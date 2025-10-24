Tin mới nhất bóng đá sáng 24/10: Neymar lưỡng lự tương lai, ông lớn châu Âu ngoảnh mặt

Neymar lưỡng lự tương lai, ông lớn châu Âu ngoảnh mặt

Ngôi sao Neymar từng kỳ vọng một bản hợp đồng lớn sẽ giúp anh ghi điểm trong mắt HLV Carlo Ancelotti, qua đó giành suất dự World Cup 2026 cùng tuyển Brazil. Thế nhưng, ở tuổi 33, tiền đạo của Santos lại đang chật vật tìm kiếm sự quan tâm từ các CLB châu Âu, khiến tương lai của anh trở nên mờ mịt khi kỳ chuyển nhượng sắp mở cửa.

Neymar đang gặp khó về tương lai

Theo tờ Sport, Neymar hiện chỉ còn hai lựa chọn: gia hạn hợp đồng với Santos thêm 6 tháng, hoặc chuyển sang Mỹ thi đấu. Nếu chọn Inter Miami, anh sẽ được tái ngộ Lionel Messi và Luis Suarez. Đội bóng MLS này được cho là sẽ còn hai suất cầu thủ “Designated Player” trống, sau khi Sergio Busquets và Jordi Alba dự kiến giải nghệ (CLB có thể ký hợp đồng với những ngôi sao lớn mà không vi phạm giới hạn lương của giải).

Neuer phản ứng hài hước khi được hỏi về tương lai

Thủ quân Manuel Neuer của Bayern Munich, 39 tuổi, đã khéo léo né tránh câu hỏi về tương lai sau chiến thắng hoành tráng 4-0 tại Champions League, khi đùa rằng anh “phải lo chăm sóc xương cốt của mình trước đã”.

Theo các nguồn tin lớn tại Đức, “Hùm xám” dự kiến sẽ mở đàm phán gia hạn hợp đồng với Neuer vào tháng 12 tới. Nếu đạt thỏa thuận, điều này có thể đẩy Alexander Nubel rời khỏi Allianz Arena, đồng thời thổi bùng tin đồn về khả năng Neuer trở lại khoác áo ĐT Đức tại World Cup 2026.

Milan thở phào, ấn định ngày Jashari tái xuất

CLB AC Milan đón tin vui khi Ardon Jashari dự kiến trở lại thi đấu vào tuần đầu tiên của tháng 11, ngay trước kỳ nghỉ thi đấu quốc tế.

Tiền vệ người Thụy Sĩ dính chấn thương xương mác sau pha va chạm với Santiago Gimenez trong buổi tập, khiến anh phải tạm xa sân cỏ chỉ ít lâu sau khi gia nhập Milan từ Club Brugge, khép lại thương vụ chuyển nhượng đầy trắc trở.

Sự trở lại của Jashari được kỳ vọng sẽ giúp "Rossoneri" củng cố tuyến giữa trong giai đoạn căng thẳng sắp tới.

Ông lớn châu Âu nhập cuộc, tranh giành chữ ký Iliman Ndiaye

Theo TEAMtalk, ngôi sao chạy cánh Iliman Ndiaye của Everton đang trở thành mục tiêu săn đón của hàng loạt CLB hàng đầu châu Âu.

Các “đại gia” như Juventus, AC Milan và Atletico Madrid đều đang theo dõi sát sao cầu thủ 25 tuổi người Senegal. Trong khi đó, tại Premier League, Tottenham và Newcastle cũng đã bắt đầu thăm dò khả năng chiêu mộ Ndiaye.

Phía Everton khẳng định họ không có ý định bán trụ cột, và chỉ sẵn sàng lắng nghe nếu nhận được mức giá từ 60 triệu bảng trở lên. Con số này cho thấy quyết tâm giữ người của đội bóng vùng Merseyside.

Bayern ngỡ ngàng vì bản hợp đồng mới của HLV Kompany

Bản gia hạn hợp đồng bất ngờ giữa Vincent Kompany và Bayern Munich là kết quả của những cuộc đàm phán bí mật. Nhưng đây là điều hiếm thấy tại “xứ Bavaria”, nơi tin tức thường rò rỉ chóng mặt.

Sau 17 tháng dẫn dắt đầy ấn tượng, trong đó có chuỗi 12 chiến thắng liên tiếp ở mùa này, HLV Kompany đã hồi sinh Bayern bằng lối chơi tấn công cuốn hút, đồng thời giành được niềm tin tuyệt đối từ cầu thủ, ban lãnh đạo và người hâm mộ. Không quá khi giới chuyên môn gọi nhà cầm quân người Bỉ là “nhân tố quan trọng nhất” trong cuộc lột xác ngoạn mục của đội bóng Đức.