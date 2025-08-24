Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Roma vs Bologna 24/08/25 - Trực tiếp
Logo Roma - ROM Roma
1
Logo Bologna - BOL Bologna
0
Milan vs Cremonese 24/08/25 - Trực tiếp
Logo Milan - MIL Milan
1
Logo Cremonese - CRE Cremonese
1
Levante vs Barcelona 24/08/25 - Trực tiếp
Logo Levante - LEV Levante
1
Logo Barcelona - BAR Barcelona
0
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Công An Hà Nội
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Everton vs Brighton & Hove Albion
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Crystal Palace vs Nottingham Forest
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Fulham vs Manchester United
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Real Oviedo vs Real Madrid
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-
Newcastle United vs Liverpool
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-

Tin mới nhất bóng đá sáng 24/8: Báo Ý thúc giục Pep Guardiola mua Donnarumma

Sự kiện: Điểm tin bóng đá

Bản tin bóng đá sáng 24/8: Báo giới Italia hối thúc Man City mua thủ môn Donnarumma sau trận thua Tottenham.

Báo Ý thúc giục Pep Guardiola mua Donnarumma

Sau sai lầm nghiêm trọng của thủ môn James Trafford trong trận thua 0-2 trước Tottenham, Man City đã được báo chí Italia khuyến khích nên tuyển mộ thủ môn Gianluigi Donnarumma, người đang chờ rởi Paris Saint-Germain. Tờ Gazzetta dello Sport là một trong số đó với tiêu đề trang nhất: “Guardiola, còn chờ gì nữa mà không gọi cho Gigio Donnarumma?”.

Bài viết trên tờ Gazzetta dello Sport thúc giục Guardiola đón Donnarumma về Man City

Bài viết trên tờ Gazzetta dello Sport thúc giục Guardiola đón Donnarumma về Man City

Xabi Alonso vẫn “mở cửa” với Rodrygo

HLV Xabi Alonso cho biết quyết định không dùng Rodrygo của ông ở vòng 1 La Liga là quyết định mà ông tự đưa ra chứ không phải do ban lãnh đạo Real Madrid yêu cầu. “Rodrygo đang phải giải quyết tương lai của cậu ấy và tôi không muốn cậu ấy thi đấu với tinh thần vướng bận. Khi mọi thứ đã rõ ràng, Rodrygo sẽ luôn có cơ hội được thi đấu”, Alonso nhấn mạnh.

Ansu Fati vẫn chưa được ra sân ở Monaco

Mặc dù đã mượn Ansu Fati từ Barcelona nhưng Monaco vẫn chưa dùng cầu thủ này ở vòng 2 Ligue 1 khi gặp Lille, Fati thậm chí không được đăng ký. HLV Adi Hutter của Monaco cho biết Fati đã “hòa nhập tốt” với tập thể Monaco và chỉ còn chờ thời điểm phù hợp để thi đấu. Hutter nhấn mạnh rằng Fati đã chấn thương rất nhiều trong 4 năm qua và ông cần bảo đảm thể lực của anh, và dự kiến ông sẽ đưa Fati vào thi đấu sau đợt FIFA Days.

Guehi nói anh muốn làm đô vật WWE

Marc Guehi trong cuộc phỏng vấn cho BBC đã thừa nhận anh rất thích xem đô vật WWE và hy vọng có thể một ngày trở thành đô vật biểu diễn. “Khi tôi lớn lên tôi đã được xem rất nhiều WWE. Giờ tôi có thể xem trên Netflix nữa. Nghề đó có những điều nguy hiểm nhưng nó có khía cạnh phô diễn, thể hiện mà tôi rất thích. Tôi có thể nói tốt và có thể khiến người khác tin mình là kẻ xấu hoặc người tốt tùy theo kịch bản”, Guehi nói.

Tin mới nhất bóng đá tối 23/8: Endrick hồi phục chấn thương nhanh hơn dự kiến
Tin mới nhất bóng đá tối 23/8: Endrick hồi phục chấn thương nhanh hơn dự kiến

Real Madrid đón tin vui từ tiền đạo Endrick, người đang trong quá trình hồi phục chấn thương.

-24/08/2025 01:18 AM (GMT+7)
