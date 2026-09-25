Tin mới nhất bóng đá sáng 25/9: Roberto Carlos tin Ronaldo đá được thêm 10 năm nữa

Roberto Carlos tin Ronaldo đá được thêm 10 năm nữa

Tờ AS đã thực hiện một cuộc phỏng vấn độc quyền với cựu hậu vệ trái người Brazil, Roberto Carlos. Ông đã có những nhận xét đáng chú ý về thể trạng của Cristiano Ronaldo:

"Ronaldo vẫn có thể thi đấu thêm 10 năm nữa. Cậu ấy là quái vật với thể trạng tuyệt vời. Cậu ấy rất hạnh phúc khi được chọn vào đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha và rất đam mê tiếp tục sự nghiệp bóng đá".

Ronaldo được đánh giá cao dù đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp

Real Madrid lo lắng với tình trạng của Konate

Theo Marca, Konate bị bong gân nhẹ ở đầu gối phải và Real Madrid cần đánh giá mức độ ảnh hưởng của những chấn thương trước đó của anh. Đội tuyển Pháp đã cho anh rút lui sớm như biện pháp phòng ngừa. Trước đây, Konate đã từng hai lần bị chấn thương đầu gối phải nghiêm trọng trong thời gian thi đấu cho Liverpool, khiến anh phải nghỉ thi đấu tổng cộng 110 ngày.

Alaba gia nhập Udinese

Alaba đã gia nhập Udinese theo dạng chuyển nhượng tự do. Cầu thủ 34 tuổi này mang theo mình bề dày kinh nghiệm ở những chơi hàng đầu châu Âu, khi đã có 13 năm thi đấu cho Bayern Munich trước khi chuyển đến Real Madrid vào năm 2021.

MU chiêu mộ tài năng trẻ từ Man City

MU thông báo đã chính thức thông báo chiêu mộ thành công tiền vệ Karim Cassim từ Man City. Ngôi sao 17 tuổi người Anh này cũng đã có buổi ra mắt đội chủ sân Old Trafford. Cassim từng là thành viên của đội trẻ Man City vô địch FA Youth Cup mùa trước.