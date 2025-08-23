Tin mới nhất bóng đá sáng 23/8: HLV Flick bảo vệ Yamal trước hàng loạt chỉ trích

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Hải Phòng vs PVF-CAND
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Sông Lam Nghệ An vs Thép Xanh Nam Định
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Ninh Bình vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
SHB Đà Nẵng vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Manchester City vs Tottenham Hotspur
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Hà Nội vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Burnley vs Sunderland
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Brentford vs Aston Villa
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
AFC Bournemouth vs Wolverhampton Wanderers
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
St. Pauli vs Borussia Dortmund
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Arsenal vs Leeds United
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Atlético de Madrid vs Elche
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Levante vs Barcelona
Logo Levante - LEV Levante
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Công An Hà Nội
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Everton vs Brighton & Hove Albion
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Crystal Palace vs Nottingham Forest
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Fulham vs Manchester United
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Real Oviedo vs Real Madrid
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-
Newcastle United vs Liverpool
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-

Tin mới nhất bóng đá sáng 23/8: HLV Flick bảo vệ Yamal trước hàng loạt chỉ trích

Sự kiện: Điểm tin bóng đá

HLV Hansi Flick của Barcelona đã có những lời khen để bảo vệ ngôi sao Lamine Yamal khi ngôi sao người Tây Ban Nha đối diện với nhiều chỉ trích.

HLV Flick bảo vệ Yamal trước hàng loạt chỉ trích

Nhất cử nhất động của Yamal hiện đều bị người hâm mộ và giới truyền thông để ý. Ngay cả việc ăn mừng theo phong cách "đội vương miện" của Yamal cũng để lại những ý kiến trái chiều.

HLV Flick luôn muốn bảo vệ Yamal

HLV Flick luôn muốn bảo vệ Yamal

HLV Flick của Barcelona đã lên tiếng bảo vệ Yamal. Ông nói ở buổi họp báo trước trận gặp Levante ở vòng 2 La Liga (2h30, 24/8): "Tôi không quan tâm đến những gì người ta nói về Yamal. Cậu ấy mới 18 tuổi nhưng là cầu thủ tuyệt vời. Tôi sẽ giúp cậu ấy phát triển đúng hướng, đó mới là điều quan trọng. Hành vi của Yamal cho đến nay đều rất tốt".

HLV Nuno Santo có nguy cơ bị sa thải

Tương lai của huấn luyện viên Nottingham Forest, Nuno Espirito Santo, đang bị đặt dấu hỏi lớn sau khi ông thừa nhận mối quan hệ với chủ tịch Evangelos Marinakis “không còn tốt đẹp”. Những phát ngôn này khiến ông chủ của Nottingham Forest ngỡ ngàng. Truyền thông Anh cho biết có khả năng nhà cầm quân này bị sa thải trước trận Nottingham Forest gặp Crystal Palace (20h, 24/8).

Kane phấn khích sau ghi ghi hat-trick

Kane mang đến khác biệt lớn trong ngày Bayern Munich đánh bại Leipzig với tỷ số 6-0. Tiền đạo người Anh ghi tới 3 bàn thắng. Sau trận, Kane tỏ ra vô cùng phấn khích: "Đó thực sự là trận đấu rất hay. Chúng tôi muốn tạo dấu ấn ngay từ đầu và tôi nghĩ chúng tôi đã làm được.

Màn trình diễn của toàn đội, từ hàng thủ đến hàng công, đều ở đẳng cấp rất cao. Chúng tôi đã tận dụng cơ hội rất tốt  trước khung thành đối thut. Thật khó để phàn nàn với chiến thắng 6-0. Giờ đây, chúng tôi sẽ tập trung cho nhiệm vụ tiếp theo. Ở hiệp một, khi tỷ số là 3-0, tôi tự nhủ phải ghi bàn và thật tuyệt khi đã đóng góp vài bàn thắng trong hiệp hai".

Ivan Toney thẳng thắn chỉ trích Saudi Super Cup

Tiền đạo Ivan Toney đã không ngần ngại bày tỏ sự bất mãn về giải Saudi Super Cup trước trận chung kết Al Ahli gặp Al Nassr, khi ban tổ chức giải ở Hong Kong (Trung Quốc) không cho Al Ahli điều kiện tập luyện tốt nhất. Ngôi sao người Anh phát biểu: "Thành thật mà nói, chúng tôi bị đối xử thật sự tệ hại. Chúng tôi phải tập trên mặt sân tồi tệ nhất, tập sau các đội khác. Chúng tôi bị xem là đội bị ghét bỏ, không ai muốn chúng tôi vô địch. Điều này chỉ khiến chúng tôi thêm quyết tâm và khát khao chiến thắng".

8

Man City - Tottenham Hotspur 23.08

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Man City
Tottenham Hotspur
Gửi dự đoán
Trước 18:30 ngày 23/08
Thể lệ
MU đối mặt 3 bài toán nan giải: Amorim phải "tùy cơ ứng biến" ra sao?
MU đối mặt 3 bài toán nan giải: Amorim phải "tùy cơ ứng biến" ra sao?

HLV Ruben Amorim sẽ phải tính toán kỹ lưỡng khi MU hành quân tới làm khách của Fulham ở vòng 2 Ngoại hạng Anh.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-23/08/2025 05:10 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Điểm tin bóng đá Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN