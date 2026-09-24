Hấp dẫn loạt trận FIFA Days: Ngày chia tay Messi, Ronaldo lần đầu đấu Haaland, Klopp - Zidane mở ra thời kỳ mới

Đợt triệu tập đội tuyển hiện tại thú vị hơn bình thường: Chu kỳ World Cup đã trôi qua và giờ là một kỷ nguyên mới cho rất nhiều ĐTQG hàng đầu. Họ đa phần đã thay tướng, nhưng cũng có đội bóng chia tay tượng đài. Tất cả sẽ tạo nên một loạt trận FIFA Days không ít những màn so tài đáng xem.

Các trận đấu đáng chú ý nhất của FIFA Days Hà Lan - Đức (1h45, 25/9): Xavi & Klopp ra mắt. Thổ Nhĩ Kỳ - Pháp (1h45, 26/9): Zidane ra mắt ĐT Pháp. Italia - Bỉ (1h45, 26/9): Mancini & Van Bommel ra mắt. Anh - Tây Ban Nha (1h45, 27/9): Tái đấu chung kết EURO 2024. Na Uy - Bồ Đào Nha (1h45, 28/9): Haaland lần đầu đấu Ronaldo, HLV Jorge Jesus ra mắt. Bỉ - Pháp (1h45, 29/9) Pháp - Italia (1h45, 3/10) Bồ Đào Nha - Na Uy (1h45, 5/10) Argentina - Benin (7/10): Ngày chia tay Lionel Messi

Klopp – Zidane và cuộc cách mạng ở Đức – Pháp

Sau sự nghiệp CLB rất thành công, giờ Zinedine Zidane và Jurgen Klopp đã chính thức bước sang trang mới là dẫn dắt đội tuyển quốc gia nước nhà. Với Zidane, ông kế tục một ĐT Pháp vẫn đầy ngôi sao nhưng lối chơi đã dần kém đi từ sau World Cup 2018, và Klopp thậm chí phải khơi dậy một ĐT Đức đã xuống cấp, những cầu thủ hàng đầu của họ khi đá tuyển lại rất nhạt nhòa.

ĐT Đức & Pháp bước vào kỷ nguyên mới với 2 HLV huyền thoại

Công việc của Zidane có vẻ dễ hơn: Hàng thủ Pháp vẫn khá tốt, và họ có một loạt tiền đạo xuất sắc, nhưng tuyến giữa tương đối lép vế so với các đối thủ lớn nhất châu lục. Tìm ra sự cân bằng cho tập thể này là mục tiêu của Zidane, và lần này ông sẽ phải tìm ra công thức cho mình chứ không may mắn vớ được bộ 3 Casemiro – Kroos – Modric như ở Real Madrid.

Khó khăn cho Klopp là dù tài năng tuyển Đức không thiếu, họ lại đang trải qua giai đoạn mà đa số các cầu thủ tốt nhất lại chơi không hay khi lên tuyển, và tâm lý thi đấu cũng đã kém đi nhiều. Không như Zidane, Klopp đã triệu tập tận 44 cầu thủ chia làm 4 tổ đấu để chuẩn bị cho 4 trận tới, cho thấy ông sẵn sàng gọi cả những cầu thủ mới ở mức khá nhưng có tiềm năng cống hiến.

Cũ/mới chuyện bản sắc

Hà Lan đã thất vọng rời World Cup 2026 và cũng chấm dứt luôn kỷ nguyên Ronald Koeman. LĐBĐ Hà Lan đã táo bạo chọn Xavi để kế tục Koeman, qua đó ĐT Hà Lan lần đầu tiên có một HLV trưởng nước ngoài sau gần 50 năm. Trong khi đó, Italia thậm chí còn không được dự World Cup và giờ họ đã quay lại với HLV Roberto Mancini để tìm đường trở lại các giải lớn.

Xavi đang lao đầu vào công việc mới ở Hà Lan, thậm chí học cả quốc ca nước này

Xavi là hậu duệ của phong cách bóng đá lừng danh đã được Johan Cruyff phủ bóng lên Barcelona và giờ ông được chờ đợi sẽ mang phong cách đó trở lại quê hương của nó. Trước mắt Xavi đã bắt đầu đổi mới khi gạt đi những cầu thủ cũ kỹ (Depay) và đưa trở lại những nhân tố đã lâu bị Koeman ngó lơ, ông tỏ rõ sự tận tâm cho công việc mới tới mức đã hứa sẽ học hát quốc ca Hà Lan.

Trong khi Xavi tìm lại bản sắc cũ của bóng đá Hà Lan, Roberto Mancini là một gương mặt cũ kỹ của bóng đá Italia. Tuy vậy Mancini đã thẳng thắn nói rằng ông sẽ đề cao chiến thắng bằng mọi giá nên không câu nệ chuyện đấu pháp, và ông đã gọi lên một loạt ngôi sao mới chỉ độ tuổi U21. Sự kỳ vọng của người Ý đã xuống rất thấp nên Mancini chẳng có gì để mất với những thay đổi này.

Kình địch tái ngộ

ĐT Anh và Tây Ban Nha sẽ gặp nhau tại UEFA Nations League trong đợt này và họ đang nhìn nhau với chung một thái độ: Nể trọng và gờm. Tây Ban Nha đã vô địch mọi giải đấu trong 3-4 năm qua dưới trướng HLV Luis de la Fuente, nhưng người Anh cũng đang tiến gần tới danh hiệu dù họ khá đau khi thua chung kết EURO và vừa qua là thua ngược ở bán kết World Cup.

Anh - TBN, đại chiến ngày càng duyên nợ

Giải đấu đầu tiên của Thomas Tuchel với ĐT Anh có thể nói là thành công, dù dư chấn của trận thua Argentina rõ ràng vẫn hằn lên tâm lý của nhà cầm quân người Đức. Bên cạnh rút ra bài học từ trận thua đó, Tuchel cũng đang bắt đầu nhìn xa hơn khi tính tới những sự đổi thay vị trí cho “Tam Sư”, mà mới đây nhất là việc ông trao cơ hội cho những Calvert-Lewin, Ngumoha và Gibbs-White.

Với TBN, sứ mệnh của De la Fuente giờ là tiếp tục giữ mình trên đỉnh nhưng điều đó cũng kèm sự thay đổi. Dù vậy trước mắt ông chưa muốn xáo trộn quá nhiều, danh sách triệu tập đợt này của TBN vẫn gần như giống đội hình vô địch World Cup, cơ hội mới được trao cho những Josep Martinez, Dean Huijsen, Roberto Fernandez và Fermin Lopez.

2 tượng đài mỗi người chia ngả

Ở tuổi 41 Cristiano Ronaldo vẫn tiếp tục đá tuyển và nhiều khả năng vẫn đá chính. Anh dĩ nhiên đã cao tuổi, nhưng BĐN không có nhiều lựa chọn khả quan ở vị trí trung phong. HLV Jorge Jesus dù vậy không chỉ có mối lo ở hàng công, ông còn phải tìm ra một công thức hợp lý sau khi các tiền vệ hàng đầu đều gây thất vọng tràn trề tại World Cup.

Sự nghiệp quốc tế của họ sẽ không còn lần nào đan xen nhau nữa

Nhưng trong khi Ronaldo vẫn sẽ chinh chiến và sẽ lần đầu tiên đụng độ Erling Haaland, Lionel Messi đã quyết định dừng cuộc chơi ở cấp độ đội tuyển. ĐT Argentina đã lên lịch ngày 6/10 để đấu Benin và trận đấu này sẽ là lúc Messi chia tay đồng đội và các fan, khép lại hơn 2 thập kỷ thăng trầm nhưng rốt cuộc trọn vẹn cho “La Albiceleste”.