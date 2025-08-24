Tổng thống Trump muốn giữ cúp vàng, chủ tịch Infantino nói gì?

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
St. Pauli vs Borussia Dortmund 23/08/25 - Trực tiếp
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
3
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
3
Sassuolo vs Napoli 23/08/25 - Trực tiếp
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
0
Logo Napoli - NAP Napoli
2
Genoa vs Lecce 23/08/25 - Trực tiếp
Logo Genoa - GEN Genoa
0
Logo Lecce - LEC Lecce
0
Arsenal vs Leeds United 23/08/25 - Trực tiếp
Logo Arsenal - ARS Arsenal
5
Logo Leeds United - LEE Leeds United
0
Atlético de Madrid vs Elche 24/08/25 - Trực tiếp
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
1
Logo Elche - ELC Elche
1
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Levante vs Barcelona
Logo Levante - LEV Levante
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Công An Hà Nội
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Everton vs Brighton & Hove Albion
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Crystal Palace vs Nottingham Forest
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Fulham vs Manchester United
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Real Oviedo vs Real Madrid
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-
Newcastle United vs Liverpool
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-

Tổng thống Trump muốn giữ cúp vàng, chủ tịch Infantino nói gì?

Sự kiện: World Cup 2026

(PLO)-Tổng thống Trump muốn giữ cúp vàng của World Cup 2026, trong khi Chủ tịch FIFA không tin vào khả năng của đội tuyển Mỹ.

Tổng thống Trump của Mỹ, đồng chủ nhà World Cup 2026 nói đùa muốn giữ cúp vàng World Cup 2026.

Chủ tịch FIFA ngăn lại và nói “Chiếc cúp này chỉ dành cho đội vô địch”. Những câu nói và hành động vui đùa của Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch FIFA Infantino đã thành đề tài.

Nếu World Cup 2026 là World Cup nữ thì có lẽ Chủ tịch FIFA Infantino có thể đồng ý, vì đội tuyển nữ Mỹ luôn là ứng viên vô địch sáng giá nhất của mỗi kỳ World Cup. Tuyển nữ Mỹ cũng giàu thành tích nhất ở World Cup và Olympic.

Tổng thống D. Trump mơ đội tuyển Mỹ giữ chiếc cúp vàng ở nước Mỹ sau World Cup 2026. Ảnh: N.T

Tổng thống D. Trump mơ đội tuyển Mỹ giữ chiếc cúp vàng ở nước Mỹ sau World Cup 2026. Ảnh: N.T

Tuy nhiên Tổng thống Trump muốn “giữ” chiếc cúp vàng World Cup 2026 là sân chơi của đội tuyển nam thì có lẽ quá khó, thậm chí là không thể. Đội tuyển bóng đá nam của Mỹ không mạnh, thế mà Tổng thống Trump đòi... giữ vàng.

Hành động đùa giỡn của Tổng thống Trump và câu đùa giỡn đáp trả của người đứng đầu FIFA liệu có làm cho đội tuyển nam Mỹ trỗi lên lòng tự ái.

Chiếc cúp vàng ấy chỉ dành cho nhà vô địch, vậy tuyển Mỹ không thể có cơ hội vô địch World Cup 2026 sao?

Theo thống nhất giữa FIFA và Mỹ, ngày 5-12-2025 sẽ diễn ra lễ bốc thăm các bảng đấu World Cup 2026 (48 đội). Lễ bốc thăm diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Kennedy ở thủ đô Washington.

Tổng thống Trump cho biết, Mỹ đã có ra 257 triệu USD để làm mới Trung tâm Văn hóa Kennedy. Tổng thống Trump cũng cho biết Trung tâm Kennedy cần phải làm mới lại, nơi đó phải là địa điểm diễn ra những sự kiện mang tính thể thao toàn cầu.

Buổi gặp mặt của Tổng thống Mỹ Trump với Chủ tịch FIFA Infantino diễn ra tại vòng Bầu dục, Nhà Trắng. Buổi gặp này còn có Phó Tổng thống Mỹ J.D Vance, Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Kristy Noem.

Tổng thống Trump nói: "Qua sự kiện World Cup 2026 sẽ là một thế giới đoàn kết, thống nhất. Đây là nước Mỹ, chúng tôi rất tự hào”.

Khi quyết định chi 257 triệu USD để làm mới Trung tâm Kennedy, Tổng thống Trump giải thích rằng nước Mỹ làm mới trung tâm, nước Mỹ đang làm mới chính mình.

World Cup 2026 lần đầu tiên có 48 đội tham dự diễn ra ở 3 quốc gia Canada, Mỹ và Mexico trải qua 104 trận.

Canada tổ chức 13 trận, trong đó 10 trận vòng bảng. Mexico cũng tổ chức 13 trận và cũng 10 trận vòng bảng diễn ra ở Mexico City, Monterrey và Guadalajara. Phần còn lại diễn ra trên đất Mỹ ở 11 thành phố.

Chủ tịch FIFA Infantino và Tổng thống Trump cũng đã thống nhất theo yêu cầu của FIFA đặt những những trung tâm hỗ trợ của FIFA tại Miami và tại New York ngay trong cao ốc Trump Tower.

Real Madrid phản đối trận Barcelona - Villarreal đá ở Mỹ, yêu cầu FIFA vào cuộc
Real Madrid phản đối trận Barcelona - Villarreal đá ở Mỹ, yêu cầu FIFA vào cuộc

Real Madrid phản đối kịch liệt kế hoạch đưa trận Villarreal – Barcelona sang Miami (Mỹ), cho rằng điều này vi phạm công bằng thi đấu và đã kiến nghị...

Bấm xem >>

Theo DUY ĐỨC ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-23/08/2025 13:02 PM (GMT+7)
