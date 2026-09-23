Tin mới nhất bóng đá trưa 23/9: De Bruyne lên tiếng về tương lai ở ĐT Bỉ

Rooney tiết lộ bí mật vụ JJ Gabriel muốn rời MU

Wayne Rooney khẳng định những người thân cận với JJ Gabriel luôn “biết” rằng thần đồng 15 tuổi cuối cùng sẽ muốn rời MU.

Phát biểu trên chương trình Stick to United của Disney+, Rooney nói: “Tôi đã chứng kiến JJ trưởng thành bởi cậu ấy từng chơi cùng đội với Kai (con trai của Rooney) trong nhiều năm, và tôi nghĩ bất kỳ ai thân cận với câu chuyện này đều biết điều đó sẽ xảy ra.

Công bằng mà nói với MU, họ đã làm tất cả, hoàn toàn tất cả những gì có thể để giữ cậu ấy, để giữ cậu ấy ở lại CLB. Tôi nghĩ mọi người đều biết rằng cậu ấy có mong muốn ra đi và có lẽ muốn sang Tây Ban Nha thi đấu. Tôi có thể sai, nhưng đó là điều bạn đã nghe trong nhiều năm qua”.

JJ Gabriel đã khiến ban lãnh đạo MU bất ngờ khi đề nghị CLB hủy đăng ký thi đấu của mình

Estevao lên tiếng về nỗi đau World Cup

Tiền đạo cánh Estevao của Chelsea đã chia sẻ về quá trình vượt qua nỗi đau chấn thương nghiêm trọng khiến anh bỏ lỡ World Cup 2026. Anh nhấn mạnh việc tập trung vào những tiến bộ mỗi ngày đã giúp mình vượt qua ảnh hưởng tâm lý do bỏ lỡ một giải đấu lớn.

Estevao chia sẻ: “Gia đình đóng vai trò nền tảng với tôi trong giai đoạn chấn thương này, bởi đây không phải khoảng thời gian dễ dàng đối với một vận động viên. Chúng tôi đã bỏ lỡ một khoảnh khắc rất đặc biệt, nhưng họ luôn ở bên cạnh tôi. Tôi cũng sử dụng rất nhiều từ ‘kiên cường’, đối mặt với từng ngày, quên đi những gì đã xảy ra và tập trung vào tương lai”.

Scaloni được ủng hộ tiếp tục dẫn dắt Argentina

HLV Lionel Scaloni nhận được sự ủng hộ đáng kể từ cựu tuyển thủ Argentina Martin Demichelis trong việc tiếp tục dẫn dắt đội bóng xứ Tango. Phát biểu khi trở lại Argentina trong thời gian Bundesliga tạm nghỉ, HLV Leipzig kêu gọi Scaloni tiếp tục nhiệm kỳ sau 8 năm thành công mang tính lịch sử.

Demichelis nói: “Chúng tôi được nuông chiều quá nhiều, bởi 8 năm qua thực sự vô cùng thành công. Tôi hy vọng Gringo (biệt danh Scaloni) sẽ ở lại. Tôi hy vọng ông ấy cảm nhận được nguồn năng lượng và khát khao tiếp tục. Bởi với sự khiêm tốn của mình, ông ấy sẽ xây dựng một đội bóng có sức cạnh tranh, tôi không nghi ngờ gì về điều đó”.

De Bruyne lên tiếng về tương lai ở ĐT Bỉ

Kevin De Bruyne xác nhận anh sẽ tiếp tục khoác áo ĐT Bỉ dưới thời tân HLV Mark Van Bommel, đồng thời hướng đến EURO 2028 như một cột mốc có thể khép lại sự nghiệp ĐTQG. Tiền vệ 35 tuổi cho biết: “Nhiều cầu thủ đã đề nghị tôi ở lại với tuyển Bỉ sau World Cup. Điều đó tiếp thêm năng lượng cho tôi. Chừng nào tôi vẫn còn động lực đó, tại sao tôi không nên tiếp tục? Luôn cố gắng vượt qua giới hạn mỗi ngày và thi đấu tốt nhất có thể”.

Real Madrid yêu cầu Chủ tịch La Liga từ chức

Real Madrid đã yêu cầu Chủ tịch La Liga Javier Tebas từ chức, sau khi ông chế giễu những khiếu nại của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha về công tác trọng tài.

Chủ tịch La Liga Tebas phản hồi: “cho rằng các trọng tài được chỉ đạo chống lại Real Madrid chẳng khác nào đang sống ở một thiên hà khác”.

Tuy nhiên, Real Madrid đã lập tức đáp trả khi ra tuyên bố: “CLB chúng tôi cho rằng việc Chủ tịch La Liga sử dụng vị trí mang tính thể chế của mình để tiếp tục làm mất uy tín và công kích Real Madrid là điều không thể chấp nhận được. Trước hành vi không phù hợp và dai dẳng này, chúng tôi cho rằng giải đấu bóng đá chuyên nghiệp Tây Ban Nha đang khẩn cấp cần một nhà lãnh đạo có khả năng điều hành giải đấu và phát huy tối đa tiềm năng của nó, với nhiệm vụ cơ bản là đảm bảo tính trung lập.

Phát biểu mới nhất của ông ấy đặc biệt nghiêm trọng và khó hiểu, không phù hợp với một nhà quản lý có trách nhiệm, khi bình luận về một bài viết của một nhà báo độc lập trên một cơ quan truyền thông kỹ thuật số. Tuy nhiên, ông ấy lại phản ứng chống lại CLB chúng tôi, tự cho mình quyền chỉ trích chiến lược thể thao của Real Madrid - một hành động hoàn toàn vô lý và thiếu trách nhiệm”.

Mbappe tiết lộ từng suýt về Liverpool

Kylian Mbappe mới đây tiết lộ anh đã tiến rất gần tới việc gia nhập Liverpool, cách đây tròn 10 năm. Mbappe khi đó vẫn ở Monaco và đã được HLV Jurgen Klopp mời chào, Liverpool còn đưa Mbappe và gia đình đến cuộc gặp bằng chuyên cơ hạng sang. Mbappe nói: “Mẹ tôi là fan rất lớn của Jurgen lẫn Liverpool và mẹ đã thúc tôi tới Merseyside. Nhưng tôi muốn đá ở Paris, và quan trọng hơn, tôi cảm thấy mình chưa thể rời nước Pháp cho tới khi mình trở thành một cầu thủ có tầm vóc”.

HLV Klopp và Mbappe

Liverpool có giám đốc thể thao mới

CLB Liverpool sẽ bổ nhiệm Julian Ward vào vị trí giám đốc thể thao, thay thế Richard Hughes đã chuyển sang làm việc ở Saudi Arabia. Ward thực ra là người cũ của CLB, đã từng đảm nhiệm chức vụ này cách đây 5 năm nhưng đã ra đi do bất đồng với HLV Jurgen Klopp. Ward là người đã đưa về cho Liverpool những Luis Diaz, Cody Gakpo, Darwin Nunez và Alexis Mac Allister, trong đó Gakpo & Mac Allister vẫn đang đá cho CLB.

Robertson bảo vệ Wirtz

Mặc dù Florian Wirtz tiếp tục có phong độ mờ nhạt từ đầu mùa giải, Andy Robertson đã cực lực ủng hộ đồng đội cũ tỏa sáng tại Liverpool. Anh nói: “Tôi biết một cầu thủ đặc biệt thế nào khi chứng kiến họ trên sân. Mùa trước thật không may cho Florian vì cậu ấy dọn cỗ cho tất cả và chẳng mấy ai ghi bàn, Mo (Salah) sa sút, Cody (Gakpo) cũng sa sút, Isak chấn thương nhiều và chỉ mỗi Hugo (Ekitike) đá tốt. Cậu ấy sẽ ổn thôi, những cầu thủ đặc biệt cũng nhiều người gặp khó khăn trong thời gian đầu ở môi trường mới”.

Wharton hài lòng với việc ở lại Crystal Palace

Tiền vệ Adam Wharton cho biết anh vẫn đang hài lòng với sự nghiệp tại Crystal Palace dù đã được nhiều CLB săn đón. Wharton trải qua mùa hè 2026 được mời nhưng rốt cuộc không chuyển đi đâu, anh cho biết: “Tôi chưa từng nghĩ đến việc rời khỏi đây. Hiện tại tôi vẫn vui vì được đá cho Palace và tôi nghĩ mình sẽ gắn bó với nơi này cho tới khi hết hợp đồng”.

Totti tiết lộ vẫn được mời đá ở Serie A năm ngoái

Francesco Totti đã giải nghệ được 1 thập kỷ nhưng mới đây ông bất ngờ cho biết mình vẫn được mời trở lại đá bóng cách đây 1 năm, không những bởi 1 mà tận 2 CLB Serie A. “Cả Genoa và Como đều mời tôi dù tôi đã 48 tuổi. Tôi đã thử tập trở lại như một cầu thủ chuyên nghiệp và cơ thể đã phản ứng tích cực, tôi chậm đi nhiều nhưng kỹ năng đôi chân không già đi. Nhưng tôi cuối cùng từ chối vì chỉ muốn được biết đến là gắn bó trọn sự nghiệp với Roma. Sự phản bội trong thể thao thì làm gì có tuổi tác, dù là tuổi 18 hay 48 cũng vậy”, Totti cho hay.