Tin mới nhất bóng đá sáng 23/8: HLV Flick bảo vệ Yamal trước hàng loạt chỉ trích

HLV Flick bảo vệ Yamal trước hàng loạt chỉ trích

Nhất cử nhất động của Yamal hiện đều bị người hâm mộ và giới truyền thông để ý. Ngay cả việc ăn mừng theo phong cách "đội vương miện" của Yamal cũng để lại những ý kiến trái chiều.

HLV Flick luôn muốn bảo vệ Yamal

HLV Flick của Barcelona đã lên tiếng bảo vệ Yamal. Ông nói ở buổi họp báo trước trận gặp Levante ở vòng 2 La Liga (2h30, 24/8): "Tôi không quan tâm đến những gì người ta nói về Yamal. Cậu ấy mới 18 tuổi nhưng là cầu thủ tuyệt vời. Tôi sẽ giúp cậu ấy phát triển đúng hướng, đó mới là điều quan trọng. Hành vi của Yamal cho đến nay đều rất tốt".

HLV Nuno Santo có nguy cơ bị sa thải

Tương lai của huấn luyện viên Nottingham Forest, Nuno Espirito Santo, đang bị đặt dấu hỏi lớn sau khi ông thừa nhận mối quan hệ với chủ tịch Evangelos Marinakis “không còn tốt đẹp”. Những phát ngôn này khiến ông chủ của Nottingham Forest ngỡ ngàng. Truyền thông Anh cho biết có khả năng nhà cầm quân này bị sa thải trước trận Nottingham Forest gặp Crystal Palace (20h, 24/8).

Kane phấn khích sau ghi ghi hat-trick

Kane mang đến khác biệt lớn trong ngày Bayern Munich đánh bại Leipzig với tỷ số 6-0. Tiền đạo người Anh ghi tới 3 bàn thắng. Sau trận, Kane tỏ ra vô cùng phấn khích: "Đó thực sự là trận đấu rất hay. Chúng tôi muốn tạo dấu ấn ngay từ đầu và tôi nghĩ chúng tôi đã làm được.

Màn trình diễn của toàn đội, từ hàng thủ đến hàng công, đều ở đẳng cấp rất cao. Chúng tôi đã tận dụng cơ hội rất tốt trước khung thành đối thut. Thật khó để phàn nàn với chiến thắng 6-0. Giờ đây, chúng tôi sẽ tập trung cho nhiệm vụ tiếp theo. Ở hiệp một, khi tỷ số là 3-0, tôi tự nhủ phải ghi bàn và thật tuyệt khi đã đóng góp vài bàn thắng trong hiệp hai".

Ivan Toney thẳng thắn chỉ trích Saudi Super Cup

Tiền đạo Ivan Toney đã không ngần ngại bày tỏ sự bất mãn về giải Saudi Super Cup trước trận chung kết Al Ahli gặp Al Nassr, khi ban tổ chức giải ở Hong Kong (Trung Quốc) không cho Al Ahli điều kiện tập luyện tốt nhất. Ngôi sao người Anh phát biểu: "Thành thật mà nói, chúng tôi bị đối xử thật sự tệ hại. Chúng tôi phải tập trên mặt sân tồi tệ nhất, tập sau các đội khác. Chúng tôi bị xem là đội bị ghét bỏ, không ai muốn chúng tôi vô địch. Điều này chỉ khiến chúng tôi thêm quyết tâm và khát khao chiến thắng".