Munich

Không phải Harry Kane, Hiroki Ito mới là người mở điểm cho Bayern Munich nhưng như vậy là chưa đủ.

  

Bayern Munich tiếp đón Augsburg trên sân nhà ở vòng 23 Bundesliga. Chủ nhà nhập cuộc tự tin và sớm tạo ra những tình huống nguy hiểm. Sau một vài cơ hội bị bỏ lỡ, Bayern Munich có bàn mở tỉ số ở phút 23.

Bayern Munich có bàn mở tỉ số trong hiệp một

Bayern Munich có bàn mở tỉ số trong hiệp một

Người lập công là Hiroki Ito với pha đánh đầu hiểm hóc sau cú đá phạt góc của Olise. Sau khi có được bàn thắng, Bayern Munich chủ động chơi chậm lại. Phút 45, Kane suýt nâng tỉ số lên thành 2-0 nhưng hậu vệ của đội khách đã kịp phá bóng.

Bước sang hiệp hai, Bayern Munich vẫn chủ động tấn công nhưng không được bàn thắng nâng tỉ số. Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng, đội chủ nhà phải trả giá ở phút 75. Cũng xuất phát từ tình huống phạt góc, Arthur Chaves băng vào đánh đầu tung lưới đối thủ để gỡ hòa 1-1.

Bất ngờ chưa dừng lại ở đó. Giannoulis có pha dứt điểm chuẩn xác sau đường căng ngang của đồng đội để nâng tỉ số lên thành 2-1 cho Augsburg ở phút 84. Những phút còn lại là không đủ để Bayern Munich tìm bàn gỡ và họ chấp nhận thua ngược ngay trên sân nhà. 

Tỉ số chung cuộc: Bayern Munich 1-2 Augsburg (H1: 1-0)

Ghi bàn:

Bayern Munich: Ito 23'

Augsburg: Chaves 75', Giannoulis 84'

Đội hình xuất phát

Bayern Munich: Urbig, Davis, Tah, Kim Min Jae, Ito, Pavlovic, Goretzka, Olisa, Karl, Diaz, Kane

Augsburg: Dahmen, Chaves, Schlotterbeck, Zesiger, Fellhauer, Massengo, Rexhbecaj, Giannoulis, Reider, Claude Maurice, Kade

24/01/2026 23:02 PM (GMT+7)
