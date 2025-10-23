Endrick tìm đường rời Real Madrid, 3 "ông lớn" nước Anh trải thảm đỏ

⏳ Ngã rẽ sự nghiệp ở tuổi 19

Tương lai của Endrick tại Real Madrid đang trở nên mờ mịt hơn bao giờ hết. Dù được đưa về với những kỳ vọng khổng lồ, tiền đạo 19 tuổi người Brazil gần như không có cơ hội thể hiện dưới thời tân HLV Xabi Alonso. Chấn thương gân kheo, cùng sự cạnh tranh khốc liệt trên hàng công đã khiến anh hoàn toàn mất hút khỏi đội một.

Việc không được thi đấu đang đặt Endrick vào một tình thế nguy hiểm, nguy cơ mất suất tham dự World Cup 2026 cùng đội tuyển Brazil. Nhận thức được điều này, cả CLB và cầu thủ dường như đang đi đến một giải pháp chung là một bản hợp đồng cho mượn vào kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Endrick phải lựa chọn ra đi để có cơ hội được tham dự World Cup 2026 cùng đội tuyển Brazil

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League vẫy gọi: West Ham, Newcastle và Aston Villa vào cuộc

Điểm đến tiềm năng nhất cho Endrick chính là Premier League. Giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh được xem là môi trường lý tưởng để anh lấy lại nhịp độ thi đấu, sự tự tin và chứng tỏ bản thân. Ít nhất ba CLB đang thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ, West Ham United được cho là đang dẫn đầu cuộc đua, tìm kiếm một tiền đạo trẻ trung để làm mới hàng công.

Newcastle United luôn khao khát những tài năng tấn công giàu tiềm năng. Aston Villa cũng đang theo dõi sát sao tình hình. Các CLB này đánh giá cao tốc độ, sức mạnh và khả năng săn bàn của Endrick, tin rằng anh có thể hòa nhập nhanh chóng với môi trường bóng đá Anh.

HLV Alonso kể từ đầu mùa giải chưa cho Endrick ra sân dù chỉ 1 phút

🤔 Bài toán của Real Madrid: Phát triển hay kìm hãm tài năng?

Real Madrid đang đứng trước một lựa chọn khó khăn. Giữ Endrick lại trên băng ghế dự bị có thể kìm hãm sự phát triển của một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất thế giới. Nhưng để anh ra đi, dù chỉ là tạm thời, cũng tiềm ẩn rủi ro.

Tuy nhiên, lợi ích của một bản hợp đồng cho mượn dường như đang chiếm ưu thế. Real Madrid muốn Endrick được thi đấu thường xuyên để không lỡ hẹn với World Cup và tiếp tục phát triển. Họ được cho là sẵn sàng đàm phán, nhưng sẽ ưu tiên một thỏa thuận có kèm điều khoản gọi về để đảm bảo họ vẫn kiểm soát được tương lai của "viên ngọc quý".

Kỳ chuyển nhượng mùa đông tới sẽ là thời điểm then chốt cho cả Endrick lẫn Real Madrid. Một cuộc "đào thoát" tạm thời đến Premier League có thể là bước ngoặt cần thiết để cứu vãn một sự nghiệp đầy hứa hẹn.