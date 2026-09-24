Tin mới nhất bóng đá sáng 24/9: Cantona nói sẽ “không gia nhập MU của Ratcliffe”

Cantona nói sẽ “không gia nhập MU của Ratcliffe”

Eric Cantona trong một cuộc phỏng vấn mới đây đã cho biết nếu Jim Ratcliffe là chủ sở hữu MU hồi năm 1992, ông sẽ không đời nào gia nhập MU do những phát ngôn của Ratcliffe về người nhập cư.

Eric Cantona & Jim Ratcliffe

Cantona cho biết: “Bóng đá được tạo ra ở bất cứ đâu cũng đều được đi tiên phong bởi những người nhập cư. Tất cả những cầu thủ vĩ đại nhất đến từ mọi dòng chảy nhập cư. Tôi thậm chí đã làm một phim tài liệu về chủ đề này của bóng đá Pháp, Raymond Kopa là người gốc Ba Lan, Michel Platini gốc Italia và tôi, gốc Catalan. Tôi không hiểu tại sao Jim nói như vậy khi cũng là ông ấy từng nói tôi là cầu thủ ông ấy ưa thích nhất”.

Aubameyang dính chấn thương, nghỉ 2 tháng

Ngay trong lúc đang đạt phong độ rất cao ở Deportivo La Coruna với 5 bàn & 2 kiến tạo, Pierre-Emerick Aubameyang lại dính chấn thương rách sụn chêm và anh được chẩn đoán sẽ phải nghỉ 2 tháng. Đây là tổn thất rất lớn cho Deportivo khi trước đó họ đã mất tiền vệ đánh chặn Marc Casado.

Tòa án Pháp bác bỏ khiếu nại, yêu cầu Hakimi trình diện tại tòa

Tòa án Hình sự tối cao Pháp đã công bố cầu thủ Achraf Hakimi sẽ phải đích thân trình diện tại tòa để bào chữa cho cáo buộc hiếp dâm. Hakimi đã khiếu nại việc này sau khi Tòa phúc thẩm Versailles xác nhận Hakimi phải trinh diện để trả lời cho các cáo buộc anh quấy rối một phụ nữ vào năm 2023, tuy nhiên Tòa Hình sự tối cao cho rằng Hakimi không có đủ cơ sở để khiếu nại.

Eriksen rời Wolfsburg

Christian Eriksen và CLB Wolfsburg đã đi tới thỏa thuận chung là chấm dứt hợp đồng của cầu thủ người Đan Mạch. Chỉ 3 tháng sau khi Eriksen đổ gục xuống sân trong trận giao hữu giữa Đan Mạch với Ukraine, Eriksen quyết định sẽ trở về Đan Mạch để gần bên gia đình lẫn tự chăm lo cho sức khỏe bản thân, và đã được Wolfsburg chấp thuận. Hợp đồng của Eriksen dự kiến hết hạn sau mùa giải này.

Alaba gia nhập Udinese

Báo chí Italia cho hay David Alaba đã hoàn tất cuộc kiểm tra y tế tại Rome để gia nhập Udinese ở tuổi 34. Alaba đã trở thành cầu thủ tự do sau khi hết hợp đồng với Real Madrid và bên cạnh Udinese, anh đã được nhiều CLB ở Đức, Mexico, Mỹ và Saudi Arabia liên hệ. Alaba sẽ ký hợp đồng đá cho Udinese ở mùa giải này, dường như lý do là bởi CLB mới cho phép Alaba đá gần nhà hơn.