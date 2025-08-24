Tin mới nhất bóng đá sáng 24/8: Báo Ý thúc giục Pep Guardiola mua Donnarumma

Báo Ý thúc giục Pep Guardiola mua Donnarumma

Sau sai lầm nghiêm trọng của thủ môn James Trafford trong trận thua 0-2 trước Tottenham, Man City đã được báo chí Italia khuyến khích nên tuyển mộ thủ môn Gianluigi Donnarumma, người đang chờ rởi Paris Saint-Germain. Tờ Gazzetta dello Sport là một trong số đó với tiêu đề trang nhất: “Guardiola, còn chờ gì nữa mà không gọi cho Gigio Donnarumma?”.

Bài viết trên tờ Gazzetta dello Sport thúc giục Guardiola đón Donnarumma về Man City

Xabi Alonso vẫn “mở cửa” với Rodrygo

HLV Xabi Alonso cho biết quyết định không dùng Rodrygo của ông ở vòng 1 La Liga là quyết định mà ông tự đưa ra chứ không phải do ban lãnh đạo Real Madrid yêu cầu. “Rodrygo đang phải giải quyết tương lai của cậu ấy và tôi không muốn cậu ấy thi đấu với tinh thần vướng bận. Khi mọi thứ đã rõ ràng, Rodrygo sẽ luôn có cơ hội được thi đấu”, Alonso nhấn mạnh.

Ansu Fati vẫn chưa được ra sân ở Monaco

Mặc dù đã mượn Ansu Fati từ Barcelona nhưng Monaco vẫn chưa dùng cầu thủ này ở vòng 2 Ligue 1 khi gặp Lille, Fati thậm chí không được đăng ký. HLV Adi Hutter của Monaco cho biết Fati đã “hòa nhập tốt” với tập thể Monaco và chỉ còn chờ thời điểm phù hợp để thi đấu. Hutter nhấn mạnh rằng Fati đã chấn thương rất nhiều trong 4 năm qua và ông cần bảo đảm thể lực của anh, và dự kiến ông sẽ đưa Fati vào thi đấu sau đợt FIFA Days.

Guehi nói anh muốn làm đô vật WWE

Marc Guehi trong cuộc phỏng vấn cho BBC đã thừa nhận anh rất thích xem đô vật WWE và hy vọng có thể một ngày trở thành đô vật biểu diễn. “Khi tôi lớn lên tôi đã được xem rất nhiều WWE. Giờ tôi có thể xem trên Netflix nữa. Nghề đó có những điều nguy hiểm nhưng nó có khía cạnh phô diễn, thể hiện mà tôi rất thích. Tôi có thể nói tốt và có thể khiến người khác tin mình là kẻ xấu hoặc người tốt tùy theo kịch bản”, Guehi nói.