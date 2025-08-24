Tổng thống Trump muốn giữ cúp vàng, chủ tịch Infantino nói gì?

Tổng thống Trump của Mỹ, đồng chủ nhà World Cup 2026 nói đùa muốn giữ cúp vàng World Cup 2026.

Chủ tịch FIFA ngăn lại và nói “Chiếc cúp này chỉ dành cho đội vô địch”. Những câu nói và hành động vui đùa của Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch FIFA Infantino đã thành đề tài.

Nếu World Cup 2026 là World Cup nữ thì có lẽ Chủ tịch FIFA Infantino có thể đồng ý, vì đội tuyển nữ Mỹ luôn là ứng viên vô địch sáng giá nhất của mỗi kỳ World Cup. Tuyển nữ Mỹ cũng giàu thành tích nhất ở World Cup và Olympic.

Tổng thống D. Trump mơ đội tuyển Mỹ giữ chiếc cúp vàng ở nước Mỹ sau World Cup 2026. Ảnh: N.T

Tuy nhiên Tổng thống Trump muốn “giữ” chiếc cúp vàng World Cup 2026 là sân chơi của đội tuyển nam thì có lẽ quá khó, thậm chí là không thể. Đội tuyển bóng đá nam của Mỹ không mạnh, thế mà Tổng thống Trump đòi... giữ vàng.

Hành động đùa giỡn của Tổng thống Trump và câu đùa giỡn đáp trả của người đứng đầu FIFA liệu có làm cho đội tuyển nam Mỹ trỗi lên lòng tự ái.

Chiếc cúp vàng ấy chỉ dành cho nhà vô địch, vậy tuyển Mỹ không thể có cơ hội vô địch World Cup 2026 sao?

Theo thống nhất giữa FIFA và Mỹ, ngày 5-12-2025 sẽ diễn ra lễ bốc thăm các bảng đấu World Cup 2026 (48 đội). Lễ bốc thăm diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Kennedy ở thủ đô Washington.

Tổng thống Trump cho biết, Mỹ đã có ra 257 triệu USD để làm mới Trung tâm Văn hóa Kennedy. Tổng thống Trump cũng cho biết Trung tâm Kennedy cần phải làm mới lại, nơi đó phải là địa điểm diễn ra những sự kiện mang tính thể thao toàn cầu.

Buổi gặp mặt của Tổng thống Mỹ Trump với Chủ tịch FIFA Infantino diễn ra tại vòng Bầu dục, Nhà Trắng. Buổi gặp này còn có Phó Tổng thống Mỹ J.D Vance, Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Kristy Noem.

Tổng thống Trump nói: "Qua sự kiện World Cup 2026 sẽ là một thế giới đoàn kết, thống nhất. Đây là nước Mỹ, chúng tôi rất tự hào”.

Khi quyết định chi 257 triệu USD để làm mới Trung tâm Kennedy, Tổng thống Trump giải thích rằng nước Mỹ làm mới trung tâm, nước Mỹ đang làm mới chính mình.

World Cup 2026 lần đầu tiên có 48 đội tham dự diễn ra ở 3 quốc gia Canada, Mỹ và Mexico trải qua 104 trận.

Canada tổ chức 13 trận, trong đó 10 trận vòng bảng. Mexico cũng tổ chức 13 trận và cũng 10 trận vòng bảng diễn ra ở Mexico City, Monterrey và Guadalajara. Phần còn lại diễn ra trên đất Mỹ ở 11 thành phố.

Chủ tịch FIFA Infantino và Tổng thống Trump cũng đã thống nhất theo yêu cầu của FIFA đặt những những trung tâm hỗ trợ của FIFA tại Miami và tại New York ngay trong cao ốc Trump Tower.